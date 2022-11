FIFA-Boss Infantino hält skurrile Pressekonferenz – „Heute fühle ich mich homosexuell“

Von: Johannes Nuß

Mit ordentlich Anlauf ins Fettnäpfchen: Bei einer Pressekonferenz in Katar hat FIFA-Boss Gianni Infantino gleich mehrere Minderheiten mit nur einem Satz brüskiert. (kreiszeitung.de-Montage) © Christian Charisius/Guo Lei/dpa

Skandal bei der FIFA: Kurz WM-Beginn in Katar hat FIFA-Boss Gianni Infantino Minderheiten brüskiert. WM-Gegnern wirft er heuchlerisches Verhalten vor.

Al-Rajjan – Diese Aussagen werden an FIFA-Präsident Gianni Infantino haften bleiben wie eine Klette. Einen Tag vor dem Beginn der FIFA WM 2022 in Katar hat Infantino bei einer Pressekonferenz mit einem Atemzug gleich mehrere Minderheiten brüskiert. Danach warf Infantino westlichen Nationen eine Doppelmoral gegenüber Gastgeber Katar vor.

FIFA WM 2022 in Katar: „Heute fühle ich mich homosexuell“ – FIFA-Boss Infantino brüskiert Minderheiten

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Samstagmorgen berichtet, soll Infantino zu Beginn einer Pressekonferenz im katarischen Al-Rajjan gesagt haben: „Heute fühle ich sehr starke Gefühle, heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell. Heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant.“ Zack, das saß so kurz vor dem Beginn der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar!

Wie der Focus nun berichtet, soll Infantino dabei aber noch weiter ausgeholt und gesagt haben: „Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ich wurde gemobbt, weil ich rote Haare hatte.“ Wie sich dabei ein Mensch aus der Queeren-Community fühlt, kann man bei dieser Wortwahl des FIFA-Bosses nur erahnen. Auf Homosexualität etwa steht im Wüsten-Staat Katar unter anderem die Todesstrafe. Auch andere Minderheiten werden seit Jahrzehnten in dem Land verfolgt.

FIFA WM 2022 in Katar: Weltfußball-Boss Infantino brüskiert Minderheiten – Reaktionen im Netz folgen

Doch dabei blieb es nicht. Reaktionen folgten prompt. Journalist Micky Beisenherz etwa bezeichnete auf der Plattform Twitter die Aussage Infantinos als eine „Sternstunde der Realitätsverweigerung“. Und weiter: „Er, ein ehemals rothaariges Kind, fühlt die gemobbten Kataris und klagt als oberster Entwicklungshelfer der FIFA den ignoranten Westen an.“

Während der Pressekonferenz nahm Infantino schließlich sogar noch das Regime von Katar in Schutz. „Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen.“ Es sei „traurig“, diese „Doppelmoral“ erleben zu müssen.

Katar steht seit Jahren wegen des schlechten Umgangs mit Menschenrechten sowie den Lebensbedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik, die auch von unabhängigen Organisationen wie Amnesty International geäußert wurde. Die Regierung des Emirats weist das zurück.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Infantino nimmt katarische Regierung in Schutz

„Wie viele dieser westlichen Unternehmen, die hier Milliarden von Katar erhalten – wie viele von ihnen haben über die Rechte von Arbeitsmigranten gesprochen? Keiner von ihnen“, sagte Infantino, ohne Beispiele anzuführen. „Wer kümmert sich um die sich um die Arbeiter? Wer? Die FIFA macht das, der Fußball macht das, die WM macht das – und, um gerecht zu sein, Katar macht es auch.“

Er verstehe nicht, wieso die Fortschritte in Katar nicht anerkannt würden, sagte der FIFA-Präsident, der in Doha einen Nebenwohnsitz hat. „Diese Art und Weise, einseitig Lektionen erteilen zu wollen, das ist heuchlerisch.“ (mit Material der dpa)