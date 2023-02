„Hetzerische Sprache“: Tories nach Gewalt vor Geflüchtetenunterkunft in der Kritik

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Nach Ausschreitungen vor einer Geflüchtetenunterkunft in Großbritannien geraten die Tories in die Kritik. Gehören einige zu den Scharfmachern hinter den Unruhen?

London – Immer wieder gerät vor allem Innenministerin Suella Braverman in Großbritannien ob ihrer Äußerungen zu Geflüchteten in die Kritik. Braverman versteht Schutzsuchende als „Invasoren“, eine Formulierung, für die sie von allen Seiten Kritik erntet – doch von der sie nicht abrückt. Nun ist es vor einem Hotel in der Nähe von Liverpool, in dem Geflüchtete untergebracht sind, zu rechten Ausschreitungen gekommen. In Großbritannien stellt man sich die Frage, welche Rolle die Politik der Tories für dieses Ereignis gespielt hat.

Rishi Sunaks Tories geraten nach Ausschreitungen vor Unterkunft für Geflüchtete in die Kritik

Rishi Sunak und sein Kabinett werden nun nach den Ausschreitungen kritisiert. Wohltätigkeitsorganisationen werfen der Partei laut Guardian eine Politik vor, die Geflüchtete „dämonisiere“. Tatsächlich gibt es dafür stichhaltige Argumente: Noch immer hält etwa Innenministerin Suella Braverman vom extrem rechten Parteiflügel daran fest, Geflüchtete als „Invasoren“ zu bezeichnen. Unter anderem sprach die Ministerin des Kabinetts Sunak von einer „Invasion an der südlichen Küste“. In einem offenen Brief üben Wohltätigkeitsorganisationen nun deutliche Kritik an den Konservativen.

Suella Bravermann gerät nach rechter Gewalt in die Kritik. (Symbolbild) © afp

In dem Brief wird nach den Ausschreitungen vor einem „hohen Risiko weiterer vorsätzlicher extremistischer Angriffe im ganzen Land“ gewarnt, so der Guardian. Die Urheberinnen und Urheber des Briefs schreiben: „Diese Männer, Frauen und Kinder, die hier Schutz suchen, haben bereits große Not erlebt und sehen sich nun mit Gewalt konfrontiert, angeheizt durch die hetzerische Sprache der ‚Invasion‘ und einer Politik, die sie dämonisiert.“ Weiter heißt es: „Die Verantwortung, ein System zu schaffen, das gerecht und mitfühlend ist und Zusammenhalt statt Spaltung bringt, liegt bei unseren Entscheidungsträgern.“

Großbritannien: Ausschreitungen Rechtsextremer vor Geflüchtetenunterkunft

In Knowsley in der Nähe von Liverpool war es am Freitag (10. Februar) im Rahmen einer Demonstration extrem rechter Kräfte zu Ausschreitungen vor einer Unterkunft für Geflüchtete gekommen. Ernsthaft verletzt wurde dabei offenbar niemand, die rechten Demonstranten hatten jedoch Sicherheitskräfte mit Feuerwerkskörpern angegriffen und einen Einsatzwagen in Brand gesteckt.

Der Abgeordnete der Labour-Partei in Knowsley, Sir George Howarth, erklärte laut Guardian, die Demonstration sei offenbar durch einen „angeblichen Vorfall, gepostet in den sozialen Medien“, ausgelöst worden. Er kritisierte zudem falsche Narrative über die Situation von Geflüchteten vor Ort. Howarth bezog sich mit seiner Referenz auf ein Video in den sozialen Medien, auf dem ein Mann zu sehen sein soll, der ein 15-jähriges Mädchen anspricht. Dieses noch zu verifizierende Video wurde im Netz offenbar zu rassistischer Stimmungsmache gegen Geflüchtete genutzt.

Der Labour-Politiker erklärte: „Die Einwohner von Knowsley sind keine Fanatiker und heißen die Menschen willkommen, die aus einigen der gefährlichsten Orte der Welt fliehen und einen sicheren Ort suchen. Diejenigen, die heute Abend bei dieser Demonstration gegen Flüchtlinge demonstrieren, repräsentieren diese Gemeinschaft nicht. Wir sind nicht so und verhalten uns in überwältigender Mehrheit mit Sympathie und Freundlichkeit gegenüber anderen, unabhängig davon, woher sie kommen.“

Suella Braverman verpasst es, Stellung gegen rechte Gewalt zu beziehen

In Bezug auf das Video sagte Howarth, er habe die Polizei über einen etwaigen Vorfall informiert, denn „wenn eine Straftat begangen wurde, sollte sich die Polizei im Rahmen eines ordnungsgemäßen Verfahrens damit befassen“. Suella Braverman muss sich ihrerseits erneut den Vorwurf gefallen lassen, keine klare Stellung gegen Gewalt gegen Geflüchtete bezogen zu haben – sondern viel mehr erneut Stimmung zu machen.

Nach den Ausschreitungen meldete sie sich unter Bezugnahme auf das „angebliche Verhalten einiger Asylbewerber“. In den sozialen Medien brachte ihr das erneut den Vorwurf der Opferbeschuldigung ein – ihrem Ruf als parteirechter Scharfmacherin wird Braverman damit einmal mehr gerecht. Die Autoren des offenen Briefs dürften sich bestätigt sehen. (Alexander Eser-Ruperti)