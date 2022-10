Heizkostenzuschuss Nummer 2 kommt im Herbst 2022 – wer davon profitiert

Von: Anika Zuschke

Teilen

Nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, unter ihnen EmpfängerInnen von Wohngeld, bekommen den Heizkostenzuschuss. © Ute Grabowsky/imago/Montage

Bei den derzeitigen Energiepreisen erwarten viele Mieter sehnsüchtig den Heizkostenzuschuss 2022. Im Herbst soll es sogar noch einen zweiten geben.

Update vom 28. Oktober 2022, 11:26 Uhr: Der Bundesrat hat am Freitag, 28. Oktober 2022, einem zweiten Heizkostenzuschuss für Bedürftige zugestimmt. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, erhalten die betroffenen Haushalte noch im Herbst wegen der stark gestiegenen Energiepreise einen weiteren Zuschuss für ihre Heizkosten. Allein lebende Wohngeld-Empfänger sollen demnach einmalig 415 Euro bekommen, einem Zwei-Personen-Haushalt stehen 540 Euro zu und für jede weitere Person gibt es jeweils 100 Euro zusätzlich.

An Studenten und Auszubildende, die Bafög oder andere staatliche Unterstützung erhalten, werden pauschal 345 Euro ausgezahlt. Von dem zweiten Heizkostenzuschuss sollen alle Haushalte profitieren, die im Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2022 in mindestens einem Monat wohngeldberechtigt sind.

Update vom 4. September um 8:59 Uhr: Nach 18 Stunden Verhandlungen gibt es ein Ergebnis bei SPD, Grüne und FDP: Das 3. Entlastungspaket kommt. Olaf Scholz wird die Details der Entscheidung bekannt geben. Wer schlussendlich profitieren wird, ist noch nicht durchgedrungen. Allerdings wird erwartet, dass Hilfen für zahlreiche Bürger kommen könnten.

Update vom 3. September um 09:54 Uhr: Die Tage werden wieder kürzer und die Nächte kälter. Der Heizkostenzuschuss 2022 soll für Verbraucher die Mehrkosten der kommenden Monate abfangen. Derweil bemüht sich die Ampel-Koalition um ein 3. Entlastungspaket. Wer profitiert, ist noch unklar. Am Samstag, dem 3. September, treffen sich Vertreter der Politik, um über weitere Hilfen zu beraten.

Wer profitiert vom Heizkostenzuschuss? 3. Entlastungspaket könnte noch weitere Hilfen bringen

Erstmeldung vom 31. August um 11:25 Uhr: Berlin – Die explodierenden Energiepreise werden für zahlreiche Mieter spätestens im Winter ein gewaltiges Problem darstellen. Stadtwerke in Deutschland rechnen jetzt schon mit Zahlungsausfällen ihrer Kunden von bis zu 15 Prozent. Um dem immerhin ansatzweise entgegenzuwirken und insbesondere Menschen mit kleinerem Einkommen zu unterstützen, wurde von der Regierung bereits im Frühjahr der Heizkostenzuschuss 2022 auf den Weg gebracht. Doch reicht diese Zahlung nicht aus. Deswegen diskutiert die Politik derzeit über ein 3. Entlastungspaket und im Zuge dessen auch einen weiteren Heizkostenzuschuss im Winter.

Studenten mit Bafög und Wohngeld-Empfänger profitierten: Wer bekommt den Heizkostenzuschuss 2022?

Doch wer bekommt überhaupt den bereits beschlossenen Heizkostenzuschuss 2022? Von dem Geld sollen in erster Linie sozial schwächer gestellte Haushalte profitieren. Das inkludiert in diesem Fall Bezieher von Wohngeld sowie Bafög-Empfänger und Auszubildende mit Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Darüber hinaus können auch rund 75.000 Aufstiegsgeförderte mit Unterhaltszuschuss den Heizkostenzuschuss erhalten.

Voraussetzung für Wohngeldempfänger ist dabei lediglich, dass sie in der Heizphase zwischen Oktober 2021 und März 2022 mindestens einen Monat lang Wohngeld bezogen haben oder beziehen, so mdr.de. Allen Berechtigten soll der Zuschuss dann spätestens Ende des Jahres 2022 ausgezahlt werden.

Wann gibt es den Heizkostenzuschuss 2022 für Bafög-Empfänger und Bezieher von Wohngeld?

Der Zeitpunkt der Auszahlung variiert dabei von Bundesland zu Bundesland, da diese für den Heizkostenzuschuss verantwortlich sind. Rheinland-Pfalz hat beispielsweise als erstes Bundesland das Geld bereits am 15. Juni 2022 an die Wohngeld- und Bafög-Empfänger überwiesen.

Bei den anderen Bundesländern verhält sich die Auszahlung des Heizkostenzuschusses folgendermaßen:

Bundesländer entscheiden: Wann genau wird der Heizkostenzuschuss ausbezahlt?

Juli 2022: Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen August 2022: Berlin, Schleswig-Holstein und Hessen

Berlin, Schleswig-Holstein und Hessen September 2022: Hamburg, das Saarland und Sachsen

Hamburg, das Saarland und Sachsen August bis Ende Oktober: Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Bisher keine genauen Angaben: Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wie hoch ist der Heizkostenzuschuss 2022 – und muss man diesen beantragen?

Wann der Heizkostenzuschuss 2022 ausgezahlt wird, hängt also von dem Bundesland ab, in dem Wohngeld- und Bafög-Empfänger leben. Die Höhe des Zuschusses wird bei Beziehern von Wohngeld indes nach der Haushaltsgröße gestaffelt – bei Bafög-Empfangenden sowie Auszubildenden steht die Summe fest. So viel Geld erhalten die Begünstigten des Heizkostenzuschusses:

Wohngeld-Empfänger (Single) 270 Euro Wohngeld-Empfänger (Zwei-Personen-Haushalt) 350 Euro + jede weitere Person 70 Euro BAföG-Empfänger 230 Euro Auszubildende mit Beihilfe oder Ausbildungsgeld 230 Euro Aufstiegsgeförderte mit Unterhaltszuschuss 230 Euro

Der Bundesregierung zufolge bekommen alle Berechtigten den Heizkostenzuschuss von Amts wegen gezahlt – dieser muss also nicht gesondert beantragt werden.

Wann kommt ein 3. Entlastungspaket? Auszahlung vom Heizkostenzuschuss 2022 reicht nicht aus

Mit Blick auf die derzeitigen Energiepreise wird aber deutlich: Der Heizkostenzuschuss wird den meisten Menschen bei ihren enormen Heizkosten nicht ausreichen – das weiß auch die Bundesregierung. Deswegen diskutiert die Ampelkoalition bereits seit Wochen heiß ein drittes Entlastungspaket. Sogar der jeher als geizig geltende Finanzminister Christian Lindner sagte bei einer Pressekonferenz nach der Kabinettsklausur in Meseberg am Mittwoch, 31. August 2022: „Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft.“

Die Arbeiten darum sollten laut Bundeskanzler Olaf Scholz auch „bald“ abgeschlossen werden – noch sind neue finanzielle Hilfen aber nicht in trockenen Tüchern. Ein Vorschlag, der jedoch immer wieder neuen Aufwind erfährt, ist eine Wohngeldreform, die mehr Menschen stärker entlasten soll.

Wird es im Zuge des 3. Entlastungspaketes einen neuen Heizkostenzuschuss geben?

Olaf Scholz hat in der Vergangenheit bereits eine „große Wohngeldreform“ angekündigt und auch die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, bekräftigte diesen Ansatz. Laut der Tagesschau soll demnach der Mietzuschuss einerseits angehoben werden, zum anderen gibt es Überlegungen, den Kreis der Anspruchsberechtigten auszuweiten.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

„Ich will, dass mehr Menschen Wohngeld bekommen. Wir werden den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausweiten“, versprach Geywitz in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Darüber hinaus wird derzeit über einen weiteren einmaligen Heizkostenzuschuss gesprochen, um Geringverdiener im Winter zu unterstützen. Ob die Politik tatsächlich einen zweiten Heizkostenzuschuss finanzieren wird, steht aber noch nicht fest. Doch liegt ein drittes Entlastungspaket der Ampel zufolge nicht mehr in allzu ferner Zukunft.