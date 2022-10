Scholz nimmt Paxlovid: Corona-Herbst im Kanzleramt

Von: Johannes Nuß

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Corona, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Auf ärztlichen Rat hin nimmt er das Corona-Medikament Paxlovid.

Berlin – Corona in der Politik: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit Corona infiziert, befindet sich aber bereits auf dem Weg der Besserung. Wie Scholz am Donnerstag, 29. September 2022, während der Pressekonferenz zur Gaspreisbremse, die auf die Gasumlage folgt, sagte, habe er an diesem Tag erstmals wieder ein negatives Testergebnis gehabt. Um wieder schnell fit zu werden, nehme er auf ärztlichen Rat das Corona-Medikament Paxlovid, unterstrich Scholz.

Scholz nimmt Paxlovid aufgrund seiner Corona-Infektion: Corona-Herbst im Kanzleramt

Das Corona-Medikament Paxlovid könne helfen, die Ausbreitung des Virus im Körper zu unterdrücken. Gesundheitlich gehe es ihm „den Umständen entsprechend ganz gut“. Die Infektion scheine eher mild zu verlaufen. Um die abgesagten Termine tue es ihm leid, sagte Scholz. „Nun nutze ich die Zeit, um intern vieles zu bewegen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt das Corona-Medikament Paxlovid, während seiner Isolationszeit im Bundeskanzleramt. © Kay Nietfeld/Christophe Gateau/dpa/Christian Grube/imago/Montage

Die gesamte Isolation will der Regierungschef im Kanzleramt verbringen. Denn, die kleine Wohnung dort „biete sich an, weil ich von hier aus meiner Arbeit gut nachgehen kann“, so Scholz in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Normalerweise lebt Olaf Scholz in Potsdam.

Scholz nimmt Paxlovid: Bundeskanzler verbringt Isolation in der Dienstwohnung des Kanzleramts

In der kleinen Dienstwohnung im Kanzleramt habe er alles, was er brauche. Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Quarantäne oder Isolation verbracht, da müsse er nun kein Aufheben darum machen, sagte Scholz zu seiner Corona-Infektion.

Verschwörungstheorie zum Corona-Medikament Paxlovid – Ein Faktencheck Seit Beginn der Corona-Pandemie kursieren immer mehr Verschwörungstheorien im Internet. Diese sind mal mehr, mal weniger erheiternd. Doch diese Verschwörungstheorie könnte tatsächlich auf die Gesundheit schlagen. Denn auf dem Messenger-Programm Telegram und im sozialen Netzwerk Instagram kursiert gerade ein Video, in dem behauptet wird, dass das Corona-Medikament Paxlovid Nebenwirkungen auslösen könne, die den Symptomen einer Corona-Infektion entsprechen würden. Das ganze soll sogar zu einem positiven Corona-Test führen. In dem Video heißt es: „Je mehr dieses Medikament zu sich nehmen, umso mehr Symptome wird es geben, welche wiederum Herdenläufe zu Teststationen auslösen, woraufhin wieder etliche Falschergebnisse eine neue Welle begründen werden.“ Doch, wie das Recherchenetzwerk Corrective nun in einem Faktencheck schreibt, sind die verbreiteten Annahmen in dem Video größtenteils falsch. Zwar gebe es eine Überschneidung beim Geschmacksverlust, doch die restlichen Nebenwirkungen von Paxlovid würden sich völlig von den Symptomen einer Corona-Infektion unterscheiden. Darüber hinaus schreibt das Recherchenetzwerk, dass die Einnahme von Paxlovid mitnichten zu einem Anstieg der Corona-Fallzahlen führen könne und beruft sich dabei auf medizinische Fachleute. Denn, das Corona-Medikament Paxlovid wird erst verschrieben, nachdem ein positiver Corona-Test vorgelegt wird. Das Medikament wird also überhaupt nicht präventiv eingesetzt. Hinzu kommt, dass das Medikament gar keinen Einfluss auf ein Corona-Testergebnis haben könne. Dies aus dem Grund, weil sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Tests nur auf das Erbgut beziehungsweise bestimmte Proteine des Coronavirus reagiere und eben nicht auf Nebenwirkungen von Medikamenten oder Symptomen. Allerdings: Im Rahmen der Einnahme des Corona-Medikaments Paxlovid kann es in seltenen Fällen zum Rebound-Effekt kommen, wie etwa beim US-Präsidenten Joe Biden. (Quelle: Corrective)

Am Montag war Scholz nach seiner zweitägigen Reise in die Golfstaaten positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin hatte er sich mit milden Erkältungssymptomen in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, um dort auch mit dem Corona-Medikament Paxlovid versorgt zu werden. Am Dienstag hatte sich Scholz unter anderem mit Mitgliedern der Landesregierung in Bremen ausgetauscht – er konnte allerdings wegen seiner Erkrankung nur virtuell zugeschaltet werden.

Der Bundeskanzler zeigte sich zuversichtlich, dass wie geplant am kommenden Dienstag, 4. Oktober 2022, gemeinsame Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder stattfinden können. Er freue sich auf die Fortsetzung des Gesprächs. Bereits am Vortag hatte eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Energiepreiskrise stattgefunden – allerdings ohne den Kanzler wegen dessen Corona-Infektion. (mit Material der dpa)