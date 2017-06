News-Blog: Trauerzeremonie für Helmut Kohl am Samstag

Bereits am Mittwoch hatten zahlreiche hochkarätige Politiker an einem Trauerakt für Kohl in Berlin teilgenommen

16 Jahre lang war Helmut Kohl Deutschlands Regierungschef. Am Samstag verabschiedet sich die Nation mit einer Trauerfeier in Speyer vom Wiedervereinigungs-Kanzler. Alle Infos im News-Blog.

Am 16. Juni war Altkanzler Helmut Kohl in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim verstorben.

Kohl hatte mit 16 Jahren die längste Amtszeit aller Kanzler der Bundesrepublik und gilt als Architekt der Wiedervereinigung.

Am Samstagabend wird Kohl am Dom zu Speyer beigesetzt.

Das umfangreiche Trauerzeremoniell soll um 11 Uhr mit einem europäischen Trauerakt in Straßburg beginnen.

Ab 14.50 wird ein Trauerkonvoi durch Ludwigshafen fahren.

Alleine in Speyer werden mindestens 5.000 Trauergäste erwartet.

Deutschland und Europa verabschieden sich von Helmut Kohl

Vor gut zwei Wochen ist einer der prägenden Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik aus dem Leben geschieden: Helmut Kohl starb am 16. Juni nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim. Am Samstag wird der Altkanzler nun in Speyer beigesetzt.

Tatsächlich erstreckt sich die Trauerzeremonie für Kohl aber über den gesamten Tag. Der langjährige deutsche Regierungschef soll unter anderem als erster Politiker überhaupt mit einem „Europäischen Staatsakt“ geehrt werden.

Mehr über Helmut Kohls bewegtes Leben erfahren Sie in diesem Artikel.

Helmut Kohls Beisetzung in Speyer: Der Ablauf

Helmut Kohls letzter Weg ist ein langer - und er wird von vielen hochkarätigen Ehrengästen begleitet werden.

um 6.45 Uhr ist in Ludwigshafen Abfahrt Richtung Frankreich; Kohls Sarg wird nach Straßburg gebracht.

ist in Ludwigshafen Abfahrt Richtung Frankreich; Kohls Sarg wird nach Straßburg gebracht. um 11.00 Uhr beginnt in Straßburg der „Europäische Staatsakt“ für Kohl. Erwartet werden unter anderem Angela Merkel, Emmanuel Macron, Benjamin Netanjahu, Viktor Orbán, EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker und Spaniens König Juan Carlos.

beginnt in Straßburg der „Europäische Staatsakt“ für Kohl. Erwartet werden unter anderem Angela Merkel, Emmanuel Macron, Benjamin Netanjahu, Viktor Orbán, EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker und Spaniens König Juan Carlos. im Anschluss wird Kohls Sarg per Hubschrauber zurück nach Ludwigshafen gebracht

ab 14.50 Uhr fährt ein sogenannter Trauerkondukt ohne Stopp durch Ludwigshafen Richtung Speyer

fährt ein sogenannter Trauerkondukt ohne Stopp durch Ludwigshafen Richtung Speyer Vor dem Erreichen der Domstadt wird der Sarg auf ein Rhein-Schiff getragen, das Kohls Leichnam nach Speyer bringt. Die Ankunft ist auf 16.30 Uhr taxiert.

taxiert. Um 18.00 Uhr soll im großen Dom zu Speyer die Totenmesse beginnen, im Anschluss ist ein „Großes militärisches Ehrengeleit“ vor der Kathedrale geplant

soll im großen Dom zu Speyer die Totenmesse beginnen, im Anschluss ist ein „Großes militärisches Ehrengeleit“ vor der Kathedrale geplant Um 20.30 Uhr soll Helmut Kohl im Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof des Domkapitels beerdigt werden.

Die Polizei sieht das umfangreiche Zeremoniell nach eigenen Angaben als „besondere Herausforderung“ an. Mehr als 1.000 Beamte aus Rheinland-Pfalz, von der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt sollen im Einsatz sein. Ein deutscher Staatsakt ist übrigens nicht geplant.

+ Unweit des Doms zu Speyer soll Helmut Kohl beerdigt werden © AFP

Helmut Kohls Beisetzung in Speyer: Die Hintergründe

Eigentlich besitzt die Familie Kohl ein Familiengrab in Ludwigshafen - jener Stadt, in der Kohl 1930 das Licht der Welt erblickt hatte, und die er wohl auch Zeit seines Lebens als Heimat begriff. Dort liegt auch Kohls erste Frau Hannelore begraben. Dennoch soll der Altkanzler nun im gut 25 Kilometer entfernten Speyer seine letzte Ruhestätte finden.

Nach Angaben des Bistums Speyer hatte sich Kohls Gattin Maike Kohl-Richter für den Begräbnisort Speyer eingesetzt und erklärt, diese Lösung entspreche Kohls Willen. Der Politiker kannte den Ort seit Kindertagen - im Dom hatte er auch im zweiten Weltkrieg Schutz vor Luftangriffen gefunden. Zugleich habe er in der Kathedrale ein Symbol für große deutsche und europäische Geschichte gesehen.

Helmut Kohls Beisetzung in Speyer: Kommt sein Sohn Walter?

Überschattet wird der außergewöhnliche Trauerakt für Helmut Kohl von familiären Streitereien. Denn Kohls Sohn Walter ist alles andere als glücklich mit einigen der Planungen rund um die Beisetzung, vor allem mit der Ortswahl Speyer. Er hat angekündigt, an der Beerdigung nicht teilzunehmen. Eingeladen ist der 53-Jährige laut Protokoll aber. Bei einer für Bundestagsabgeordnete angesetzten Totenmesse in Berlin wünschte der Priester der Familie Kohl „Versöhnung“.

Erfahren Sie hier, warum Helmut Kohls Trauerfeier für vier Männer aus dem nordrhein-westfälischen Hamm ein besonderer Moment sein wird.

fn (mit dpa)