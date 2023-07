Verfassungsgericht stoppt Heizungsgesetz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Das Heizungsgesetz wird nicht vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden. (Archivfoto) © John MacDougall/AFP

Das Bundesverfassungsgericht hat die Beratung des Gebäudeenergiegesetzes gestoppt. Somit kann es nicht vor der Sommerpause verabschiedet werden.

Karlsruhe – Der Bundestag darf am Freitag nicht wie geplant abschließend über das Gebäudeenergiegesetz beraten. Das Bundesverfassungsgericht gab mit einem am Mittwochabend in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss dem Eilantrag des Berliner CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann statt und erließ eine einstweilige Anordnung, wonach die zweite und dritte Lesung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht innerhalb der laufenden Sitzungswoche abgehalten werden darf.

Heilmann sah wegen der Eile im Gesetzgebungsverfahren seine Rechte als Abgeordneter verletzt. Der zweite Senat des Gerichts entschied mit fünf zu zwei Richterstimmen. Heilmann ist Jurist und Unternehmer und war Justizsenator in Berlin. Er sitzt seit 2017 im Bundestag, wo er Mitglied im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie ist, der über das Heizungsgesetz berät.

Heizungsgesetz kann nicht vor der Sommerpause durch den Bundestag

Die Ampel-Koalition wollte das Gesetz bis zur Sommerpause verabschieden, die am Ende der Woche beginnt. Fachpolitiker und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP hatten darüber wochenlang hinter verschlossenen Türen verhandelt. Der überarbeitete Entwurf zum Heizungsgesetz wurde erst Ende vergangener Woche vorgelegt, eine Anhörung im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie fand am Montag statt. (epd)