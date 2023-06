65 Euro mehr im Monat wegen Heizungsgesetz? So teuer wird die Wärmepumpe für Mieter ab 2024

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Die FDP hatte 77 Fragen zum Heizungsgesetz. Jetzt hat Habeck die Antworten geliefert – mit erstaunlichen Details zu den Kosten. Fällt die Blockade?

Berlin – Klartext-Ansage an die FDP: Die Grünen haben die Liberalen zum Ende ihrer Blockade beim umstrittenen Heizungsgesetz aufgefordert. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dem Regierungspartner eine ausführliche Antwort auf den Katalog mit 77 Fragen zu dem laufenden Gesetzesvorhaben zugesandt. Man gehe deshalb davon aus, dass der Entwurf nun noch vor der parlamentarischen Sommerpause beraten werden könnte, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Verlinden, am Freitag (2. Juni) der Nachrichtenagentur dpa und fügte hinzu: „Beraten ist schlauer als blockieren.“ Trotzdem wollen sich die Freidemokraten nicht drängen lassen.

Heizungsgesetz: Robert Habeck (Grüne) beantwortet der FDP die 77 Fragen

Seit Wochen sorgt das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für Ampel-Zoff. Der Entwurf sieht vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird, etwa durch den Einbau einer Wärmepumpe. Der Umstieg soll zwar durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden und es soll außerdem Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben. Doch die FDP sah zuletzt weiteren Nachbesserungsbedarf und verweigerte eine Beratung im Bundestag. Stattdessen sandte die liberale Fraktion dem Minister einen Katalog mit 77 Fragen zu.

Kämpft um sein Heizungsgesetz: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Moritz Frankenberg/Sina Schuldt/dpa/Montage

Die Antwort auf die 77 Fragen liegt nun vor. Insgesamt versuchte das Habeck-Ministerium die FDP-Bedenken auf 45 Seiten zu zerstreuen, wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf das Papier berichtete. Dabei, so hieß es in dem Medienbericht weiter, seien die Angaben zu Preisen und Kosten, die durch den Umstieg auf eine neue Gas- oder Pelletheizung oder auf eine Wärmepumpe entstehen, erstaunlich konkret berechnet. So geht die Behörde davon aus, dass ab dem kommenden Jahr schrittweise ein Bedarf von 13 bis 18 Millionen Wärmepumpen entsteht. Der Preis für den Einbau richtet sich nach der Wohnungs- oder Hausgröße sowie dem entsprechenden Sanierungsbedarf. Welche Kosten konkret auf Eigentümer, Vermieter und Mieter zukommen können, zeigen die folgenden Beispiele in der Übersicht:

Wärmepumpe, Gasheizung, Pelletheizung – diese Kosten kommen auf Mieter durch das Heizungsgesetz zu

Einfamilienhaus : Der Kauf und Einbau einer Wärmepumpe (Luft/Wasser) wird auf 22.420 Euro (gut saniert) bis 45.920 Euro (unsaniert) geschätzt. Die Anschaffung einer Gasheizung liegt zwischen 10.980 und 11.380 Euro. Ein Pelletkessel kostet bis zu 33780 Euro, eine E-Direktheizung zwischen 6940 und 8540 Euro.

: Der Kauf und Einbau einer Wärmepumpe (Luft/Wasser) wird auf 22.420 Euro (gut saniert) bis 45.920 Euro (unsaniert) geschätzt. Die Anschaffung einer Gasheizung liegt zwischen 10.980 und 11.380 Euro. Ein Pelletkessel kostet bis zu 33780 Euro, eine E-Direktheizung zwischen 6940 und 8540 Euro. Mehrfamilienhaus (mit 6 Wohnungen): Hier werden die Kosten für eine Wärmepumpe auf 38.680 Euro bis 78080 Euro taxiert. Die Kosten für eine Gasheizung sollen zwischen 14.380 und 19.080 Euro betragen. Für Pelletkessel werden bis zu 47.280 Euro berechnet, eine E-Direktheizungen könnte bis zu 24.750 Euro teuer sein.

Austausch einer Wärmepumpe ab 2024: Investitionen können auf Mieter umgelegt werden

Beim Umstieg auf umweltfreundliche Technologie kommen neue Kosten nicht nur auf die Eigentümer zu. Auch Mieter müssen mit einer Anpassung rechnen. So können die Vermieter einen Teil der Investition umlegen. Bei einem unsanierten Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen (je 83 Quadratmeter) belaufen sich die Investitionskosten auf 78.080 Euro. Pro Quadratmeter müssten die Mieter sich mit 79 Cent beteiligen, was die Monatsmiete um 65 Euro steigen ließe, hieß es in der Bild. Sei das Mehrfamilienhaus in einem mittelgut sanierten Zustand, falle der Anstieg mit 47 Euro geringer aus.

Dennoch gehen die Experten im Habeck-Ministerium davon aus, dass die Mietsteigerungen in Zukunft damit moderater ausfallen würden. Denn, so hieß es, die Betriebskosten einer Wärmepumpe seien auf Dauer niedriger als bei einer Gasheizung, weshalb sich die Mietnebenkosten sogar eher reduzieren könnten statt zu steigen.

Den Umstieg auf die neuen Technologien will die Bundesregierung über die Mittel des Klima- und Transformationsfonds fördern. Zweifel, dass der Geldtopf angesichts des millionenfachen Bedarfs nicht reichen könnten, ließ Habeck in seinem Antwortpapier zurückweisen. Der Klima- und Transformationsfonds – ein Sondertopf neben dem normalen Bundeshaushalt – sei „auskömmlich“, um die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, wurde der Minister von tagesschau.de zitiert.

Umstrittenes Heizgesetz: Habeck verteidigt seinen Kurs gegen FDP

Insgesamt verteidigte Habeck seinen Kurs beim Heizgesetz. Neben den detaillierten Antworten auf die Preise und Kosten sprach sich das Wirtschaftsministerium auch gegen einen Alternativvorschlag der Liberalen aus, die für den Verkehrssektor und die Gebäude in Deutschland einen Emissionshandel ab 2024 einführen wollen. Derzeit ist bis 2026 eine Einführungsphase mit einem festen Preis für CO2-Emissionen angesetzt. Ein steigender CO2-Preis im Emissionshandel sei „der beste Anreiz für die Menschen, um die Emissionen auch beim Heizen und Autofahren zu reduzieren“, hatte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler argumentiert.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Im Ministerium warnt man aber vor den Gefahren dieses Weges. Die Preisentwicklung beim Emissionshandel und die Entwicklung der Marktpreise für fossile Brennstoffe über längere Zeiträume sei für Eigentümer, die in der Regel keine Erfahrung auf den Energiemärkten hätten, schwer zu prognostizieren und daher bei der Investitionsentscheidung kaum adäquat zu berücksichtigen, hieß es. Sprunghaft steigende Energiepreise könnten leicht zu „starken sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen“ führen, warnten Habecks Beamten.

Knickt die FDP ein? Zeitplan zur Verabschiedung von Habecks Heizungsgesetz weiter unklar

Doch wie geht es nun weiter mit dem Heizungsgesetz? Während SPD-Generalsekretär nach der Zusendung der Antworten auf die 77 Fragen eine Beratung im Bundestag für „absolut realistisch“ hielt, wie er im ZDF sagte, will sich die FDP beim Zeitplan nicht drängen lassen. Nachdem das Gebäudeenergiegesetz in Form und Inhalt durch Habeck mit einem „unglücklichen Einflugwinkel“ gestartet sei, komme man jetzt in einen Arbeitsmodus, stellte FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa klar. Hierbei bilde die Beantwortung der FDP-Fragen eine Grundlage. Doch Kühnert solle keinen „künstlichen Zeitdruck“ aufbauen, warnte der Liberale. „Wir brauchen kein schnelles Gesetz, sondern ein gutes.“ Deshalb sei eine Verabschiedung des Gesetzes vor der Sommerpause weiterhin offen. (jkf)