Heizen mit Fernwärme: Ampel will Mehrwertsteuer in der Energiekrise senken

Von: Johannes Nuß

Die Ampelkoalition will auch die Mehrwertsteuer auf Fernwärme senken. © Marijan Murat/dpa

Laut einem Medienbericht will die Ampelkoalition in Berlin die Mehrwertsteuer senken. Auch bei Gas wird der Mehrwertsteuer-Satz gesenkt.

Berlin – Wie das Nachrichtenportal t-online berichtet, will die Ampelregierung die Mehrwertsteuer auf Fernwärme senken. Der Bericht stützt sich demnach auf Regierungskreise. Eine offizielle Stellungnahme aus dem Wirtschaftsministerium oder dem Bundeskanzleramt gibt es wohl noch nicht dazu. Erst am Vormittag war bekannt geworden, dass auch die Mehrwertsteuer aus Gas gesenkt werden soll. Das hatte der Finanzausschuss beschlossen.

Beschlossen werden soll das ganze schon am heutigen Mittwoch, 28. September 2022, im Finanzausschuss. Wie es in dem Bericht von t-online heißt, soll dies der Vorsitzende des Finanzausschusses, Alois Rainer, bestätigt haben. Eine Sondersitzung des Finanzausschusses findet demnach gegen 16:45 Uhr in Berlin statt.

Thema der Sondersitzung soll „Mehrwertsteuersenkung für Fernwärme“ sein. Ein internes Papier, mit der Überschrift „Antrag auf Sitzung des Finanzausschusses“ soll t-online vorliegen haben.