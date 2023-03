Hat Putin einen Doppelgänger? Widersacher verrät einfachen Trick zur Unterscheidung

Von: Moritz Serif

Putin besuchte Mariupol. Viele glauben nicht, dass es sich wirklich um den Kreml-Herrscher gehandelt hat. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj zweifelt.

Moskau/Mariupol – Hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Doppelgänger? Darüber gibt es immer wieder Berichte und Indizien. Laut dem Kremlkritiker Igor Girkin, der früher einst ein enger Verbündeter des Diktators war, gibt es einen einfachen Trick, um das herauszufinden.

Putin soll demnach größere, öffentliche Treffen meiden. „Der echte Wladimir Putin saß an Weihnachten allein in der Kremlkirche. Allein. Wahrscheinlich hatten die Priester Angst, ihm nahezukommen. Bestimmt gab es einen Scharfschützen, der sie warnte, dass er sie erschießen würde, wenn sie näher als 20 Meter kämen“, sagte Girkin.

Bundeskanzler Olaf Scholz: zu Tisch bei Wladimir Putin. Treffen, wie diese, geben Anlass zu Spekulationen. (Archivfoto) © dpa

Putins Doppelgänger erkennen? Experte verrät einfachen Trick

Kreml-Kritiker Girkin spricht von einem weiteren Beispiel. „Das ist der echte Wladimir Putin, der, der beim Empfang von Ministern, an der einen Seite des Tisches sitzt und sie durch ein Fernglas ansieht. „Wo sind sie?“ Das ist echt! Aber einer, der Befehle gibt, alle umarmt und Reden hält... Wenn ich einen Fake-Putin in der Menge sehe, weiß ich sofort, dass ich einen Doppelgänger sehe. Und keiner weiß, was dieser Doppelgänger sagt. Wahrscheinlich redet er Unsinn“, erklärt der Kreml-Kritiker in einem Video, das bei Twitter geteilt wird.

Wenn niemand in seiner Nähe stehe, sei das der echte. Und wenn er sich nahe anderer Menschen aufhalte, dann sei das der Doppelgänger. Auch bei dem jüngsten Auftritt des Kreml-Herrschers in Mariupol fragen sich viele, ob es sich wirklich um Putin gehandelt hat. Grund dafür ist erneut, dass der Kreml-Herrscher in Mariupol keine Scheu vor anderen Menschen zeigt. Zu Hause in Russland hingegen hält er Abstand

Selenskyj glaubt, dass Putin Doppelgänger hat

Selbst Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hegen immer wieder Zweifel – sogar darüber, ob Putin tot ist, oder nicht. „Ich begreife nicht endgültig, ob er am Leben ist“, sagte Selenskyj per Video beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er sei sich nicht sicher, ob der auf den Bildschirmen gezeigte 70-Jährige der echte Putin sei. Der Kreml ingegen hat immer wieder deutlich gemacht, dass an der Doppelgänger-Geschichte nichts dran sein soll. (mse)