Hass-Tirade von Medwedew: Ukrainer sind „Schweine“ – Baerbock „ungebildetes Weib“

Von: Anika Zuschke

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat Außenministerin Annalena Baerbock in einer Hass-Tirade als „ungebildetes Weib“ bezeichnet. (kreiszeitung.de-Montage) © Libkos/AP/dpa/Metodi Popow/ITAR-TASS/Imago

Die Ukrainer haben der von Putin angeordneten Feuerpause eine Absage erteilt – Ex-Präsident Medwedew ließ seiner Wut darüber auf Telegram freien Lauf.

Moskau – Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew galt zu seiner Amtszeit als liberaler Reformer – doch zeigt sich der Gefolgsmann von Wladimir Putin seit Beginn des Ukraine-Kriegs von einer ganz neuen und deutlich radikaleren Seite. Nach der ukrainischen Ablehnung von Putins Feuerpause machte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats wieder einmal mit einer ungehaltenen Hass-Tirade auf sich aufmerksam. Sogar Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wurde dabei zum Opfer wüster Beschimpfungen.

Medwedew zieht auf Telegram über Baerbock her – wegen Reaktion auf angeordnete Feuerpause

Am Donnerstag, 5. Januar 2023, hatte Kreml-Chef Putin überraschend eine 36-stündige Waffenruhe über die Zeit des orthodoxen Weihnachtsfestes angeordnet, die von der Ukraine jedoch prompt und unmissverständlich abgelehnt wurde. Die ukrainische Regierung bezeichnete die russischen Forderungen nach einer Feuerpause als „Heuchelei“ – und auch Außenministerin Baerbock kritisierte eine temporäre Waffenruhe als unzureichend und forderte stattdessen einen Rückzug Russlands, um Frieden zu erzielen.

Ex-Präsident Medwedew stieß das offenbar extrem übel auf. In seinem Telegram-Kanal machte Putins Gefolgsmann seiner Wut am Freitag Luft und ließ sich mit derben Worten über die ukrainischen Politiker aus: „Schweine haben keinen Glauben oder ein angeborenes Dankbarkeitsgefühl. Sie verstehen nur rohe Gewalt und fordern von ihren Herren quiekend Fressen“, so der Politiker laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Medwedew zufolge habe die russische Führung den Ukrainern die „Hand christlicher Nächstenliebe“ ausgestreckt. Diese sei jedoch ausgeschlagen worden, auch weil der Westen den Weihnachtsfrieden nicht zugelassen habe.

Auch an Baerbock ließ der 57-Jährige aufgrund ihrer Äußerungen kein gutes Haar. „Selbst das ungebildete Weib Baerbock und eine Reihe weiterer Aufseher im europäischen Schweinestall haben es geschafft, über die Unzulässigkeit einer Waffenruhe zu meckern“, brüskierte sich Medwedew öffentlich.

Nicht die erste Hass-Tirade 2023 von Putins Gefolgsmann Medwedew: Vergleicht US-Regierung mit Goebbels

Diese Hass-Tirade von Medwedew ist dabei nicht die erste ihrer Art. Erst am Donnerstag, 5. Januar 2023, beschimpfte der russische Ex-Präsident die US-Regierung nach der Veröffentlichung eines Videos zum Ukraine-Krieg – und verglich diese mit dem Nazi-Propagandisten Joseph Goebbels. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sprach der Politiker im Zuge dessen von zynischen „Freaks“ und „Hurensöhnen“, die die Tricks von Goebbels anwendeten. Zudem wies er darauf hin, dass ein russisches Kriegsschiff mit Hyperschall-Waffen auf dem Weg an die Atlantik-Küsten der Nato-Staaten sei. Dies sei „das Hauptgeschenk zum neuen Jahr“.

Die US-Botschaft in Russland hatte zuvor ein 50 Sekunden langes Video veröffentlicht, das sich an Russen richtete, die gegen den Krieg in der Ukraine seien. Was dort geschehe, „ist Ihrer nicht würdig“, hieß es zu Aufnahmen von Kriegsschäden in der Ukraine.

Medwedew auf Twitter: Russischer Ex-Präsident setzt abstruse Prognosen in die Welt

Dieses aufmüpfige Verhalten von Medwedew scheint sich mit dem Ukraine-Krieg entwickelt zu haben. Denn seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges versucht sich der einst als verhältnismäßig liberal geltende Politiker mit seinen Äußerungen als Hardliner gegenüber dem Westen zu profilieren. Das zeigte Medwedew auch schon Ende 2022, als er geradezu abstruse Prognosen für das neue Jahr über Twitter in die Welt setzte.

In dem – offenbar nicht ganz ernst gemeinten, doch trotzdem polarisierenden – Beitrag prophezeite der Ex-Präsident, dass es zu einem Bürgerkrieg in den USA kommen werde, Elon Musk zum neuen US-Präsidenten gewählt würde, Polen und Ungar einen Krieg starten werden und ein „Viertes Reich“ in Europa entstehen würde. Dieses werde unter anderem Deutschland, Polen, das Baltikum und die „Republik Kiew“ umfassen.

Mit Blick auf diesen Post lässt sich erahnen, wie schamlos Dmitri Medwedew inzwischen geworden ist – und dass sich Annalena Baerbock deswegen vermutlich keinen Kopf über den beleidigenden Kommentar des Ex-Präsidenten zerbrechen muss.