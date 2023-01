Hartz IV und Leben unter dem Existenzminimum: Die Not bleibt mit dem Bürgergeld

Von: Alexander Eser-Ruperti

Auch die aktuelle Krise trifft die Ärmsten am schlimmsten. Das Bürgergeld feiert man in der SPD als Erfolg, doch weiterhin droht ein Leben in großer Not.

Berlin – Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht im Bürgergeld den großen Wurf. Kritiker sahen bereits in der Vergangenheit lediglich semantische Kosmetik. Bis hin zum Bürgergeld 2023 war es ein weiter Weg, ein Kompromiss mit der Union war schwer zu finden. Die soziale Situation hat sich indes in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Klar wird: Ein „großer Wurf“ ist das Bürgergeld für die Betroffenen nicht: Auch weiterhin droht ein Leben in Armut. Die Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum vergangenen Jahr unter Hartz IV erschrecken – Verbesserungen durch das Bürgergeld sind überschaubar.

Leben mit Hartz IV unter dem Existenzminimum – Bürgergeld 2023 keine „Zeitenwende“

Aktuelle Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes verdeutlichen, dass Hartz IV, aus dem zum Jahresanfang das Bürgergeld 2023 wurde, Beziehende im Jahr 2022 vor kaum lösbare Aufgaben bei der Bewältigung ihrer Lebenshaltungskosten gestellt hat: Laut einer Studie des DGB, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, sank die Kaufkraft der Betroffenen Ende 2022 faktisch teils unterhalb des Existenzminimums. Einmal mehr machte die Inflation denjenigen, die ohnehin am wenigsten haben, am meisten zu schaffen – die Entlastungspakete der Bundesregierung waren da lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.

Errechnungen des DGB ergaben, dass alleinerziehende Elternteile ohne Job mit einem zehnjährigen Kind durch die Teuerungen aufs Jahr gerechnet rund 750 Euro an Einbußen zu verzeichnen hatten. Für Alleinstehende waren es laut SZ 470 Euro, für Paare mit zwei Kindern zwischen 14 und 16 Jahren rund 1600 Euro. Hierbei handelt es sich insgesamt um Mehrbelastungen, die durch die verschiedenen Hilfspakete der Ampelkoalition in keiner Weise kompensiert werden konnten. Der Ausblick zeigt: Eine sozialpolitische „Zeitenwende“ stellt auch das Bürgergeld 2023 nicht dar.

Bürgergeld beantragen: DGB fordert Änderung des Mechanismus zur Anpassung der Regelsätze

Doch wie sieht die Perspektive aus? Seit 1. Januar 2023 kann man statt Hartz IV nun Bürgergeld beantragen, um das die Ampel unter Olaf Scholz (SPD) mit der Union zäh hatte ringen müssen. In Anbetracht der Krisenlage fallen die Verbesserungen nur wenig spürbar aus: Der Regelsatz wird um insgesamt 11.8 Prozent auf nunmehr 502 Euro angehoben. Den großen Wurf sehen viele darin nicht erst seit der Verschärfung der Krisensituation keineswegs. Kritik kommt unter anderem vom Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“: Sprecher Wolfgang Büscher erklärte dem rbb-Inforadio, die Erhöhung der Sätze sei lediglich ein „reiner Inflationsausgleich“.

Auch der DGB drängt auf Verbesserungen und hält die bisherige Handhabe der Anpassung der Regelsätze für problematisch. Die Kritik: Der aktuelle Mechanismus betrachtet das Lohn- und Inflationsniveau bis zum zweiten Quartal vom Vorjahr. Bisher findet eine Anpassung zum 1. Januar statt. Der DGB empfiehlt, den letzten verfügbaren Monat als Grundlage der Berechnung zu nehmen, zudem soll die Koppelung an das Lohnniveau wegfallen. Darüber hinaus fordert der Gewerkschaftsbund, man müsse öfter als einmal pro Jahr eine Anpassung vornehmen.

Paritätischer Wohlfahrtsverband: „Bürgergeld hält die Betroffenen in Armut“ – Anspruch auf Bürgergeld löst die Not nicht

Geht es nach dem Paritätischen Wohlfahrtsverband löst ein Anspruch auf Bürgergeld die Not für die von Armut betroffenen Menschen nicht. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, erklärt laut Berliner Morgenpost: „Nach unseren Berechnungen müsste der Regelsatz statt auf 501 auf 725 Euro angehoben werden, um den Menschen tatsächlich das gesellschaftliche Existenzminimum sicherzustellen“. Er kommt zu dem Schluss: „Auch das sogenannte Bürgergeld hält die Betroffenen damit in Armut.“

Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, hatte zuletzt gegenüber dem Deutschlandfunk in eine ähnliche Kerbe geschlagen, die Linke hält die Reform für „vermurkst“. Wissler erklärte, die Regelsätze seien immer noch „viel zu niedrig und nicht armutsfest“. Verbesserungsbedarf sieht nun auch der DGB in seiner Studie, er will beim Bürgergeld deshalb nachjustieren. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel stellt mit Blick auf das Jahr 2022 unter Hartz IV laut SZ fest: „You‘ll never walk alone‘ – das galt für die Grundsicherungsempfänger im vergangenen Jahr finanziell ganz sicher nicht“. Es scheint: ändern wird sich das auch mit dem Bürgergeld kaum.