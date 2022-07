Hartz-IV-Bezieherin gewinnt Klage: Jobcenter muss neuen Gasheizofen zahlen

Von: Anika Zuschke

Eine Hartz-IV-Bezieherin hat eine Klage gewonnen – nun muss das Jobcenter ihren neuen Gasheizofen bezahlen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Hartz-IV-Empfänger müssen wegen hoher Energiepreise gerade extrem aufs Geld gucken. Jetzt hatte eine ALG-II-Empfängerin mit einer finanziellen Klage Erfolg.

Essen – Derzeit steigen aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden reduzierten Gaslieferungen aus Russland in ganz Deutschland die Energiepreise. Mit der neuen Gas-Umlage wird die Gaskrise für Verbraucher ab Oktober sogar noch teurer. Geringverdienern und Beziehern von Sozialleistungen macht das besonders zu schaffen. Ärmere Deutsche verkneifen sich aufgrund des derzeitigen Teuer-Schocks sogar schon ganze Mahlzeiten. Doch einen kleinen Erfolg können Hartz-IV-Bezieher nun für sich verbuchen: Jobcenter müssen für die Kosten eines beantragten Gasheizofens als einmaligen Unterkunftsbedarf aufkommen – wenn der Mietvertrag ausdrücklich keine Heizung umfasst.

Hartz-IV-Empfängerin klagt mit Erfolg: Jobcenter muss ihren neuen Gasheizofen zahlen

Momentan heißt es bei vielen Deutschen: Sparen, sparen, sparen – um trotz der explodierenden Gaspreise warm über den Winter zu kommen. Denn die Gaskrise in Deutschland befindet sich gerade erst am Anfang, der eigentliche Preisschock soll erst noch kommen. Da scheint es nachvollziehbar, dass insbesondere bedürftige Menschen jeden Euro zweimal umdrehen – und auf das Geld bestehen, das ihnen rechtlich zusteht.

So erging es auch einer Hartz-IV-Bezieherin, die einen kaputten Gasheizofen in ihrer Wohnung durch einen neuen ersetzte und die Kosten dafür anschließend vom Jobcenter erstattet haben wollte. Laut der Website gegen-hartz.de lehnte die Behörde den Antrag für die Anschaffungs- und Installationskosten in Höhe von 1.775 Euro als einmalige Unterkunftskosten jedoch ab. Demnach sei nur ein Darlehen möglich gewesen.

Empfängerin von Hartz IV klagt gegen das Jobcenter – und bekommt Recht

Die Begründung vom Jobcenter lautete wohl, dass die Kosten zwar angemessen seien, doch könnten sie die Anschaffung eines Heizofens nicht als einmaligen Bedarf der Heizung anerkennen. Daraufhin reichte die Hartz-IV-Bezieherin eine Klage auf höhere Grundsicherungsleistungen ein – die hinsichtlich der Anschaffungs- und Installationskosten der Gasheizung als einmaligen Heizungsbedarf Erfolg hatte, wie gegen-hartz.de berichtet.

Demnach entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in Essen, dass solche Aufwendungen nicht vom normalen Hartz-IV-Regelbedarf abgedeckt werden. Das Urteil wurde am Freitag, 29. Juli 2022, bekannt gegeben.

Neuer Gasheizofen gehört nicht zur Wohnung – deswegen muss Jobcenter dafür aufkommen

Hintergrund dessen ist, dass die Vermietung laut Mietvertrag ausdrücklich keine Heizung umfasst – der neue Gasheizofen gehört also offiziell nicht zur Wohnung. Aus dem Grund sei die Vermieterin vertraglich nicht dazu verpflichtet, „einen gebrauchsfähigen Heizkörper zur Verfügung zu stellen“, erklärt das LSG laut gegen-hartz.de. Doch um nicht zu frieren und die Wohnung tatsächlich sinnvoll nutzen zu können, sei ein neuer Heizkörper erforderlich gewesen.

Infolgedessen entsprächen die Kosten für den Gasheizofen einer einmaligen „tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung“, für die das Jobcenter aufkommen müsse. Das LSG verpflichtete die Behörde deswegen dazu, für die Gasheizung zu zahlen.

Die Kosten für die Beheizung einer Wohnung müssen im Übrigen bei Hartz-IV-Bezug ebenfalls vom Jobcenter übernommen werden. Dabei zahlt die Behörde aber lediglich die „angemessenen“ Heizkosten, erklärt die Website hartziv.org. Heizen Hilfebedürftige mehr als der örtliche Durchschnitt, müssen diese mit einer Kostensenkungsaufforderung rechnen.

Hartz-IV-Bonus im Juli ausgezahlt – auch Regelsätze sollen mit neuem Bürgergeld erhöht werden

Um Hartz-IV-Bezieher in Anbetracht der steigenden Kosten zu entlasten, hat die Politik auch einen Hartz-IV-Bonus auf den Weg gebracht, der neben dem Kinderbonus im Juli 2022 auf den Konten der Betroffenen landen sollte – um die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus herrschte zunächst aber viel Verwirrung.

Außerdem soll der Regelsatz von Hartz IV mit der Umstellung zum Bürgergeld Anfang nächsten Jahres steigen – bislang gelten die Regelsätze von ALG II als deutlich zu niedrig.