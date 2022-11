Harte Bandagen gegen Russland: Xi und Biden erhöhen bei G20-Gipfel Druck auf Putin

Von: Felix Busjaeger

Teilen

G20-Gipfel: Joe Biden und Xi Jinping trafen sich zum Gespräch. Unter anderem ging es um den Ukraine-Krieg von Wladimir Putin. © Lintao Zhang/Kay Nietfeld/dpa/Mikhail Metzel/imago/Montage

Beim G20-Gipfel konnten sich die Staaten auf eine gemeinsame Erklärung gegen den Ukraine-Krieg einigen. Das zeigt, dass Putins Rückhalt weiter schwindet.

Nusa Dua – Für Russland wird die Luft nach neun Monaten Krieg in der Ukraine immer dünner. Das zeigt sich dieser Tage auch beim diesjährigen G20-Gipfel. Während die führenden Wirtschaftsmächte der Welt über die globale Zukunft debattieren, führen die Gespräche unausweichlich auf den Krieg in Osteuropa. Bewusst nutzen die Politiker ihre Redeanteile, um sich mehr unter minder deutlich von dem russischen Angriff und den globalen Auswirkungen zu distanzieren.

Doch nicht nur verbal gerät die russische Führung um Wladimir Putin immer mehr unter Druck: Knapp neun Monate nach Kriegsbeginn verzichten bisherige Unterstützer wie China und Indien auch darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung der G20 zu blockieren.

G20 erhöhen Druck auf Russland: Gemeinsame Erklärung gegen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine

„Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste“, teilten die G20-Teilnehmer in der Erklärung mit. Wie es zudem aus Kreisen heißt, werde auch Moskau die Erklärung mittragen – weil darin ausdrücklich betont wird, dass nicht alle G20-Länder die Verurteilung teilen. Für den Westen wird dies mit großer Wahrscheinlichkeit als Triumph wahrgenommen. Die Kreml-Führung um Putin hingegen wird die Erklärung aber womöglich als klare Niederlage gewertet werden.

Dass Russland beim G20-Gipfel auf wenig Unterstützung stoßen wird, war im Vorfeld bereits erwartet worden. Dennoch zeigte das Treffen bisher deutlich, dass der Kreml auf eine schwindende Zahl von Verbündete blickt. Größte Überraschung für Außenstehende wird womöglich die Reaktion von China und Indien sein.

Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, könnte die jetzige Zustimmung des Kremls zur gemeinsamen Erklärung auch so verstanden werden, dass Moskau beim Thema Ukraine-Krieg in den Reihen der G20-Teilnehmer auch nicht mehr die volle Unterstützung des chinesischen Partners hat.

G20-Staaten in Indonesien: Zweifelhafte Glaubwürdigkeit bei chinesischer Position

Ob China tatsächlich der russischen Führung die Unterstützung entzogen hat, lässt sich aufgrund des aktuellen Verhaltens beim G20-Gipfel nicht erklären. Womöglich wird auf der großen Bühne nur der Anschein der Geschlossenheit erweckt – und in Wahrheit muss das Verhalten der Chinesen mit Zweifel bewertet werden. Dennoch: Vor dem Treffen der G20-Staaten in Indonesien hatten Experten erklärt, dass Peking klargemacht hatte, felsenfest an der Seite Moskaus zu stehen.

Welche Staaten gehören zur G20? Seit 2009 gilt die Gruppe der Zwanzig (G20) als das zentrale Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die führenden Wirtschaftsnationen stimmen sich bei ihren Gipfel-Treffen über notwendige wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen ab. Zur G20 gehören 19 Staaten und die EU. Folgende Länder sind daher involviert: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA. (Quelle: Deutsche Bundesregierung)

Eine Abkehr von Russland könnte allerdings aufgrund eines wirtschaftlichen Interesses der Chinesen möglich sein: Womöglich hofft die Großmacht wegen ihrer Exportabhängigkeit auf eine stark positive weltwirtschaftliche Entwicklung, die die eigene Wirtschaft weiter stärken könnte. In den vergangenen Monaten hatte Chinas Staatschef Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin nahezu uneingeschränkt unterstützt. Das könnte sich nun in den kommenden Wochen ändern. Putin hatte die Teilnahme am G20-Gipfel abgesagt, stellvertretend nimmt Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer teil.

Möglicher Kurswechsel von China bei G20-Gipfel in Indonesien: Xi und Biden sprechen drei Stunden über Russland und Taiwan

Für einen möglichen Kurswechsel Chinas spricht auch ein Gespräch vom Montag, 14. November 2022. Xi Jinping hatte knapp drei Stunden mit dem US-Präsidenten Joe Biden gesprochen. Beobachter hatten diese Annäherung zwischen den beiden Staaten als einen möglichen kooperativen Kurs interpretiert. Es war das erste persönliche Gespräch seit Bidens Einzug ins Weiße Haus vor rund zwei Jahren. Zuletzt waren die Beziehungen als eisig beschrieben worden.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Bei dem Gespräch der Staatsmänner war Taiwan hingegen eine „rote Linie“, Russland allerdings nicht. Zwar verlief das Treffen zwischen Biden und Xi Jinping nicht ohne Drohungen und Kritik, doch schlussendlich ist klar, dass Russland wohl nicht mehr verlässlich auf die Unterstützung der Chinesen bauen kann.

Gefahr vor dem Einsatz von Atomwaffen: G20 verurteilen Russlands Drohungen

China ging zwar nicht so weit und schloss sich der klaren Verurteilung Russlands an, allerdings fordere die chinesische Regierung laut chinesischer Staatsmedien allgemein einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Abgesehen von der gemeinsamen Erklärung gibt es allerdings noch weiteren Gegenwind für Putin beim G20-Gipfel: Die Atomwaffen-Drohungen der vergangenen Wochen wurden von zahlreichen Gipfelteilnehmern auf Schärfste verurteilt. Die Gefahr vor einem Atomkrieg 2022 ist durch die russische Invasion so groß geworden, wie zu Spitzenzeiten des Kalten Krieges. Bundeskanzler Scholz warnte Putin im Rahmen des G20-Treffens erneut vor dem Einsatz von Atomwaffen.

Während westliche Nationen die Entscheidungen des G20-Gipfels als Erfolg verbuchen werden, steht Russland allerdings nicht völlig isoliert dar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim G20-Gipfel offen gelassen, wie viele Mitglieder der Staatengruppe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilen. Allerdings erklärte er, dass „natürlich hier auch andere Ansichten existieren. Die sind aber nicht ausgezählt“. Wer also „die meisten“ Länder sind, die den Ukraine-Krieg verurteilen, bleibt damit offen.