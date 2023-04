Schnitzelfrage in der ARD: „Wenn alle Vegetarier sind, haben wir ein Problem“ – sagt ausgerechnet Özdemir

Moderator Louis Klamroth mit seinen Gästen bei „Hart aber fair“. © ARD Mediathek (Screenshot)

Louis Klamroth stellt in der ARD „die Schnitzelfrage: billig, bio oder besser gar nicht?“ Für eine spannende Talksendung hatte das Thema aber zu wenig Würze.

Köln – Nachdem TV-Koch Ralf Zacherl ein paar Bauernhöfe besucht hat, ist ihm der Appetit vergangen. Für „Hart aber fair“ war er als Außenreporter auf einem Hof mit Haltungsform 4. Die Schweine stehen auf Stroh und haben viel Platz. Danach besuchte er einen Hof mit Haltungsform 2, wo die Tiere in engen Metallboxen vor sich hinvegetieren. Zacherl sagt: „Da überlegt man sich schon, ob man das nächste Mal wieder die Currywurst nehmen soll oder die gebackenen Champignons und entscheidet sich dann doch für die Champignons.“ Er plädiert für „Masse statt Klasse“. Lieber weniger Fleisch essen und dafür besseres.

Das Publikum applaudiert, doch so richtig gefesselt ist an diesem Abend erkennbar niemand. Das Thema wirkt angesichts der aktuellen Probleme in Deutschland deplatziert. Das zeigen auch die Zahlen, die Klamroth einspielen lässt: So ist der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln im Jahr 2022 um 4,1 Prozent zurückgegangen. Die Menschen geben ihr Geld für andere Dinge aus. Die Inflationsrate allein bei Lebensmitteln lag im März bei mehr als 22 Prozent.

„Hart aber fair“: Diese Gäste diskutierten mit Louis Klamroth

Stefan Genth (Einzelhandelsverband HDE)

(Einzelhandelsverband HDE) Gesa Langenberg (Landwirtin)

(Landwirtin) Cem Özdemir (Bundeslandwirtschaftsminister)

(Bundeslandwirtschaftsminister) Albert Stegemann (Agrarpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion)

(Agrarpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion) Ralf Zacherl (TV-Koch)

„Hart aber fair“: Özdemir beharrt auf seinen Plänen, liefert aber selbst die Gegenargumente

Die Menschen können aus finanziellen Gründen gar nicht mehr so viel Fleisch essen und achten dabei erst recht nicht auf die Haltungsform. Das zeigt auch das Beispiel der Berliner Rentnerin Uschi Sachs, die von 900 Euro im Monat leben muss. Fleisch kann nur noch einmal die Woche auf den Tisch kommen, und Sachs ist auf die Unterstützung der Tafel angewiesen, bei der sie auch selbst ehrenamtlich arbeitet. „Dass es den Tieren besser geht, finde ich gut“, sagt sie, „aber wenn es so teuer wird, dass es sich Leute wie ich nicht mehr leisten können, dann finde ich das nicht in Ordnung“.

Die Runde spricht von weiteren Einschränkungen, um die Haltungsform der Tiere zu verbessern. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gibt zu: „Der Landwirtschaftsminister ist nicht dafür zuständig, den Leuten zu sagen, was sie essen sollen.“ Er will ein weiteres Gütesiegel durchsetzen, das die bisherige Farbampel auf den Verpackungen ergänzen und deren Informationen wiederholen soll. Allerdings ohne Farben, denn die Politik dürfe nicht werten, sondern nur informieren. Der Sinn des neuen Siegels wird trotz mehrfacher Nachfragen des Moderators nicht klar.

Stefan Genth erläutert, dass der Handel ohnehin bereits viel in die Verbraucherinformation investiert habe. Der Vertreter des Einzelhandelsverbands sagt: „Der Handel hat 2019 die Kennzeichnung freiwillig entwickelt und bis heute gut eine Milliarde investiert, um die Landwirtschaft zu unterstützen, bessere Haltungsformen umzusetzen, Stallumbauten auf den Weg zu bringen.“

Özdemir beharrt auf seinen Plänen, liefert dabei aber auch selbst die Gegenargumente: „Wir sollten die Verbraucher nicht für dumm halten. Die wissen schon, was man tun soll.“ Auch bei Eiern hätten sich am Ende die höheren Haltungsformen durchgesetzt.

Landwirtin bei „Hart aber fair“: Jede Verbesserung des Tierwohls honorieren

Schweinezüchterin Gesa Langenberg kritisiert, dass sie für die Verbesserung ihrer Ställe zu wenig Planungssicherheit bekommt. Außerdem orientiere sich Özdemir bei der Vergabe von Fördergeldern zu sehr an den extremen Maßstäben der Bio-Landwirtschaft. Damit würde die Messlatte entschieden zu hochgelegt. Langenberg schlägt stattdessen vor, man solle lieber „jede Verbesserung des Tierwohls honorieren. Es kann nicht sein, dass da nur – und wir reden über einen Bioanteil bei Schweinen in Deutschland von ein bis zwei Prozent – dass nur solche Betriebe davon profitieren können“.

Özdemir selbst ist Vegetarier und berichtet aus seinem Leben und den harten Kämpfen mit seinem Vater rund um das Thema. Doch er gibt zu: „Wenn alle Vegetarier sind, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir keine Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen den tierischen Dünger.“

„Hart aber fair“: Özdemir muss sich Kritik anhören

Mit dem agrarpolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion liefert sich der Minister ausgedehnte Rededuelle um Details geplanter Reformen in der Tierhaltung. Albert Stegemann hat selbst Milchkühe in enger Stallhaltung und würde gern die Lage seiner Tiere verbessern, aber das sei „am Ende immer eine unternehmerische Entscheidung“. Er kritisiert Özdemir: „Wir haben 500 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen, und davon machen Sie gerade mal 150 Millionen Euro für den Umbau der Tierhaltung locker. Sie kündigen an. Ihre ganze Arbeit besteht nur aus Ankündigungen.“

Auch Langenberg kritisiert den Minister. Die von ihm geplante Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte hält die Landwirtin für „eine zu starke Steuerung“. Und Genth ergänzt, dass bei einer so pauschalen Subventionierung auch reiche Konsumenten profitieren würden. Man solle lieber gezielt die wirklich Bedürftigen unterstützen, fordert Genth.

Stegemann kritisiert Özdemir bei „Hart aber fair“: Nicht in den Kühlschrank hineinregieren

Dass Kinder künftig zwar ihr Geschlecht wechseln und sich eigenverantwortlich umoperieren lassen dürfen, aber keine Werbung für Süßigkeiten mehr sehen sollen, findet in der Runde wenig Fürsprecher. Özdemir sieht darin ein hohes Ziel: Man müsse die Kinder schützen. Es gebe zu viele übergewichtige Jugendliche. Für Stegemann ist „gesunder Menschenverstand“ gefragt. „Von allem etwas, das ist ein gesunder Mix für unseren Körper.“

Er appelliert an die eigenverantwortliche Entscheidung. „Dieser Versuch der Politik, den Menschen in den Kühlschrank hineinzuregieren, der wird nicht zum Ziel führen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit einer neuen Verbotskultur die Bürger an der Mündigkeit vorbei entwickeln.“ Genth berichtet von den Untersuchungen aus England, wo es solche Werbeverbote gebe. „Da gab es überhaupt keine Auswirkung auf Adipositas.“

Fazit des „Hart aber fair“-Talks:

Dieser Talk konnte keine Akzente setzen. Denn angesichts explodierender Inflationszahlen wirkte das Thema wie aus der Zeit gefallen. Die Resonanz in den sozialen Netzwerken war entsprechend so dünn wie noch nie. Den besten Twitter-Beitrag konnte Brigitte Büscher bereits in der Sendung präsentieren, denn er war vor dem Beginn gepostet worden. Er lautet: „Haribo macht Kinder froh. Schweineschnitzel ebenso.“ (Michael Görmann)