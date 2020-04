Altenheime sind Risikoorte der Corona-Krise. Die Menschen dort werden von Besuchern isoliert - in der ARD diskutieren Experten über Sinn und Unsinn solcher Maßnahmen.

Köln - „Das Virus und die Pflege - Werden Altenheime zur Corona-Falle?“ Diese Frage stellt Frank Plasberg zu Beginn der ARD-Sendung „Hart aber fair“ seinen Gästen - und trifft damit einen sehr wunden Punkt in der Corona-Krise. Es sind überwiegend ältere Menschen, die zur Risikogruppe* des Coronavirus gehören. Das Durchschnittsalter der Deutschen, die an den Folgen des Coronavirus sterben, liegt derzeit bei 82.

Diese ARD-Statistik sorgt bei den Gästen am Montagabend (6. April) nicht für eine große Überraschung - sie sind alle Experten im Bereich des Gesundheitswesens oder selbst Betroffen. Wohl auch deshalb fällt das Urteil der Gäste sehr nüchtern aus.

„Hart aber fair“: Frank Plasbergs Gäste sorgen sich um die Situation der Altenheime

Vorgeschlagene Maßnahmen* wie etwa die von Jens Spahn, ältere Menschen zu bitten „über Monate zu Hause zu bleiben*“, hält der Altersmediziner, Prof. Dr. Johannes Pantel, für undenkbar. „Soziale Isolation hat negative Effekte“, warnte der Experte. Ein geschwächtes Immunsystem sorge für ein höheres Infektionsrisiko. Auch Verzweiflung könne zu einer steigenden Suizidgefahr führen, so Pantel. Der Internist Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer bestätigt diese Aussage. Eine Strategie, nur ältere Menschen zu isolieren und Jüngere frei laufen zu lassen, könne zu einer „Katastrophe führen“.

Alte Menschen isolieren und alle anderen frei laufen lassen. Auf diesem Weg könne man die #Coronakrise nicht bekämpfen, sagt der Infektiologe Prof. Dr. Gerd Fätkenheuer (@UKKoeln) bei #hartaberfair @DasErste. "Diese Strategie würde zur Katastrophe führen."#coronavirusdeutschland pic.twitter.com/ZIl4680MZO — hart aber fair (@hartaberfair) April 6, 2020

Der Altersmediziner Pantel beklagte gegenüber Moderator Plasberg die momentane Rhetorik zu diesem Thema. „Jetzt beständig diese Rhetorik zu bedienen, die Alten gegen die Jungen, birgt die Gefahr, dass man die Generationen auch emotional gegeneinander ausspielt“, appelliert der Professor.

„Hart aber fair“: Besonders in NRW erlagen viele Heim-Bewohner den Folgen des Coronavirus

Die eingespielten ARD-Statistiken unterstützten die Einschätzungen der Experten, die Situation in den Heimen sei heikel: Im besonders betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen starben besonders viele ältere Menschen an den Folgen des Coronavirus. Von 297 Opfern seien 118 in Pflegeeinrichtungen gestorben. 573 Pflegekräfte seien selbst infiziert.

"In Pflegeheimen fehlt Schutzbekleidung", beklagt die Altenpflegerin Silke Behrendt-Stannies bei #hartaberfair @DasErste. "Es ist ein großes Problem zwischen der Gesundheit der Pflegebedürftigen und der des Personals abzuwägen."

Das Thema: "Werden Altenheime zur #Corona-Falle?" pic.twitter.com/WmP27cRIwc — hart aber fair (@hartaberfair) April 6, 2020

Der Notstand in den Altenheimen ist daher auch für die Mitarbeiter eine enorme Belastung. Bei einer so hohen Anzahl an infizierten Pflegern fragt Moderator Frank Plasberg die Altenpflegerin Silke Behrendt-Stannies nach einem möglichen Szenario. „Wenn wir Pflegekräfte ausfallen, dann ist das eine Dramatik, die nicht mehr einzufangen ist“, gesteht sie. Zudem sei eine Abwägung zwischen „der Gesundheit der Pflegebedürftigen und der des Personals“ äußerst schwierig.

