„Hart aber fair“: GroKo auf dem Prüfstand - wie positioniert sich SPD-Kandidat Walter-Borjans? 

Klima, Rente, Spitzenpersonal - das alles beschert der GroKo Kopfzerbrechen. Bei „Hart aber fair“ diskutieren die Gäste in der ARD, was die Regierung bis jetzt geleistet hat.

München - In Deutschland geht es momentan politisch rund. Wahlen in den unterschiedlichsten Bundesländern stellen die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition infrage. Die ARD-Sendung „Hart aber fair“ geht am Montag ab 21 Uhr diesem Thema nach und fragt: „Grottenschlecht oder besser als ihr Ruf: Was taugt die GroKo wirklich?“

„Hart aber fair“ (ARD): Gäste diskutieren über GroKo-Krise

Schon in dem Polit-Talk „Anne Will“ ging es am Sonntag um die GroKo und die offene Führungsdebatte der SPD. Selbst die „New York Times“ veröffentlichte einen Artikel, in dem Union und SPD als „Zombie-Koaltion“ bezeichnet wird. ARD-Moderator Frank Plasberg springt nun auf den Zug auf und diskutiert mit seinen Gästen ebenfalls über die Zukunft der GroKo. Die Bürger würden demnach denken, dass die Regierung nach zwei Jahren noch immer nichts geleistet habe. „Hart aber fair“ wolle dies hinterfragen, heißt es auf der ARD-Website.

Außerdem soll es darum gehen, ob sich die GroKo womöglich selbst klein mache durch dauernden und öffentlich ausgetragenen Streit. So sorge vor allem die Debatte um die Grundrente für ein negatives Image der Koalition. Auch die Thüringen-Wahl dürfte vermutlich ein Thema des Abends sein, erzielte doch die SPD weniger als zehn Prozent der Stimmen.

„Hart aber fair“: Diese Gäste diskutieren in dem ARD-Talk

Norbert Walter-Borjans (SPD): Kandidiert gemeinsam mit Saskia Esken für den Parteivorsitz und bis 2017 Finanzminister in NRW

Norbert Röttgen (CDU): Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag

Andreas Rödder: Historiker und Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Melanie Amann: Journalistin und Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

Vergangene Woche ging es bei „Hart aber fair“ noch um die Landtagswahl in Thüringen. Dabei kam es zu empörten Reaktionen der Zuschauer, doch auch zuvor sorgte die ARD-Sendung mit einem Antisemitismus-Eklat für Aufregung.

mef