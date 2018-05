Die Annäherung ist beiden Länder scheinbar gelungen. In einer Erklärung sprechen die Staaten von einem „Konsens“.

Die USA und China haben eine Einigung im Handelsstreit erzielt. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärten beide Länder am Samstag in Washington, sie hätten einen "Konsens" über Maßnahmen erzielt, mit denen das US-Defizit im Handel mit China "erheblich" verringert werde. Demnach wird Peking den Import von US-Waren "deutlich" erhöhen.

