Handelskrieg zwischen USA und EU weitet sich auf Großbritannien aus

Von: Stefan Krieger

Die britische Handelsministerin Kemi Badenoch muss sowohl die USA als auch die EU von ihren Plänen überzeugen. © Kirsty O'connor/dpa

Die britische Handelsministerin setzt sich intensiv dafür ein, dass die USA ihre Subventionen für den Umweltschutz überdenken – aber wird man auf sie hören?

London – Drei Jahre nachdem Großbritannien mit dem Brexit die Europäische Union (EU) verlassen hat, befindet sich das Land in einem sich anbahnenden transatlantischen Handelskonflikt zwischen zwei Wirtschaftsriesen. Auf der einen Seite wären da die USA, deren Kongress im August das viel gepriesene 369-Milliarden-Dollar-Programm der Biden-Regierung für grüne Subventionen verabschiedet, das Teil des „Inflation Reduction Act“ (IRA) ist. Auf der anderen Seite steht die EU, die befürchtet, dass Washingtons Subventionsoffensive Investitionen – insbesondere in Elektrofahrzeuge – aus Europa abziehen wird, was die Automobilindustrie hart treffen dürfte.

Die EU bereitet jetzt ihr eigenes Paket an Subventionsmaßnahmen vor. Washington hingegen zeigt wenig Anzeichen für eine Kursänderung. Die Furcht vor einem Handelskrieg wächst somit. Großbritannien unter der Führung von Premierminister Rishi Sunak sitzt als Teil Europas, aber eben nicht mehr der EU, zwischen den Fronten und kann nur mehr oder weniger tatenlos zusehen, wie sich die Dinge entwickeln. „Das Vereinigte Königreich riskiert nun, von beiden Seiten verprügelt zu werden“, beschreibt das Politmagazin politico.eu die vertrackte Situation.

Handelskrieg zwischen USA und EU: Probleme für die Autoindustrie Großbritanniens

„Es liegt nicht im Interesse des Vereinigten Königreichs, dass die USA und die EU diesen Weg einschlagen“, wird Sam Lowe, Experte für die Handelspolitik des Vereinigten Königreichs und der EU, von politico zitiert. „In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Großbritanniens kann es sich nicht leisten, einen Subventionskrieg mit beiden zu führen.“ Die britische Regierung hatte zuvor nach monatelangen politischen Turbulenzen und einem Einbruch der Märkte gerade erst eine Runde von Sparmaßnahmen eingeleitet.

Für die britische Autoindustrie ist der Streit um die IRA der Regierung Biden mit realen Kosten verbunden. Die USA sind nach der EU der zweitgrößte Absatzmarkt für in Großbritannien hergestellte Fahrzeuge, und der Automobilsektor ist einer der wichtigsten britischen Exporteure. Hersteller wie Jaguar Land Rover haben öffentlich vor den „sehr ernsten Herausforderungen“ gewarnt, die das neue US-Gesetz und seinen Plan für Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge mit dem Ziel der Förderung der amerikanischen Industrie mit sich bringen.

Großbritannien drängt die USA – Probleme fürs Vereinigte Königreich auch durch die EU

Die britische Handelsministerin Kemi Badenoch drängt seit Monaten in halboffiziellen Treffen hochrangige US-Regierungsmitglieder dazu, die Auswirkungen der Subventionen für Elektrofahrzeuge auf Großbritannien durch Ausnahmeregelungen abzumildern, berichten Insider aus der Downing Street.



Als US-Handelsministerin Gina Raimondo Anfang Oktober London besuchte, drängte Badenoch sie, die Strategie der USA zu überdenken. „Badenoch hat dieses Thema auf vielen Ebenen zur Sprache gebracht“, sagte ein Mitarbeiter des britischen Ministeriums für internationalen Handel. Er verwies auf „Gespräche mit der US-Botschafterin in Großbritannien Jane Hartley und mit Mitgliedern der Regierung Biden und hochrangigen Vertretern beider Saaten“.

Doch auch vonseiten der EU kommen Probleme auf Großbritannien zu. Als Reaktion auf die Pläne Washingtons bereitet die EU Subventionen in Milliardenhöhe für ihre eigenen Industrien vor, die von dem US-Gesetz betroffen sind, das auch Steuererleichterungen zur Förderung amerikanischer umweltfreundlicher Unternehmen wie Hersteller von Solarzellen vorsieht. Großbritannien muss also damit rechnen, auf beiden Märkten unter Druck gesetzt zu werden, hat aber kein Mitspracherecht, egal wie Brüssel oder Washington reagieren.

GB-Insider: „Keinen interessiert es, was wir zu sagen haben“

Politische Beobachter in Großbritannien glauben, dass Badenoch es schwer haben wird, ihre Kollegen in den USA zum Handeln zu bewegen. „Die USA konzentrieren sich kaum darauf, wie sich ihre Politik auf Großbritannien auswirkt“, räumte ein in den USA ansässiger Vertreter einer großen britischen Unternehmensgruppe ein. Obwohl Großbritannien und die USA „sehr enge Verbündete“ seien, fügte er hinzu, sehe man in Washington „Großbritannien im Moment nicht wirklich als interessanten Handelspartner und Markt an“. Die USA konzentrierten sich mehr darauf, China zurückzudrängen, was bedeute, dass Badenoch „eine Menge Arbeit zu tun“ habe, um die Regierung dazu zu bringen, die IRA aufzuweichen.

Der Handlungsspielraum Großbritanniens scheint somit sehr begrenzt zu sein. Großbritannien kann zwar „rechtliche Schritte erwägen und die USA vor die Welthandelsorganisation zerren oder die EU durch Bestimmungen im Handels- und Kooperationsabkommen nach dem Brexit herausfordern“, so Experte Sam Lowe laut politico. „Aber – um es ganz offen zu sagen – keinen von beiden interessiert es, was wir zu sagen haben“. (Stefan Krieger)