Hamburger Senator gibt Amt aus gesundheitlichen Gründen auf

Von: Kevin Goonewardena

Michael Hagemann gibt Krebs-Erkrankung als Grund für Ausscheiden aus dem Hamburger Senat bekannt. Tschentscher informierte er bereits im Sommer über den Schritt.

Hamburg – Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will aus gesundheitlichen Gründen aus dem Hamburger Senat ausscheiden. „Ich hatte vor einem Jahr eine Krebsdiagnose bekommen“, sagte er am Montag dem Hamburger Abendblatt. Man habe an seinen Stimmbändern einen Tumor festgestellt. „Die Erkrankung war Gott sei Dank in einem frühen Stadium, sodass es mir heute gut geht. Dennoch hatte ich mir damals die Frage gestellt, wie es in meinem Leben weitergeht.“

Name: Michael Westhagemann Geburtsdatum und -ort: 9. August 1957 in Beckum, Nordrhein-Westfalen Mitglied des Hamburger Senat: seit 01. November 2018 Weitere Ämter (Auswahl): Mitglied des Hochschulrats der TUHH, Mitglied des Aufsichtsrat der HHLA

Hamburger Senat: Tschentscher von Westhagemann über Schritt im Sommer informiert

Bereits im Juli habe er Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einem Brief mitgeteilt, „dass ich gerne Ende November aus dem Amt ausscheiden würde“, sagte der 65-Jährige. Er sei dann aber überredet worden, „noch bis zu den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft Mitte Dezember weiterzumachen“.

Scheidet mit Ende des Jahres aus dem Senat aus: Hamburgs derzeitiger Wirtschaftsenator Michael Westhagemann © Frank Molter / dpa

Nach Rückzug: Senator wird jetzt kürzer treten

Er wolle nun kürzertreten und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, sagte Westhagemann der Zeitung. „Ich werde mir über die Weihnachtstage Gedanken machen, wie es weitergeht.“ (mit Material der DPA)