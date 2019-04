17 Millionen E-Mails überlasten Server: Legte ein falscher Klick Hamburger Behörden lahm? 

Eine Büroangestellte versendet eine falsch adressierte E-Mail - und stellt schon bald eine ganze Stadt auf den Kopf.

Hamburg - Eine einzige E-Mail kann eine mittelschwere Katastrophe auslösen - das musste eine einfache Büroangestellte aus Hamburg kürzlich schmerzlich feststellen.

Die Mitarbeiterin hatte über ihren Internet-Kalender einen vermeintlich harmlosen Termin-Vorschlag versendet - diesen jedoch versehentlich an alle 65.000 Mitarbeiter der Hamburger Ämter verschickt.

Der verhängnisvolle, falsche Klick zog Ende März eine regelrechte E-Mail-Lawine nach sich: Dutzende Behörden-Mitarbeiter reagierten auf die Nachricht, um ihrem Ärger Luft zu machen und die Aufforderung zu äußern, doch bitte aus dem Verteiler genommen zu werden. Dies berichtete unter anderem die Hamburger Morgenpost.

Peinliche Panne in Hamburg - wie konnte das passieren?

Auf eine parlamentarische Anfrage von Jennyfer Dutschke (FDP) gab der Senat nun eine detaillierte Erklärung dazu ab, wieso die E-Mail-Panne nur wenige Minuten später die gesamten Hamburger Behörden lahmlegte. „Durch die Antworten von 233 Personen an denselben Verteiler wurde eine große Zahl an E-Mails versandt“, so der Senat. Es handelte sich demnach tatsächlich um 17 Millionen E-Mails, die den Server am 26. März völlig überlasteten.

„Nach 17 Minuten wurde der Versand systemseitig unterbunden. Die außerordentliche Belastung des Servers dauerte ca. zwei Stunden und führte in diesem Zeitraum zu Verzögerungen im Mailverkehr.“ Einige Behörden konnten zu dieser Zeit eine Zeit lang weder Mails verschicken noch empfangen. Zu Verlusten von E-Mails kam es jedoch nicht.

FDP-Frau Jennyfer Dutschke äußert scharfe Kritik am Senat

Angesichts des peinlichen Daten-Desasters kritisierte FDP-Politikerin Jennyfer Dutschke den Senat für das anfällige Computer-System der Behörden, aber auch das sintflutartige Antwortverhalten der Mitarbeiter. „Offenbar herrscht noch Nachholbedarf in Sachen Digitalkompetenz und ‚Netiquette‘“, meint die 32-Jährige laut Informationen der MOPO. Zahlreiche Mitarbeiter hätten hier auf eine offensichtlich fehlerhaft adressierte Nachricht geantwortet und damit den E-Mail-Verkehr zum Erliegen gebracht. Dementsprechend fällt auch die Forderung der Politikerin aus: „Der Senat muss dringend die offensichtlichen Schwachstellen beim entsprechenden Berechtigungskonzept beseitigen und den Mangel an Digitalkompetenz in der Verwaltung abstellen.“

Auch interessant: Firmen speicherten ungeschützt Daten von Facebook-Nutzern

sl