Hamburgs CDU-Chef will schnell abtreten - „Zukunft liegt in Berlin“

Von: Sandra Kathe

Bei einer Pressekonferenz hat der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß seinen Rückzug vom Amt bekannt gegeben. © Marcus Brandt/dpa

In der Hamburger CDU soll Fraktionschef Dennis Thering nun auch den Parteivorsitz übernehmen. Christoph Ploß hat seinen Rückzug angekündigt.

Hamburg – Der Hamburger CDU-Vorsitzende Christoph Ploß hat seinen Rückzug von der Landesspitze seiner Partei angekündigt. Grund dafür sei, dass er sich stärker auf seine Ämter in Berlin konzentrieren will, erklärte er am Sonntag (19. März) bei einer Pressekonferenz. Gleichzeitig sei es im Interesse der Hamburger CDU, Partei- und Fraktionsvorsitz in der Bürgerschaft rechtzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2025 in eine Hand zu legen.

Ploß‘ designierter Nachfolger ist entsprechend der aktuelle CDU-Fraktionsvorsitzende in der Hamburger Bürgerschaft, Dennis Thering. Darauf hat sich der Hamburger CDU-Landesvorstand bereits geeinigt, wie es hieß. Thering muss allerdings noch Anfang April von den Delegierten eines Landesparteitags bestätigt werden.

Hamburger CDU wechselt die Spitze: Thering soll Ploß als Vorsitzender ersetzen

Die CDU hatte in der Hansestadt bei den Wahlen im Februar 2020 mit 11,2 Prozent der Stimmen ein historisch schlechtes Ergebnis bei einer Bürgerschaftswahl eingefahren. Wenige Monate später hatte Ploß den Vorsitz der Landes-CDU übernommen. Seit 2017 sitzt er außerdem für die CDU im Deutschen Bundestag.

Laut dpa begründete der 37-Jährige seine Rückszugs-Entscheidung auch mit dem Fokus auf die Bundespolitik: „Ich habe immer gesagt, dass meine Zukunft in Berlin liegt“, sagte er. Ploß betonte, dass er als Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender der Landesgruppe der CDU im Bundestag und Vorsitzender der CDU Hamburg-Nord drei seiner bisherigen Ämter weiterhin ausüben will.

Thering und Ploß erklärten, der Vorschlag zum Wechsel im Hamburger CDU-Vorsitz sei von Ploß selbst gekommen. Ploß stand zuletzt auch aufgrund einer Bundestags-Rede zum Theme E-Fuels im Fokus. (saka/dpa)