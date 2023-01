Hakt es bei der Auszahlung des Bürgergelds? Jobcenter in Bremen erwarten Belastungsspitze

Von: Bona Hyun

Teilen

Das Bürgergeld soll 2023 ausgezahlt werden. Die Jobcenter in Bremen sind bereits jetzt ausgelastet. © Lobeca/imago

Das Bürgergeld soll 2023 ausgezahlt werden. Die Jobcenter in Bremen arbeiten auf Hochtouren – doch die Mitarbeiter sind bereits jetzt ausgelastet.

Bremen – Bei der Auszahlung des Bürgergelds 2023 kommt vor allem den Jobcentern eine wichtige Rolle zu. Die Mitarbeiter im Jobcenter Bremen seien jedoch bereits durch die Corona-Krise und die Folgen des Ukraine-Krieges belastet, sagte Pressesprecherin Kersten Artus zu kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA. Artus rechnet besonders durch die Erhöhung des Regelsatzes mit einem Ansturm der Bürger, die einen Antrag auf Bürgergeld stellen wollen. Doch reichen die Regelsätze überhaupt aus? Und könnte es bei der Umsetzung des Bürgergelds haken?

Bürgergeld soll 2023 kommen: Jobcenter in Bremen erwarten Belastungsspitze

Viele Bezieher des Bürgergeldes erwarten eine baldige Auszahlung. Die Jobcenter in Bremen arbeiten dafür bereits auf Hochtouren und treffen laut Artus Vorbereitungen mit Blick auf die erwarteten Belastungsspitzen. „Wir haben zum Glück ein großartiges Team, in dem jede und jeder weiß, wie wichtig es ist, dass Menschen ihr Geld und Beratung erhalten“, sagte Artus zur kreiszeitung.de. Neben dem Antrag auf Bürgergeld könnten allerdings noch andere Faktoren voraussichtlich dazu führen, dass Menschen auf das Jobcenter zukommen werden, die vorher keine Leistungen bezogen hätten, so Artus.

Das Bürgergeld wird ab 2023 das Hartz IV-System ablösen. Aufgrund der Energiekrise und Inflation wurde die Höhe des Regelsatzes für das Bürgergeld im Vergleich zu Hartz IV um 50 Euro aufgestockt. Demnach steigt der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen auf 502 Euro im Monat. Für volljährige Partner beträgt der neue Regelsatz des Bürgergelds 451 Euro.

Auszahlung des Bürgergelds: Worauf müssen sich die Jobcenter in Bremen und Bezieher einstellen?

Bis zur Umsetzung des Bürgergelds könnte es allerdings noch dauern. Für alle bisherigen Leistungsbeziehenden sei die Umstellung zum 01.01.2023 automatisiert erfolgt, so Pressesprecherin Artus. Die zentrale IT der Bundesagentur für Arbeit habe die Regelsatzerhöhung rechtzeitig umgesetzt. Weitere Anpassungen werden laut Artus sukzessive im Laufe des ersten Halbjahres vorgenommen, dazu gehört beispielsweise die Berücksichtigung der neuen Freibeträge beim Einkommen ab 01.07.2023. Zudem soll das Bürgergeld laut Artus mehr Vertrauen gegenüber den Bürgern aufbauen.

Reichen die Regelsätze des Bürgergeldes überhaupt? Experten halten Auszahlung für zu niedrig

Doch auch wenn die Auszahlung des Bürgergelds reibungslos ablaufen sollte, stellt sich als Nächstes die Frage: Reichen die erhöhten Regelsätze im Anbetracht der Energiekrise überhaupt aus? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Das Vergleichsportal Verivox kommt zum Schluss, dass die Regelsätze die Energiekosten nicht abdecken werden. „Der für die Stromkosten veranschlagte Betrag ist viel zu niedrig“, sagte auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK gegenüber der Tagesschau. Daran habe sich auch mit der Anpassung der Regelsätze nichts geändert. Das Problem habe sich durch die steigenden Strompreise sogar noch vergrößert.

Auch in der Politik gab es Unstimmigkeiten über die Höhe des neuen Regelsatzes beim Bürgergeld. So hielten die Linken die Regelsätze weiterhin für unzureichend. „Das Bürgergeld ist keine Überwindung von Hartz IV“, hieß es dazu in einer Erklärung der Partei nach der Einigung im Vermittlungsausschuss. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat allerdings keine Anstalten gezeigt, die Pläne zu ändern und verteidigte den Kompromiss beim Bürgergeld.