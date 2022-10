Hälfte der Kitas in Niedersachsen schließt Gruppen – „Fehlt an Personal“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Fachkräftemangel in Niedersachsen hat massiven Einfluss auf den Betrieb in Kitas: Zahlreiche Einrichtungen müssen zumindest teilweise Gruppen schließen.

Hannover – Der Fachkräftemangel im sozialen Sektor sorgt in niedersächsischen Kitas für Notstand. Eine Umfrage, die dem NDR vorliegt, zeigt, wie schlecht die Situation wirklich ist: Die Hälfte aller befragten Kindertagesstätten der Landeskirche Hannover gaben an, man müsse aufgrund der aktuellen Situation die Kernbetreuungszeiten kürzen. Die Situation belastet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben umso mehr: Der Druck auf sie wird durch den Personalmangel teils unerträglich. Auch in den anderen Bundesländern kämpfen Kindertagesstätten mit diesem Problem. In Niedersachsen verspricht Rot-Grün derweil Abhilfe.

Fachkräftemangel in Niedersachsen: Hälfte der Kitas kürzt Kernbetreuungszeiten

Die Situation in Niedersachsens Kitas ist schlecht, das ist nicht neu, doch wie schlecht die Lage wirklich ist, zeigt eine aktuelle Umfrage: Wie der NDR berichtet sind die Hälfte der befragten Kitas des Landes gezwungen, die Kernbetreuungszeiten zu kürzen. Insgesamt 75 Prozent der Einrichtungen sind aufgrund des Mangels an Fachkräften nicht in der Lage, vakante Stellen mit neuen Mitarbeitenden zu besetzen. Die Folgen sind massive Überlastung der vorhandenen Belegschaft und Kürzungen des Angebots bei der Kinderbetreuung. Die Zahl der Bewerbungen ist dramatisch niedrig – auch an Orten wie Eystrup kämpft man mit dem Mangel.

Insgesamt 93 Prozent der im Rahmen der Erhebung befragten Einrichtungen erklärten, es würden sich weniger als drei geeignete Fachkräfte auf Stellenangebote bewerben. Aus der Diakonie heißt es laut NDR, „Es fehlt an zusätzlichem Personal in den Einrichtungen. Die Kita-Mitarbeitenden arbeiten nur noch im Notfallmodus“. Insgesamt zwei von drei Kindertagesstätten gaben an, sie müssten zumindest an einigen Tagen Gruppen schließen. Der Deutsche Kitaverband spricht auf seiner Seite von bundesweit 100.000 fehlenden Fachkräften. Bis zum Jahr 2030 könnte sich diese Zahl auf 230.000 fehlende Kräfte in Deutschland erhöhen, so die Vereinigung. Ein weiteres Problem für das Angebot: Zum Jahresende läuft das Bundes-Förderprogramm „Sprach-Kita“ aus.

Fachkräftemangel: Diakonie fordert bessere Finanzierung, Rot-Grün verspricht Abhilfe

Die Diakonie in Niedersachsen sieht eines der Hauptprobleme in der Finanzierung und fordert deshalb eine bessere Unterstützung der Kommunen durch das Land. Neben einer besseren Bezahlung von Auszubildenden bedürfe es auch höherer Investitionen in die Rahmenbedingungen, so der Verband. Er sieht darüber hinaus großen Bedarf an mehr Ausbildungsplätzen und einem höheren Praxisanteil. Auch der deutsche Kitaverband stellt in einem Positionspapier verschiedene Forderungen, um die Situation zu verbessern. Folgende Kernforderungen ergeben sich aus der Niederschrift:

-Wechsel hin zu multifunktionalen Teams

-Mindestpersonalschlüssel mit einer Fachkraftquote

-100% Gegenfinanzierung aller Personalstellen im Rahmen der kommunalen Förderungen

-Tarifliche Eingruppierung entsprechend den unterschiedlichen Qualifikationsniveaus diversifiziert

-Schnellere und unbürokratischere Anerkennung von inländischen sowie ausländischen Fachkräften

Rot-Grün in Niedersachsen verspricht derweil Abhilfe, man wolle in die Erzieherausbildung investieren, heißt es. Zudem soll es, wie gefordert, praxisorientierter werden. Die niedersächsische Grünen-Spitzenpolitikerin Julia Willie Hamburg erklärte zuletzt: „Wir wollen Menschen in Kitas holen, die dann als Fachkräfte ausgebildet werden, während sie bereits in den Kitas sind“. Landeschef Stephan Weil (SPD) versprach indes die Ausbildungsvergütung voranzubringen. Sowohl Hamburg als auch Weil bekennen sich zudem zur Einführung der dritten Kita-Kraft.

In Baden-Württemberg soll auf den Fachkräftemangel in Kitas mit Abstrichen bei Standards reagiert werden

In Baden-Württemberg will die Politik mit Abstrichen bei den Standards für die Kinderbetreuung auf die Situation reagieren: Im laufenden Jahr dürfe die maximale Gruppenstärke laut einem neuen Entwurf um bis zu zwei Kinder überschritten werden, so Baden-Württembergs Kultus-Staatssekretär Volker Schebesta (CDU).

Der Entwurf dazu soll nun noch bei Verbänden und Kommunen in die Anhörung gehen. Der Verband Bildung und Erziehung kritisierte, die Gruppengröße in Kitas sei schon „vor dem Entwurf des Kultusministeriums zu groß gewesen“. Den Vorstoß der Politik hält man bei dem Verband deshalb für „schwer nachvollziehbar“, so die Plattform news4teachers.de.