Nach Hacker-Angriff: Obama weist russische Agenten aus

Reihe von Sanktionen beschlossen

+ © dpa US-Präsident Barack Obama bestraft Russland wegen der Hackerangriffe. © dpa

Washington - Nach den Hacker-Angriffen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs hat US-Präsident Barack Obama eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verkündet.

Nach den Hacker-Angriffen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs hat US-Präsident Barack Obama eine Reihe harter Sanktionen gegen Russland verkündet. Unter anderem würden 35 russische Geheimagenten zu "unerwünschten Personen" erklärt, sagte Obama am Donnerstag in Washington. Zwei zu Geheimdienstzwecken genutzte russische Liegenschaften in den USA würden geschlossen.

Die Sanktionen seien die Antwort auf Russlands "Versuche, den Interessen der USA zu schaden". Obama warf Russland eine "aggressive Belästigung" von US-Beamten vor und kündigte an, "zu gegebener Zeit" weitere Strafmaßnahmen gegen Russland zu ergreifen, die jedoch teilweise geheim gehalten würden. Die Verbündeten der USA rief der US-Präsident auf, sich Russlands Versuchen entgegenzustellen, sich in "demokratische Regierungsführung einzumischen".

Die USA beschuldigen höchste Regierungsstellen in Moskau, sich mit den Cyberangriffen in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück.

Trump: „Niemand weiß genau, was vor sich geht“

Der designierte US-Präsident Donald Trump reagierte auf Reporterfragen nach möglichen Sanktionen gegen Moskau ausweichend. "Ich denke, wir sollten unser Leben weiterleben", sagte der Immobilienmilliardär. Computer hätten das "Leben in hohem Maße verkompliziert". "Niemand weiß genau, was vor sich geht."

Obama wird am 20. Januar von Trump im Amt abgelöst, der für ein engeres Verhältnis zu Russland eintritt. Der Kandidat der Republikaner hatte bei der Präsidentschaftswahl Anfang November überraschend gegen Clinton gesiegt.

Republikanische Senatoren fordern Vorgehen gegen Moskau

Die republikanischen Senatoren John McCain und Lindsey Graham forderten ein härteres Vorgehen gegen Moskau. McCain sagte dem Sender Fox News, der US-Kongress müsse "die Sanktionen gegen Russland wegen dieses Fehlverhaltens verschärfen". McCain forderte eine permanente US-Militärpräsenz im Baltikum und Waffenlieferungen an die Ukraine für den Kampf gegen die prorussischen Rebellen im Osten des Landes.

Zwar geht auch McCain nach eigenen Worten nicht davon aus, dass die mutmaßlichen Hackerangriffe das US-Wahlergebnis entscheidend beeinflussten. Zugleich warnte er jedoch, dass die Möglichkeit, Wahlergebnisse zu verändern, die "Fundamente der Demokratie" unterminieren könnten.

US-Regierung fürchtet Wiederholung der Hackerangriffe

Ein US-Regierungsvertreter sagte der "Washington Post", es sei zu befürchten, dass das Beispiel Schule machen könne. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Russen und andere sagen werden, 'das hat 2016 ziemlich gut funktioniert', machen wir weiter." In den USA gebe es schließlich alle zwei Jahre Wahlen.

"Man muss Russland dauerhaft treffen", forderte Senator Graham. Dass Obama erst kurz vor dem Amtswechsel am 20. Januar handele, "sendet das falsche Signal".

Obama hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach eigener Aussage bereits im September aufgefordert, die Einmischung in den US-Wahlkampf durch Cyberattacken zu stoppen und dem Kreml-Chef mit "ernsthaften Konsequenzen" gedroht, falls er die Angriffe nicht unterbinde.

CNN zitierte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit den Worten, dass Moskau auf jeden "feindlichen Schritt" Washingtons antworten werde.