Graichen-Nachfolger gefunden: Nimmermann wird Habecks neuer Staatssekretär

Von: Jens Kiffmeier

Robert Habeck hat einen Nachfolger: Philipp Nimmermann übernimmt den Staatssekretär-Posten von Patrick Graichen. Der Grüne kommt aus Hessen.

Berlin - Nach der angekündigten Trennung von Staatssekretär Patrick Graichen wegen der Trauzeigen-Affäre soll der Grünen-Politiker Philipp Nimmermann den Posten im Bundeswirtschaftsministerium übernehmen. Das berichteten mehrere Medien am Montag übereinstimmend. Derzeit arbeitet er noch für die hessische Landesregierung. Wann genau er nach Berlin wechselt, stand zunächst noch nicht fest.

Nach Trauzeugen-Affäre: Habeck holt Philipp Nimmermann als Nachfolger von Graichen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am vergangenen Mittwoch Graichens Rückzug als Staatssekretär verkündet, weil dieser Privates und Berufliches in der sogenannten Trauzeugen-Affäre nicht ausreichend getrennt habe. Hintergrund war die geplante finanzielle Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands Berlin, in dessen Vorstand die Schwester Graichens, Verena Graichen, ist. Der Staatssekretär soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Habeck sei sich mit Graichen einig gewesen, dass die gemeinsame Arbeit nicht fortgesetzt werden solle, sagte der Minister. (jkf)

