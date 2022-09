Nach Habeck-Chaos: Rauferei mit Merz schweißt Koalition zusammen

Von: Jens Kiffmeier

AKW-Debatte, Maischberger-Auftritt und Gasumlagen-Murks: Es lief nicht gut für Robert Habeck. Doch die Koalition steht zusammen – auch dank CDU-Chef Merz.

Berlin – Genug ist genug. Das dachte sich Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag. Tagelang hat er sich Vorwürfe angehört und sich zum Gespött machen lassen. Doch im Bundestag holte er nun zum Befreiungsschlag aus und nahm sich den vermeintlichen Urheber der herben Kritik zur Brust: Friedrich Merz (CDU). Sechzehn Jahre, sagte der Bundeswirtschaftsminister an die Adresse des konservativen Fraktionschefs, habe die Union im Bund regiert und dabei energiepolitisch versagt. Doch „wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in sechzehn Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.“

Gasumlage, Auftritt bei Maischberger und AKW: Robert Habeck wehrt sich im Bundestag gegen Gespött von Merz

Verbockt, versagt, verhindert – der Ton in der Auseinandersetzung der Berliner Politik wird schärfer. Angesichts der Gaskrise mit einem drohenden Energieengpass im Winter überziehen sich Bundesregierung und Opposition mit gegenseitigen Vorwürfen. Den Auftakt machte einen Tag zuvor Oppositionschef Friedrich Merz während der Generaldebatte im Bundestag. In seiner Rede schoss er sich vor allem auf Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein und überzog ihn mit Hohn und Spott.

Auftritt bei Sandra Maischberger: Habeck wird in Rede von Merz im Bundestag vorgeführt

In den vergangenen Tagen wurde Habeck auch zu einem leichten Ziel. Erst gab es Unstimmigkeiten wegen der Ausgestaltung der Gasumlage. Dann kam der Zoff um die Verlängerung der drei deutschen Atomkernkraftwerke (AKW) hinzu. Und schließlich mündete alles in einem vermeintlich peinlichen TV-Auftritt bei Sandra Maischberger, wo der Minister versuchte, die Gefahr einer drohenden Insolvenzwelle im Zuge der Gaskrise kleinzureden. Dass er mit seinem Gestotter nicht Unrecht hatte, wie Top-Ökonom Marcel Fratzscher am Donnerstag klarstellte, spielte da erst einmal keine Rolle mehr.

Friedrich Merz nahm die Steilvorlage nach dem Maischberger-Auftritt dankend auf. Er hoffe, witzelte er im Bundestag, dass die meisten Zuschauer schon im Bett gewesen seien. Und die Bild-Zeitung nannte Habeck den „schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten“. Die Schlagzeile dürfte Habeck erst recht zum Gegenangriff auf Merz ermutigt haben.

CDU gegen Grüne, Merz gegen Habeck: Im Oktober steht die Niedersachsen-Wahl an

Doch die Attacken der CDU auf Habeck kommen nicht von ungefähr. Im Oktober steht die Niedersachsen-Wahl 2022 an. In den Umfragen führt SPD-Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Doch dahinter kämpfen CDU und Grüne um ihre Machtpositionen. Kein Wunder also, dass CDU-Parteichef Merz es auf Habeck und die Grünen abgesehen hat. Die Weigerung Habecks, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen, sei die Schuld der Landes-Grünen in Niedersachsen, behauptet Merz seit Tagen. Auch im Bundestag wiederholte er diese Theorie – woraufhin Habeck ihm jetzt „Oppositionsgeklingel“ vorwirft.

Gaskrise in Deutschland: Entlastungspaket 3 störte den Koalitionsfrieden – Merz kommt da richtig

Die Auseinandersetzung mit Merz und der Union kommen der Bundesregierung aber vielleicht auch nicht ungelegen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Denn die Gaskrise und die Suche nach den passenden Antworten darauf wurde zuletzt zu einer Zerreißprobe für die Koalition. Zu bewundern war das beim Schnüren vom Entlastungspaket 3, über das SPD, FDP und Grüne lange stritten und das am Ende zu einem milliardenschweren Mammutprogramm mutierte, das alle Wünsche und Befindlichkeiten der drei Regierungsparteien unter einen Hut bringen musste. In Wahrheit, so kritisierte Armutsforscher Christoph Butterwege gegenüber kreiszeitung.de, sei das dritte Entlastungspaket ein „zusammengestoppelt wirkendes Sammelsurium aus sinnvollen und unsinnigen Maßnahmen“.

Die Verhandlungen darüber hatten tatsächlich den Koalitionsfrieden schwer auf die Probe gestellt. Zeitweilig hatten sich SPD, Grüne und FDP gegenseitig attackiert und Vorwürfe gemacht. Unter anderem titulierte Finanzminister Christian Lindner die Gasumlage als Habeck-Gesetz, was ihm scharfe Kommentare der Sozialdemokraten einbrachte.

Schützenhilfe von Scholz: Der Kanzler springt seinem angeschlagenen Minister bei

Vor diesem Hintergrund erscheint der Koalition das neue Feindbild durchaus dankbar. Vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz, der immer wieder selber als führungsschwach kritisiert wird, und Wirtschaftsminister Robert Habeck stellen sich neuerdings demonstrativ Seite an Seite. Bereits nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg warf sich Habeck für den Regierungschef in die Bresche. Scholz führungsschwach? Alles Quatsch, sagte Habeck. „Scholz führt die Koalition mit Ruhe und Erfahrung. Und ich bin froh, dass er Kanzler ist“, sagte der Grüne.



Am Mittwoch revanchierte sich der Gerühmte. Im Bundestag hörte er den Merz-Attacken auf Habeck aufmerksam zu. Dann schritt er ans Pult – und lederte los. Sein vorbereitetes Redemanuskript ließ er links liegen, zur Verwunderung seiner Mitarbeiter im Kanzleramt, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Während die Union jahrelang mit ihrer Politik jedes Windrad bekämpft und den Ausbau der Erneuerbaren Energien verstolpert habe, sei seine Regierung handlungsfähig, wetterte der Kanzler. „Wir haben die Probleme schon gelöst, bevor sie die überhaupt erkannt haben“, warf er Merz vor und baute damit die gleiche Verteidigungslinie wie Habeck einen Tag später auf. Ein Kanzler in Rauflust? Das hat man auch nicht alle Tage. Aber wenn es dem Koalitionsfrieden dient, kommt auch der Scholzomat aus der Ecke.