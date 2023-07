Waffen und „Gehirnwäsche“: FDP-Experte erklärt den Wagner-Einfluss in Afrika

Von: Andreas Schmid

Ein Putin-Bewunderer in Mali: In dem westafrikanischen Land ist der russische Einfluss groß. Der Kreml und auch Wagner-Söldner bauen ihre Bedeutung auf dem Kontinent aus, erklärt der FDP-Politiker Christoph Hoffmann im Interview. © IMAGO//Le Pictorium/Future Image (Montage)

Russlands Einfluss in Afrika wächst. FDP-Politiker Christoph Hoffmann erklärt, wie die Propaganda-Maschinerie läuft und welche Rolle die Gruppe Wagner spielt.

Berlin – Mali ist ein Krisenherd. Das Militär übernahm 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht. Das Land wandte sich Russland zu, von dem es sich robustere Hilfe gegen die Islamisten versprach. Schon zuvor brodelte es vor Ort regelmäßig, weshalb ab 2013 die MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen in Mali lief. Bisher war geplant, die Bundeswehr Ende Mai 2024 aus Mali abzuziehen. Nun soll das – wie von der UN beschlossen – schon Ende 2023 passieren. Das sei ein Erfolg für Russland, erklärt der FDP-Entwicklungspolitiker Christoph Hoffmann IPPEN.MEDIA im Interview.

Hoffmann ist Berichterstatter für die Sahelzone, in der auch Mali liegt. Der Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg war mehrfach vor Ort und weiß, wie stark der russische Einfluss nicht nur auf Mali mittlerweile ist. Die Gruppe Wagner um Anführer Jewgnei Prigoschin strebt in kriselnden afrikanischen Staaten nach Macht – inklusive Massenhinrichtungen und Propaganda, wie Hoffmann erklärt.

Wagner und Russland in Mali: Bundeswehr-Abzug ein Erfolg für Putin

Herr Hoffmann, die Mali-Mission endet früher als gedacht. Wie bewerten Sie den vorzeitigen Abzug?

Die MINUSMA-Mission hat nachweislich für Stabilität vor Ort gesorgt, das werden die malische Armee und ihre russischen Unterstützer nicht wieder herstellen können. Die Militärregierung Malis wollte unter russischem Einfluss die UN schon immer aus Mali herausekeln.

Wer sind denn diese russischen Unterstützer?

Eine Mischung aus russischer Armee und Wagner-Söldnern. Die politische Unterstützung kam immer aus dem Kreml, um den Einfluss Frankreichs zu minimieren und auch Europa damit zu destabilisieren.

Das heißt, aus russischer Sicht ist das vorzeitige Ende ein Erfolg?

Absolut, das muss man so sehen.

Die USA gehen davon aus, dass auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Abzug beteiligt war und diesen eingefädelt hat.

Klar. Sehr gestört hat die Gruppe Wagner die UN-Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen. Die malische Armee beziehungsweise die Wagner-Leute wollen ihre gravierenden Menschenrechtsverletzungen verschleiern. Ich habe Bilder von Massenexekutionen gesehen, wo Menschen mit Handschellen gefesselt und bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Das ist die Wagner-Taktik: Noch härter, noch brutaler sein, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Russlands Propaganda, Gehirnwäsche, Ressourcenklau: „Das ist organisierte Kriminalität“

Sie warnten bereits im November vor einem Machtvakuum, das nach dem Ende der Mali-Mission entstehen könne. Füllt dieses Vakuum die Gruppe Wagner?

Durch den versuchten Aufstand in Russland gibt es eine neue Situation. Die Linie zwischen Kreml und Prigoschin scheint nicht mehr so intakt. Deshalb bleibt die Frage, inwieweit Wagner sich in Afrika noch finanzieren kann, wenn die Unterstützung aus dem Kreml fehlt. Bisher funktionierte es so: Der Staat wurde vom Kreml finanziert und Wagner hatte sich durch illegale Geschäfte immer mehr unabhängig gemacht.

Zum Beispiel durch Diamantenschmuggel.

Oder illegale Goldminen, wie etwa im Sudan. Wagner macht das alles mit Bargeld, damit die Geldströme nicht nachverfolgt werden können.

Neben Mali oder dem Sudan ist die Gruppe Wagner auch in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Wie groß ist der Wagner-Einfluss auf den afrikanischen Kontinent?

Eigentlich ist der Einfluss nicht sehr groß, aber an entscheidender Stelle eben doch vorhanden. Alles begann in der Zentralafrikanischen Republik, wo der damalige Präsident seine Macht absicherte, um sich gegen Aufstände im eigenen Land, Oppositionsbewegungen und auch ein Stück weit französischem Einfluss abzusichern. Russland kam als Waffenlieferant zu Hilfe und die Gruppe Wagner entwickelte sich zum Leibwächter des Präsidenten. Doch Russland ist vor Ort mittlerweile viel mehr als das.

Inwiefern?

Mittlerweile wurde der Lehrplan geändert, man lernt Russisch in der Schule. Ein russischer Oligarch kaufte einen Fernsehsender mit auf und zeigt dort Propagandafilme samt Gehirnwäsche. Das geht bis zu Kinderserien, wo ein russischer Eisbär der Gute und der Franzose der Böse ist. Gleichzeitig kann man die Ressourcen des Landes ungestört ausbeuten. Das ist organisierte Kriminalität unter dem Schutzschild einer Atommacht und damit noch einmal etwas anderes als zum Beispiel eine Mafia in Italien.

Russischer Einfluss in Afrika Russland ist für viele afrikanische Länder der größte Waffenlieferant, wie auch die Bundestags-CDU/CSU in einer Kleinen Anfrage bemerkt. Darin schreibt die Unionsfraktion: „Seit der Krim-Invasion 2014 hat Russland militärische Kooperationsabkommen mit mindestens 20 afrikanischen Staaten geschlossen.“ Einige Länder setzen dabei auf die Hilfe der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner, etwa Mali, der Sudan oder die Zentralafrikanische Republik. Es gibt zwar auch pro-westliche afrikanische Staaten wie Kenia oder Nigeria, doch insgesamt buhlt Russland seit Jahren um die Gunst des zweitgrößten Erdteils. „Nach Auffassung der Bundesregierung ist Russland seit mehreren Jahren bestrebt, seinen politischen Einfluss in Afrika auszubauen“, heißt es in der Ampel-Antwort an die Union.

Russland hat afrikanische Staaten im Griff: „Einige sind abhängig“

Auch abseits von Wagner gibt es einen großen Russland-Einfluss in Afrika. Neben Mali stimmte auch Eritrea gegen eine UN-Ukraine-Resolution, etliche Länder enthielten sich. Südafrika orientiert sich mehr gen Moskau, ist mit Russland Mitglied im BRICS-Bündnis. Warum ist Afrika in der Russlandfrage gespalten?

Es gibt zwei Gründe: Einige Staaten können nicht so abstimmen, wie sie wollen. Sie sind neben Waffen auch von Nahrungsmitteln abhängig. Russland ist zusammen mit der Ukraine einer der großen Weizen- und Düngelieferanten. Zweitens gibt es eine traditionelle Russlandnähe noch aus der Sowjetzeit, gepaart mit einem diplomatisch ungeschickten Verhalten Frankreichs nach der Kolonialzeit. Paris hat es verpasst, den afrikanischen Ländern Zukunftsperspektiven zu geben. Zudem wird die EU-Außenpolitik in Afrika als keine unabhängige, sondern eine französische Politik gesehen.

Also baut Russland seinen politischen Einfluss in Afrika aus?

Afrikanische Staaten stellen sich die Frage: Wer kann uns helfen? Wenn Russland „Ja“ sagt, greifen sie nach diesem Strohhalm – der aber kein Strohhalm ist. Denn Russland ist nicht in der Lage, die Entwicklungsarbeit zu leisten, die es eigentlich bräuchte.

Sie forderten am Rande ihres Mali-Besuchs 2022 öffentlich, die Entwicklungszusammenarbeit massiv zurückzufahren. Deutschland solle seine Unterstützung vor allem auf die Länder konzentrieren, die auf einem guten Wege sind. Wie können die Beziehungen in Mali in Zukunft aussehen?

Deutschland hat bereits reagiert und die direkte Entwicklungszusammenarbeit mit der malischen Militärregierung eingestellt. Wir unterstützen zivile Gruppen bei Landwirtschaftsprojekten und Ernährungsfragen. Das ist aus humanitärer Sicht sehr verständlich. Aber wir müssen auch ein Zeichen an andere afrikanische Staaten setzen: Wenn ihr militärisch mit den Russen Ball spielt, dann sollten die auch dafür sorgen, dass der Hunger und die Nöte der Zivilgesellschaft aus ihrer Quelle bedient werden. Das sollte man auch einmal laut sagen, sonst verliert man die Glaubwürdigkeit von pro-westlicheren Ländern wie Kenia.

Interview: Andreas Schmid