Habeck-Baerbock-Hoch scheint vorbei: Grüne verlieren erstmals wieder Mitglieder

Von: Bona Hyun

Den Grünen gehen viele Partei-Mitglieder von der Stange. Aussteiger rügen „fehlende Haltung“ des Spitzenpersonals und den Umgang mit Lützerath.

Berlin – Heizgesetz, Vetternwirtschaftsvorwürfe und verschärfte EU-Asylreform: Nach den politisch schwierigen Monaten stecken die Grünen gefühlt in einer Krise – mit Auswirkungen offenbar auch auf den Parteizuwachs. Seit acht Jahren waren die Mitgliederzahlen der Grünen zuletzt kontinuierlich gestiegen. Unter der Führung von Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatten sie sich zwischen 2017 und 2021 fast verdoppelt. Das hat sich nun geändert. Erstmals seit 2015 verlieren die Grünen wieder Mitglieder.

Grüne verlieren nach Aufwärtstrend erstmals Mitglieder

Im ersten Halbjahr gaben Hunderte ihr Parteibuch zurück. Zwischen Januar und Juli traten 770 Mitglieder aus den Grünen aus. Zwar konnten Schleswig-Holstein (+49), Bayern (+31) und Hessen (+7) minimale Zuwächse verzeichnen, doch vor allem in den mitgliederstarken Landesverbänden überwogen die Austritte. Das ergab eine Umfrage des Tagesspiegel unter allen Grünen-Landesverbänden.

In Nordrhein-Westfalen (-292), Niedersachsen (-181) und Baden-Württemberg (-104) machten die Austritte eine dreistellige Zahl aus, aber auch in Berlin (-94), Hamburg (-83) und im Saarland (-53) verließen zahlreiche Mitglieder im ersten Halbjahr die Partei. Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. In den meisten Landesverbänden werden Ein- und Austritte mit vier bis sechs Wochen Verzögerung von den Kreisverbänden gemeldet, schreibt der Tagesspiegel.

Habecks Partei verliert Mitglieder: Ex-Grüne äußern sich nach Austritt

Unter den beiden neuen Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour hatte sich der Aufwärtstrend schon im vergangenen Jahr stark abgeschwächt. 2022 hatte die Partei nur noch einen Zuwachs von 714 Mitgliedern – der sich im ersten Halbjahr 2023 in einen Rückgang umkehrte. Zum Vergleich: Von 2017 bis 2021 wuchs die Partei rapide von 65.000 auf rund 125.000 Mitglieder.

Doch was sind mögliche Beweggründe für den Parteiaustritt? Die Ex-Grüne Anna Böck kritisierte die Partei für ihren Umgang mit Kritik nach den Demonstrationen in Lützerath. „Mich hat der Umgang der Polizei mit den Aktivistinnen erschüttert“, sagte Böck dem Tagesspiegel. In den vielen Zoom-Calls mit grünen Mandatsträgern sei Kritik „schnell abgewürgt“ worden. Ein anderes Ex-Mitglied rügte im Gespräch mit dem Blatt die Grünen-Parteispitze für „fehlende Haltung“: „Wären die Grünen in der Opposition, würden sie jetzt Sturm laufen.“

Grüne im Umfragetief – Mitschuld bei Habeck?

Der Unmut scheint aber nicht nur intern zu wachsen. Auch bei den Wählern können die Grünen derzeit nur mäßig punkten. In einer aktuellen Insa-Umfrage für die Bild erhalten die Grünen 14,5 Prozent und liegen damit deutlich hinter der AfD, die auch der Union im Nacken sitzt. Im vergangenen Sommer war die Partei in der Umfrage-Reihe noch auf 23 Prozent gekommen.

Für den Sinkflug könnte auch Habeck mitverantwortlich sein. Der Bundeswirtschaftsminister ist derzeit so unbeliebt wie nie in seiner Amtszeit. Habeck gilt als zweitunbeliebtester Minister der Ampel-Koalition. Im Mai hatten sich nur noch 30 Prozent der von Insa Befragten mit seiner Arbeit als Minister zufrieden gezeigt. Wie die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp der ARD sagte, hat es Auswirkungen auf die Gesamteinschätzung der Wählerinnen und Wähler für eine Partei, wenn das personelle Zugpferd an Zustimmung einbüßt. (bohy)