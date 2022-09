Grünen-Vorsitzender fordert in der Krise Rückendeckung von der Union

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Der Grünen-Chef wünscht sich in der Krise mehr politischen Zusammenhalt und adressiert damit vor allem die größte Oppositionspartei Union. Die ist aber auf Angriff aus – wie auch auf ihrem Parteitag.

Berlin/Bremen – Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour erbittet sich weniger Kritik und mehr Unterstützung von der Opposition angesichts der schwierigen Lage, in der sich Deutschland derzeit befindet. Das sagte Nouripour am Montag, den 12. September gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Im Besonderen im Hinblick auf die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste Gas- und Energiekrise und die daraus resultierende Inflation wünscht sich der Grünen-Politiker mehr Unterstützung für die Regierungsarbeit statt der nicht abreißenden verbalen Angriffe. Denn die Krise sei ernst und betreffe alle. Zudem sei sie nicht der amtierenden Regierung zuzuschreiben.

Grünen-Chef Omid Nouripour wünscht sich zur Bewältigung der Krise mehr politischen Zusammenhalt – und weniger Kritik von der Opposition. © Florian Gaertner/photothek.de

„Wenn wir bestmöglich durch den Winter kommen wollen, kommt es auf uns alle an“ – auch auf die CDU

„Ich erwarte von der demokratischen Opposition, allen voran von der Unionsspitze, dass sie an den Tisch der Vernunft zurückkehrt», sagte er gegenüber der Zeitung. „Wenn wir bestmöglich durch den Winter kommen wollen, kommt es dafür auf uns alle an. Auch auf Friedrich Merz und Markus Söder“. Gerade CDU-Chef Merz scheint sich in seiner Rolle als Oppositionsführer derzeit sehr wohlzufühlen. Auf dem CDU-Parteitag am Wochenende teilte er ordentlich aus und es gab entsprechend viel Kritik am derzeitigen Regierungskurs – klassische Oppositionsarbeit.

„16 Jahre energiepolitisches Versagen“ müsse die Ampel derzeit aufräumen

Nouripour hält dies angesichts der Probleme, die es momentan zu bewältigen gibt, allerdings für kontraproduktiv. Zudem verortet er die Schuld, wie es zu den derzeitigen Engpässen bei der Energieversorgung kommen konnte, beim politischen Gegner. Er erklärte: „In der Ampel sind wir gerade dabei, in wenigen Monaten mit 16 Jahren energiepolitischem Versagen aufzuräumen. Und die Menschen sehen das. Wenn nun einige versuchen, das politisch gegen uns zu wenden und daraus Honig zu saugen, werden wir uns davon nicht irritieren lassen.“

Energiekrise laut Nouripour nicht Schuld der Ampelregierung

Er meint damit offensichtlich die 16-jährige Regierungszeit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die heutigen Koalitionspartner SPD und FDP haben allerdings die gesamte Zeit abwechselnd mitregiert, die Politik also ebenfalls mit verantwortet. Innerhalb der Koalition dürften solche Äußerungen nicht unbedingt gerne gehört werden.

Auch innerhalb der Koalition gibt es Kritik an Klimaminister Habeck

Koalitionsinterne Kritik am grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck kontert Nouripour. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte Habeck beispielsweise vorgeworfen, schönreden zu können, aber bei der Ausgestaltung der Gas-Umlage handwerkliche Fehler gemacht zu haben. „Robert Habeck ist sehr beliebt. Und in Niedersachsen stehen Landtagswahlen vor der Tür. Da kann der ein oder andere Mitbewerber schon mal nervös werden. Dass aber manche unserer Partner, die etwa die Gas-Umlage mitbeschlossen haben, anscheinend nicht gelesen haben, wofür sie die Hand heben, mutet nicht besonders professionell an.“

Innerhalb der Ampel gibt es also weiterhin Zwist und Unstimmigkeiten. Das spielt der Opposition natürlich in die Hände. Ob die unter diesen Voraussetzungen dem Wunsch nach weniger Kritik nachkommen wird, ist daher fraglich.