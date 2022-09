Grüne kontern Kritik am 3. Entlastungspaket: „Gesamtwirkung betrachten“

Von: Carolin Gehrmann

Es gibt weiter Kritik am 3. Entlastungspaket der Bundesregierung. Die Grünen-Fraktion weist diese nun zurück. Man müsse die Gesamtwirkung betrachten.

Berlin – Die Debatte um die Entlastungspakete der Bundesregierung hört nicht auf. Von verschiedenen Seiten gibt es Kritik an der Angemessenheit der Maßnahmen. Sozialverbände und Teile der Opposition melden Zweifel an, ob die von der Ampelkoalition beschlossenen Hilfen auch tatsächlich sozial gerecht sind.

Kritik an Entlastungspaketen der Ampelkoalition: Studierende und Rentner wurden übersehen

Ein großer Kritikpunkt war, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die derzeit besonders unter der finanziellen Last aufgrund gestiegener Preise leiden, im Vergleich zu anderen nicht ausreichend kompensiert werden. So wie zum Beispiel Studenten und Rentner. Im 3. Entlastungspaket, das Anfang September beschlossen wurden, erhalten sie nun allerdings auch einen Zuschuss.

3. Entlastungspaket der Bundesregierung: Grüne weisen die Kritik von sich

Die Regierungsfraktion der Grünen weist diese Kritik an den Entlastungspaketen von sich. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch sagte dazu gegenüber kreiszeitung.de: „Unsere grüne Logik bei den Verhandlungen war, besonders die Menschen gezielt mit Direktzahlungen zu unterstützen, die besonders hart von der Krise getroffen werden. Dazu gehören sowohl die 200 Euro für Studierende als auch die 300 Euro für Menschen in Rente.“

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Andreas Audretsch sagt: „Nicht jede Maßnahme des dritten Entlastungspaketes hätten wir Grüne so gewollt“. © Fabian Sommer/dpa

3. Entlastungspaket: Studierende erhalten oft noch andere Hilfen, wie das Kindergeld

Dass Studierende eine geringere Pauschale erhalten als Rentner, begründet Audretsch damit, dass diese Gruppe neben den Einmalzahlungen aus den Entlastungspaketen oft auch noch andere Hilfen erhielten. „Dazu gehört auch die Anhebung des Kindergeldes, von dem auch viele Studierende profitieren und das dauerhaft, Monat für Monat. Ausschließlich auf die 200 Euro zu schauen, wäre der Realität insofern nicht angemessen.“

Audretsch: „Nicht jede Maßnahme des dritten Entlastungspaketes hätten wir Grüne so gewollt“

Audretsch räumt aber auch ein, dass die jüngsten Maßnahmen im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit nicht so zielgerichtet zugeschnitten seien, wie seine Partei sich das gewünscht hätte. „Nicht jede Maßnahme des 3. Entlastungspakets hätten wir Grüne so gewollt. Wir hätten kein Geld an Menschen gegeben, die 200.000 oder 300.000 Euro verdienen und dafür stärker gezielt entlastet.“

Man müsse allerdings die Gesamtwirkung des Pakets betrachten, die darauf abziele, „Menschen mit wenig Geld, mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten.“ Das 3. Entlastungspaket sei in der Krise „ein wichtiger Schritt, aber nicht das Ende der Geschichte“. Seine Partei wolle auch weiterhin „das Nötige tun, um Haushalte, Wirtschaft oder soziale Einrichtungen sicher durch diesen Winter zu bringen.“