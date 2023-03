Knall vor der Grünen-Klausur: Habeck und Co. debattieren Klima und Zusammenhalt - mitten im Kreuzfeuer

Von: Florian Naumann

Die Grünen ziehen sich samt Habeck und Baerbock auf Klausur zurück. Zuvor knirscht es um die Partei herum hörbar - just beim Thema Klimapolitik.

Weimar/München - Die Grünen gehen in Klausur: Ganze drei Tage will die Bundestagsfraktion - samt der parteieigenen Minister Robert Habeck, Annalena Baerbock und Lisa Paus - ab Dienstagmittag (21. März) Bilanz ziehen und inhaltliche Pflöcke einrammen.

Das scheint auch bitter nötig: Vom Verbrenner über Abschiebungen nach Afghanistan bis zum Bundeshaushalt stehen die Grünen mit im Zentrum zäher Streitigkeiten in der Ampel-Koalition. Auch rund um den Termin in Thüringen scheint sich der Zoff zuzuspitzen: Eine Gäste-Gruppe ist der Grünen-Fraktion abgesprungen. Und brachte damit eine brisante Frage noch höher auf die Agenda. Lässt sich mit Klimapolitik nach Vorstellung der Ökopartei die Wähler-Mehrheit im Land mitnehmen?

Knall vor Grünen-Klausur mit Habeck und Baerbock: Auch symbolisch wichtige Gäste springen ab

Zuletzt waren es etwa Heizungs- und auch Stromnetzpläne von Wirtschaftsminister Habeck, die unter anderem die CSU vor dem Bayern-Wahlkampf öffentlichkeitswirksam auf die Barrikaden brachten. Das allein wäre noch nicht zwingend ein Problem. Aber auch eine aktuelle Umfrage könnte die Grünen verunsichern: Die Partei um Habeck und Baerbock ist erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage hinter die AfD zurückgefallen.

Mit einem lauten Knall ist den Grünen nun der eigentlich eingeladene Konzernbetriebsrat des ostdeutschen Energie- und Braunkohle-Unternehmens Leag abhandengekommen: Er sagte seine Klausur-Teilnahme ab. Der Vorsitzende Uwe Teubner und sein Stellvertreter Toralf Smith reagierten damit auf eine am Wochenende bekannt gewordene Beschlussvorlage der Fraktion. Diese sieht auch für den Osten der Bundesrepublik einen Kohleausstieg ab 2030 vor.

Nicht auf Linie mit der FDP: Robert Habeck, Annalena Baerbock und Lisa Paus (v.l.) reisen zur Grünen-Klausur in Weimar.

Bei der Klausur soll es unter anderem um Klimaschutz, gesellschaftlichen Wandel und Zusammenhalt gehen. Dabei wäre der Austausch mit Kohle-Beschäftigten aus dem Osten wohl auch symbolisch sehr willkommen gewesen.

Grünen-Klausur in Weimar: Union rügt „immer gleiches Muster“ - „Ideologie und Schuldenfantasie“

Die Union schlug vor dem Grünen-Treffen beherzt in die klimapolitische Kerbe. Klimaschutz könnte nur „mit den Menschen gelingen und nicht gegen sie“, sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei der Rheinischen Post. „Die Beschlüsse, die auf der Klausur gefasst werden sollen, zeigen das immer gleiche grüne Muster: Zuerst werden den Bürgern völlig unerreichbare Ziele aufgebürdet, die dann im zweiten Schritt mit unbezahlbaren Subventionen flankiert werden sollen“, rügte er - und attestierte eine „Mischung aus Ideologie und Schuldenfantasie“. Die Politik der Grünen verunsichere die Menschen.

In Sachen Verbrenner-Aus hoffen die Grünen unterdessen auf schnelle Beilegung des Zoffs mit der FDP und Verkehrsminister Volker Wissing. „Ich gehe davon aus, dass das Thema sich vor dem Gipfel lösen wird“, sagte Europa-Staatsministerin Anna Lührmann am Dienstag in Brüssel. Die Liberalen wollen mit sogenannten E-Fuels betriebene Verbrenner-Autos auch nach 2035 dringend zulassen, die Grünen stemmen sich gegen diesen Plan. Der deutsche Streit hatte zuletzt sogar (vorerst) einen EU-Beschluss zum Thema verhindert. (fn mit Material von dpa und AFP)

