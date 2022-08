Grünen-Urgestein Ströbele ist tot

Von: Andreas Schmid

Hans-Christian Ströbele im Jahr 2017. Der Grünen-Politiker ist im Alter von 83 Jahren gestorben. © Kay Nietfeld/dpa

Hans-Christian Ströbele ist tot. Der langjährige Bundestagsabgeordnete kämpfte gegen eine Krebserkrankung.

Berlin - Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt mitteilte. Bis 2017 saß Ströbele im Bundestag, in den vergangenen Jahren kämpfte er gegen eine Krebserkrankung.

Hans-Christian-Ströbele: Grünen-Urgestein stirbt mit 83 Jahren

1978 zählte Ströbele zu den Gründungsmitgliedern der Alternativen Liste für Demokratie und Umweltschutz, aus der der Berliner Landesverband der Grünen hervorging. Zuvor war er einige Jahre lang Mitglied der SPD. Die Sozialdemokraten schlossen Ströbele aus der Partei aus, weil er in einem Brief die Terroristen der RAF als „liebe Genossen“ bezeichnet hatte. Ströbele war Anwalt von RAF-Mitgliedern.

Er war auch an der Gründung der taz beteiligt. Die Berliner Tageszeitung würdigte Ströbele in einem Nachruf als „integer bis in die Haarspitzen“. Ferner heißt es: „Christian hatte zwei Leben – die ineinander übergingen. Das erste war das Leben des Rechtsanwalts Ströbele, sein zweites das des Politikers.“ Er hatte ab 1998 fünf Legislaturperioden lang durchgehend für die Berliner Grünen im Bundestag gesessen, bevor er 2017 nicht erneut antrat.

