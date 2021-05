Fällt den Grünen das „System Kurz“ auf die Füße? Neue Probleme in Hessen - und „Baerbock schweigt“

Streit um NSU-Aktenfreigabe

+ © Malte Ossowski/Sven Simon/www.imago-images.de Robert Habeck und Annalena Baerbock bei der Grünen-Delegiertenversammlung 2019. © Malte Ossowski/Sven Simon/www.imago-images.de

Schwarz-Grün und jeder kümmert sich nur um seine Ressorts - dieses System machte Sebastian Kurz zum vielzitierten Vorbild. Doch die Grünen bekommen in Hessen die Schattenseiten des Modells zu spüren.

Wiesbaden/Berlin - Die Grünen sind mit mächtig Rückenwind in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 gestürmt. Doch mittlerweile mehren sich die Schwierigkeiten. Teils sind es persönliche „Versehen“ - wie von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock* und Ex-Chef Cem Özdemir - die Probleme bereiten. Teils aber auch absehbar politisch schwierige Lagen.

In Hessen etwa haben die Grünen unter heftiger Kritik und nach emotionaler Landtagsdebatte mit der CDU eine Freigabe von NSU-Akten verhindert - nun auch final, in namentlicher Abstimmung. Trotz einer vorangegangenen Petition mit mehr als 130.000 Unterzeichnenden. Der Vorgang wird mittlerweile auch mit gewisser Vorsicht von der Parteispitze kritisiert. Doch eigentlich verweist er auf ein größeres Problem - die Koalition mit der CDU bekommt der Partei in Hessen immer wieder schlecht.

Und das womöglich gerade, weil das Bündnis nicht nur mit Blick auf die kommenden Mehrheitsverhältnisse in Berlin im Trend liegt - sondern offenbar auch einem vielgelobten Muster entspricht: Dem türkis-grünen Arrangement von Kanzler Sebastian Kurz* (ÖVP) in Wien. So sehen es jedenfalls einige Beobachter.

Grün-Schwarz: Österreich als Vorbild für Deutschland? Die Bundes-Grünen schmecken schon jetzt die Nachteile

In Österreich sind die konservative (und gerne mit drastischen innenpolitischen Vorgaben spielende) ÖVP und die Grünen politisch denkbar weit voneinander entfernt. Die Lösung: Jeder kümmert sich um seinen Bereich - und pfuscht dem anderen möglichst wenig herein. Kurz ließ sich offenbar sogar eine Klausel in den Koalitionsvertrag schreiben, die es ihm erlaubt, in Migrationsfragen andere Mehrheiten zu suchen. Die eigenwillige Bündnisbildung machte Kurz zeitweise zum Posterboy der Konservativen. Auch, wenn angesichts von immer neuen Skandalen* in Wien längst Katerstimmung herrscht. Noch im April beschrieb die Welt die Koalition als „stabil und elastisch“ - und Kurz wie „Markus Söder - nur besser“.

+ „Stabil und elastisch“: Sebastian Kurz und Werner Kogler (li.) führen eine türkis-grüne Koalition in Wien. © Herbert Neubauer/APA/dpa

Der Regierungsmodus in Wiesbaden sieht ähnlich aus - und das wohl schon länger als von Kurz praktiziert: „Auch gilt eine strikte Arbeitsteilung, der eine mischt sich in die Bereiche des anderen nicht ein“, beurteilt mit der taz ein Lieblingsblatt der Grünen-Wählerschaft die Lage: „CDU und Grüne setzen in Hessen auf demonstrative Geschlossenheit: Die führenden Köpfe sprechen sich eng und regelmäßig ab, Konflikte werden intern geklärt und nicht nach außen getragen“, ist dort zu lesen: „Bouffier und der wichtigste Grüne, Vizeministerpräsident Tarek Al-Wazir, duzen sich.“ Diese „Koalitionsräson“ sei auch der Grund gewesen, warum die Partei das Drängen der CDU, die Hand auf den Akten zu halten, äußerst stillschweigend geduldet habe.

Grüne in der Kritik: Baerbock und Habeck beschwichtigen bei NSU-Streit - doch der Zorn ist groß

Fakt scheint, dass sich die Grünen mit diesem Kurs in der eigenen Klientel nicht nur Freunde machen. „Ich habe die Diskussion im Landtag verfolgt und es bitter bereut, dass ich Euch @gruenehessen mal Vertrauen geschenkt habe“, twitterte die NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz. Auch die traditionell den Grünen näher als die CDU stehende SPD rügte die Entscheidung: „Knallhart durchregiert wird von schwarz-grün in Hessen schon länger. Gestern ein neuer Höhepunkt: Abstimmung verschleppen und dann die unliebsamen NSU-Akten für 30 Jahre wegsperren“, beschwerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann. Er fügte hinzu: „Baerbock schaut zu.“

Tatsächlich scheint die Bundesspitze der Partei das Thema im auf Harmonie gebürsteten Wahlkampf eher klein halten zu wollen. „Wir hätten uns auch einen anderen Weg vorstellen können“, sagte Baerbock laut taz am Montag zu dem Streit. Dem Bericht zufolge wandten sich Baerbock und ihr Co-Chef Robert Habeck in einem Schreiben auch an die Verfasser der Petition - und verwiesen auf das eigenen Wahlprogramm. Dokumente aus NSU-Untersuchungsausschüssen sollten „langfristig für Wissenschaftler*innen, Jour­na­lis­t*in­nen und die Zivilgesellschaft zugänglich gemacht werden“, heißt es darin.

Der Grüne-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz wurde auf Anfrage der Zeitung deutlicher: „Bei einem so gravierenden Fall wie dem NSU-Komplex muss man sich fragen, ob dem Staatswohl mit Transparenz nicht mehr gedient wäre als mit Intransparenz.“ Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth hatte im Landtag argumentiert, Verfassungsfeinde selbst könnten „Informationen nutzen, um unsere gemeinsamen Werte zu bekämpfen oder Menschen gezielt zu gefährden.“

Bundestagswahl 2021: Kommt Schwarz-Grün? - Modell Sebastian Kurz birgt Nachteile

Nicht auszuschließen jedenfalls, dass die Grünen eine mögliche Koalition mit der Union mittlerweile in einem anderen Lichte sehen. Und dass auch anscheinend so attraktive das „Modell Kurz“ neu überdacht werden muss. Zähe öffentliche Aushandlungsprozesse wie in der Ära Merkel können damit zwar wegfallen - aber politische Kollateralschäden können schnell entstehen, wenn eher parteiferne Positionen bedingungslos mitgetragen werden, wie sich jetzt zeigt.

Ein Problem, dass auch die Union im Bund zu spüren bekommen könnte. Gerade, wenn sie als Juniorpartner aus der Bundestagswahl hervorgehen sollte - abzuwarten ist schließlich auch, wie Armin Laschets eher integrierender Stil als Regierungschef* mit einem weniger praktischen Partner als der FDP funktioniert. Und es bleibt die Frage: Könnte offener Streit manchmal doch helfen? Auch den Grünen*?

Auch wie es in Hessen mit den NSU-Akten weitergeht, ist derweil noch nicht vollständig geklärt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger Bellino, und Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner, betonten, dass eine parlamentarische Kontrolle des Inhalts der Akten gegeben war, da diese allen Mitgliedern des NSU-Ausschusses aus der vergangenen Legislaturperiode vorlagen. Die Petition zur Freigabe solle aber weiter bearbeitet werden, kündigte der Grüne Wagner an. Es werde nach Wegen gesucht, in welcher Form dem Informationsbedürfnis über den Inhalt der Akten nachgekommen werden könne. (fn mit Material von dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.