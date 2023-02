„Er hat den Bezug verloren“: Privatflug stürzt Sunak ins Umfragetief

Von: Alexander Eser-Ruperti

Es geht vor allem um die Symbolik: Berichte über private Helikopterflüge des britischen Premiers lassen aufhorchen. Sunak gibt erneut ein unglückliches Bild ab.

London – Die Zeiten bei den Tories bleiben unruhig, das hat viele Gründe. Rishi Sunak muss sich in Anbetracht der anhaltenden Debatten um die Integrität seines Kabinetts für seine Personalentscheidungen rechtfertigen. Doch auch Sunaks Wahl der eigenen Reisemittel sorgt für Aufsehen: Nachdem es zuletzt bereits Berichte über nicht-notwendige Kurzstreckenflüge gegeben hatte, irritiert der Premier jetzt mit Meldungen über Privatflüge im Helikopter. Abermals geht es um kurze Strecken und ein klimapolitisch ebenso wie sozialpolitisch mindestens unsensibles Signal.

Rishi Sunaks private Helikopterflüge senden zweifelhafte Signale

Rishi Sunak scheint auch für kurze Distanzen den Luftweg etwas lieber zu nutzen, als für ihn selbst politisch sinnvoll sein könnte. Wie der Guardian berichtet, hat Sunak seit seinem Amtsantritt als Premierminister von Großbritannien Tausende Pfund für Helikopterflüge ausgegeben. Im November und Dezember soll Sunak privat den Helikopter genutzt haben, ein Umstand, den die Downing Street nicht bestreitet. Aus Nr. 10 heißt es, der Premierminister zahle für die eigenen Reisen, die nichts mit den Regierungsgeschäften zu tun hätten. Zu diesen wolle man sich ansonsten nicht weiter äußern, so ein Sprecher laut Guardian.

Rishi Sunak steht wegen privater Helikopterflüge in der Kritik. (Symbolbild) © Tejas Sandhu/IMAGO

Doch es geht um deutlich mehr als die Frage, von welchen Geldern die Flüge, die etwa 16.000 Pfund gekostet haben sollen, finanziert wurden. Die Flüge werfen auch ein Schlaglicht auf Rishi Sunaks Rolle in den britischen Bemühungen um den Klimaschutz, ebenso wie sein Gespür für die Lage im Land. Unter anderem soll Sunak von London in den Wahlkreis Richmond gependelt sein, eine Strecke, die mit dem Zug etwa zwei Stunden und fünfzehn Minuten Fahrtzeit in Anspruch genommen hätte. Dass er diesen Weg stattdessen via Helikopter zurücklegte, irritiert Kritiker. Insgesamt gäbe es jeden Tag über dreißig Züge in Richtung von Rishi Sunaks Wohnort, so der Guardian, Kostenpunkt: Etwa 87 Pfund.

Großbritanniens Premierminister: Rishi Sunaks Reiseverhalten zeugt von Hang zu Kurzstreckenflügen

Besondere Brisanz erlangen die Berichte durch den Umstand, dass es keineswegs die ersten dieser Art in den vergangenen Wochen und Monaten sind: Erst kürzlich hatte ein Flug des britischen Premierministers von London nach Leeds in einem 14-Sitze fassenden RAF-Jet für Unruhe gesorgt. In diesem Fall hatte es sich zwar um eine dienstliche Reise gehandelt, allerdings hätte Sunak auch hier kaum mehr als zweieinhalb Stunden mit dem Zug benötigt. Besonders für einen Regierungschef war dieser Flug ebenso politisch, wie aktuelle Berichte über private Helikopterflüge.

Sunaks private wie dienstliche Wahl der Reisemittel hat neben dem Kontext ihrer Klimaunfreundlichkeit insbesondere aktuell noch eine weitere Dimension: Das Land durchziehen die größten Streiks seit Jahrzehnten, die Armut in Großbritannien greift um sich. Während sich der Tory-Chef gegenüber den Streikenden keineswegs entgegenkommend zeigt, gibt es Berichte über Privatflüge. Auch das hat Symbolcharakter, war dem Premier doch bereits in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden, einen ausschweifenden Lebensstil zu führen, fern der Realitäten im Land. In Großbritannien lautet der Vorwurf: „He has lost touch.“

Konservative in der Krise: Die Tories, Rishi Sunak und die Stimmung im Land

Auch wenn Sunaks Privatflüge theoretisch sein gutes Recht sind, sorgen sie aus nachvollziehbaren Gründen für Aufsehen. Die Downing Street nannte zuletzt ein möglichst effektives Zeitmanagement des Premiers, doch trotzdem: Es stellt sich die Frage, nach dem Gespür des Regierungschefs für die Stimmung im Land – die sich aktuell klar gegen die Tories richtet. Die Umfragewerte der Konservativen sind verheerend, während eine neue Verfehlung die nächste jagt. Auch der britische Premierminister selbst gibt dabei immer wieder ein unglückliches Bild ab.

Selbst innerhalb der eigenen Stammwählerschaft halten viele die Regierung kaum noch für tragbar, bei der oppositionellen Labour-Partei um Keir Starmer dürfte man ob der aktuellen Umfragewerte indes triumphieren. Wirklich volksnah zeigt sich die Partei von Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak dieser Tage nicht – ob wegen ihrer Reiseentscheidungen, dem Umgang mit Streikenden oder mangelnden Lösungen für die Krisen im Land. Die Tories befinden sich weiter im ungebremsten Sturzflug, in Richtung Marginalität. Dafür trägt auch Rishi Sunak Verantwortung. (ales)