Großbritannien will iranische Revolutionsgarden wohl als Terrorgruppe einstufen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im Zuge der massiven staatlichen Gewalt des iranischen Regimes gegen seine Gegner plant London offenbar neue Sanktionen: Sie betreffen die Revolutionsgarden.

London – In London arbeitet man offenbar mit Hochdruck an neuen Sanktionen gegen den Iran. Grund dafür ist auch die Inhaftierung von einigen britischen Staatsbürgern durch iranische Sicherheitskräfte. Zuletzt waren mehrere Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft, also sowohl der britischen als auch der iranischen, durch Regimekräfte festgenommen worden.

Nun plant London Medienberichten zufolge, die Revolutionsgarde im Iran als Terrorgruppe einzustufen. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert einen solchen Schritt auch in der EU – und erhebt schwere Vorwürfe.

Iran international: Regime inhaftiert sieben Personen – London reagiert offenbar mit Sanktionen

Im Zuge der anhaltenden Demonstrationen im Iran sind sieben Personen beim Versuch der Flucht aus dem Iran festgesetzt worden. Einige der Betroffenen besitzen laut Angaben des Tagesspiegels sowohl die britische als auch die iranische Staatsbürgerschaft. Als Reaktion auf die Festnahmen plant die britische Regierung unter Rishi Sunak laut Telegraph, die Revolutionsgarden als Terrorgruppe einzustufen. Immer wieder in den vergangenen Monaten war der Iran international zu einem Ende der Repression aufgerufen worden, doch ohne Wirkung.

Konkret bedeutet die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrorgruppe unter anderem, dass die Zugehörigkeit zu der Organisation unter Strafe steht. Laut dem britischen Telegraph sollte der Schritt der britischen Regierung eigentlich in der kommenden Wochen publik gemacht werden. Eine Bestätigung der Pläne seitens der Führung in London steht nach wie vor aus. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak forderte zuletzt seinerseits, die Inhaftierung von Doppelstaatsbürgern zu beenden.

Nachrichten Iran: Norbert Röttgen macht Bundesregierung schwere Vorwürfe

Auch aus Deutschland gibt es weitere Nachrichten zum Iran: In der Frage nach der Einstufung der Revolutionsgarden als Terrorgruppe macht CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der Bundesregierung schwere Vorwürfe. Röttgen erklärte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, das Ministerium von Annalena Baerbock würde sich weigern, die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Über die Gründe dafür würde die Öffentlichkeit getäuscht, so Röttgen. Der CDU-Politiker gegenüber dem RND: „Das Auswärtige Amt hat öffentlich und gegenüber dem Bundestag erklärt, die Revolutionsgarden seien deshalb nicht auf der Terrorliste der EU, weil dafür Ermittlungen oder ein Urteil wegen Terrordelikten in einem Mitgliedsstaat der EU vorliegen müssten“.

Der angebliche rechtliche Grund, warum die Revolutionsgarden nicht auf der EU-Terrorliste stehen, ist also nachweislich vorgeschoben.

Der Außenpolitiker weiter: „Wie das Auswärtige Amt weiß, aber verschwiegen hat, sind erstens nach EU-Recht auch Ermittlungen und Urteile in anderen Staaten erfasst. Wie das Auswärtige Amt weiß, liegt ein Urteil gegen die Revolutionsgarden wegen Terrorismus eines amerikanischen Bundesgerichts vor.“ Röttgen kommt zu dem Schluss: „Der angebliche rechtliche Grund, warum die Revolutionsgarden nicht auf der EU-Terrorliste stehen, ist also nachweislich vorgeschoben“. Das Auswärtige Amt verweist derweil auf „geltenden Rechtsvorschriften der EU“ und formale Voraussetzungen für die Aufnahme auf die Terrorliste.

Iran News: Regime plant offenbar Hinrichtung eines 18-Jährigen und eines 19-Jährigen

Es sind weitere Nachrichten des Schreckens unter den Iran-News dieser Tage: Das Regime plant offenbar, zwei junge Männer unter dem Alter von 20 Jahren hinzurichten. Der 18-jährige Mehdi M. wurde nach Angaben von Iran Human Rights (IHR) angeklagt, weil er ein Häuschen der Verkehrspolizei angezündet haben soll. Verurteilt wurde er deshalb wegen „Korruption auf Erden“ und „Feindschaft gegen Gott“, was laut Spiegel zu einem zweifachen Todesurteil führte. Der 18-Jährige ist nach aktuellem Stand der jüngste Regimegegner, der im Rahmen der Proteste zum Tode verurteilt wurde.

Auch der 19-jährige Mohammed B. erhielt eine Todesstrafe, die laut Berichten vom Obersten Gericht bestätigt wurde. Konkret bedeutet das, dass es keine Rechtsmittel gegen das Urteil mehr gibt und dieses jederzeit vollstreckt werden kann. Zum weltweiten Entsetzen hatte es zuletzt immer wieder Nachrichten über Todesurteile des iranischen Regimes gegen seine Gegner gegeben.