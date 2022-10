Großbritannien nach dem Truss-Aus: Erster Politiker hat ausreichend Unterstützung

Von: Tim Vincent Dicke, Daniel Dillmann, Tanja Banner

Wer folgt auf Liz-Truss? In der britischen Regierung mehren sich die Stimmen für einen alten Bekannten: Boris Johnson. Der News-Ticker.

Beben auf der Insel: Liz Truss tritt vom Posten der Premierministerin Großbritanniens zurück.

Liz Truss tritt vom Posten der Premierministerin Großbritanniens zurück. Zwei Favoriten dominieren die Schlagzeilen: Boris Johnson und Rishi Sunak werden als potenzielle Nachfolger gehandelt.

Boris Johnson und Rishi Sunak werden als potenzielle Nachfolger gehandelt. Häme aus Moskau: Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums macht sich über Liz Truss lustig.

+++ 15.50 Uhr: Medienberichten zufolge ist der frühere britische Regierungschef Boris Johnson nach seinem abgebrochenen Karibik-Urlaub wieder in Großbritannien gelandet. Von Parteifreunden hieß es in Medienberichten, Johnson sei „dazu bereit“, als Kandidat um die Nachfolge von Liz Truss ins Rennen zu gehen. Offiziell hat Johnson seine Kandidatur bisher allerdings nicht angemeldet. Johnson war erst im Juli durch eine Revolte in den eigenen Reihen zum Rücktritt gezwungen worden.

Nachfolge für Liz Truss: Erster Politiker hat nötige Unterstützung

Update vom Samstag, 22. Oktober, 15.00 Uhr: Der frühere Finanzminister Rishi Sunak hat als erster Politiker die notwendigen hundert Tory-Unterstützer hinter sich versammeln können, die benötigt werden, um offiziell ins Rennen um die Nachfolge von Liz Truss zu gehen. Offiziell hat bisher nur Unterhauschefin Penny Mordaunt ihre Kandidatur offiziell erklärt.

Schaffen es Sunaks Kontrahentinnen und Kontrahenten nicht, jeweils hundert Unterstützer hinter sich zu versammeln, würde er automatisch Parteivorsitzender und Premierminister werden. Die politische Website Guido Fawkes kam am Samstagmorgen laut einer Zählung auf 107 Unterstützer für Suna, 71 für Johnson und 25 für Mordaunt, wie afp berichtet.

Westminster: Am Sitz der britischen Regierung in London herrscht nach dem Rücktritt von Liz Truss mal wieder Unruhe. © NIKLAS HALLE'N/AFP

Wer folgt auf Liz Truss? Zuspruch für Boris Johnson

+++ 18.26 Uhr: Die Stimmen für Boris Johnson als Nachfolger der zurückgetretenen Premierministerin Liz Truss mehren sich in der britischen Regierung. Verteidigungsminister Ben Wallace sagte: „Im Moment tendiere ich zu Boris Johnson.“ Auch Energie- und Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg sprach sich für den vor wenigen Monaten wegen diverser Skandale als Premierminister zurückgetretenen Johnson als Partei- und Regierungschef aus.

Wallace verwies darauf, dass Johnson die konservativen Tories 2019 zu einem überwältigenden Wahlsieg geführt habe. Allerdings habe Johnson noch „einige Fragen zu beantworten“, fügte Wallace hinsichtlich der zahlreichen Skandale, die Johnsons Amtszeit begleitet hatten, hinzu. Rees-Mogg schrieb auf Twitter die Losung „#BorisorBust“ (Boris oder Nichts). Nur Johnson könne die nächste Parlamentswahl gewinnen. Auch Kabinettsmitglied Simon Clarke sprach sich für Johnson aus. Berichten zufolge brach der Ex-Premier bereits seinen Karibikurlaub ab, um am Montag in London vor Ort zu sein.

Kommt Boris Johnson zurück? © Justin Tallis/afp

Wer folgt auf Liz Truss: Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

Rishi Sunak (42 Jahre): ehemaliger Finanzminister – bisher einziger Politiker mit mehr als 100 Unterstützern (Stand: 22.10., 15 Uhr)

(42 Jahre): ehemaliger Finanzminister – bisher einziger Politiker mit mehr als 100 Unterstützern (Stand: 22.10., 15 Uhr) Penny Mordaunt (49 Jahre): Ministerin für Parlamentsfragen, ehemalige Verteidigungsministerin – bisher einzige offizielle Kandidatin (Stand: 22.10., 15 Uhr)

(49 Jahre): Ministerin für Parlamentsfragen, ehemalige Verteidigungsministerin – bisher einzige offizielle Kandidatin (Stand: 22.10., 15 Uhr) Kemi Badenoch (42 Jahre): ehemalige Ministerin für Gleichstellung

(42 Jahre): ehemalige Ministerin für Gleichstellung Suella Braverman (42 Jahre): ehemalige Innenministerin

(42 Jahre): ehemalige Innenministerin Boris Johnson (58 Jahre): ehemaliger Premierminister

Wer folgt auf Liz Truss? Erste Kandidatur fix

+++ 17.06 Uhr: Penny Mordaunt, die Ministerin für Parlamentsfragen, hat ihre Kandidatur für das Amt der britischen Premierministerin offiziell verkündet. „Ich bin durch die Unterstützung von Kollegen ermutigt worden, die einen Neuanfang, eine geeinte Partei und eine Führung im nationalen Interesse wollen“, schrieb die Politikerin auf Twitter. Sie wolle Ministerpräsidentin sowie Tory-Chefin werden, „um unser Land zu vereinen“.

Mordaunt gilt als gute Rednerin. 2019 wurde die Brexit-Befürworterin die erste britische Verteidigungsministerin. Einige sehen in der 49-jährigen Reservistin der Royal Navy eine mögliche Kompromisskandidatin für den Vorsitz der zerstrittenen Tories. Sie galt als eine der frühen Favoriten auf Johnsons Nachfolge, verlor aber knapp gegen Truss im Kampf um die Teilnahme an der finalen Abstimmung. Kritiker werfen ihr vor, in ihren bisherigen Regierungsrollen erfolglos geblieben zu sein.

Wer folgt auf Liz Truss? Johnson schon auf dem Heimweg

+++ 14.55 Uhr: Liest man die namentlichen Erwähnungen anderer Politiker aus Großbritannien, gibt es zwei eindeutige Favoriten auf die Nachfolge von Liz Truss: Boris Johnson und Rishi Sunak. Immer mehr Parlamentarier sprechen sich für den einen oder anderen aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach habe Will Walden, ein ehemaliger Berater Johnsons, bestätigt, dieser befände sich aus dem Urlaub auf dem Heimweg und würde die „Geräusche um sich wahrnehmen“. Ob er zu einer erneuten Kandidatur bereitstünde, ist noch nicht bekannt.

Liz Truss tritt zurück - so läuft die Nachfolgesuche ab

+++ 14.10 Uhr: Nach dem Rücktritt von Liz Truss soll ein langwieriger Machtkampf um die Nachfolge verhindert werden. Im Sommer hatten die Konservativen nach dem Rücktritt von Boris Johnson lange über eine neue Führung gestritten. Diesmal einigten sich die Tories offenbar auf einen beschleunigten Prozess.

Zur Wahl können höchstens drei Kandidaten antreten. Jede Kandidatin oder Kandidat muss von mindestens 100 Abgeordneten unterstützt werden. Das gab der Tory-Abgeordnete Graham Brady bekannt. Die Nominierungen müssen bis Montag, 14 Uhr, eingereicht werden. Da es im britischen Unterhaus nur 357 konservative Abgeordnete gibt, können höchstens drei Personen nominiert werden. Sollten sich die Abgeordneten unter diesen drei Kandidaten auf keinen einigen können, müssen sie zwei bestimmen. Diese beiden treten dann in einer Stichwahl unter allen 170.000 Parteimitgliedern gegeneinander an. Zuvor sollen die Mitglieder aber in einer Art Richtungswahl ihren Favoriten bestimmen. Dies soll bis Montagabend, 21 Uhr, geschehen. Der oder die Unterlegene hat dann die Möglichkeit, die Kandidatur noch zurückzuziehen.

Liz Truss: Streit um Nachfolge - Personalie Boris Johnson entzweit die Tories

+++ 11.55 Uhr: Boris Johnson hat seine Kandidatur noch gar nicht verkündet, da löst sein Name schon Streit bei den „Tories“ aus. Für Abgeordnete wie Crispin Blunt ist der ehemalige Premierminister nicht der richtige Mann, um das Image der Partei wiederherzustellen. Das sagte der konservative Politiker gegenüber dem Sender Sky News. Sein parlamentarischer Kollege Roger Gale kündigte sogar an, aus der Partei auszutreten, sollte Johnson zurückkehren.

Auf der anderen Seite steht die Gruppe der Unterstützerinnen und Unterstützer Johnsons. Hierzu gehören die ehemalige Kultusministerin Nadine Dorries. Sie bezeichnete den Ex-Regierungschef als „Siegertypen“.

Liz Truss tritt zurück - Moskau spricht von „katastrophalem Analphabetismus“ in Großbritannien

Erstmeldung vom Freitag, 21. Oktober: London - Mit einem Rekord verabschiedet sich Liz Truss aus dem Amt der Premierministerin. 45 Tage - die mit Abstand kürzeste Amtszeit in der Downing Street 10.

Während sich die westlichen Kolleginnen und Kollegen mit Reaktionen und Kommentaren zum Regierungschaos in Großbritannien vornehm zurückhalten, scheint genau das ein gefundenes Fressen für Politikerinnen und Politiker aus Russland zu sein. Von einem „katastrophalen Analphabetismus“ schrieb Marija Sacharowa, Pressesprecherin des russischen Außenministeriums in Moskau im Kurznachrichtendienst Telegram. „Großbritannien hat noch nie eine solche Schande einer Premierministerin erlebt.“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow erinnerte sich an Gespräche, die er mit Liz Truss einst in Moskau geführt habe, kurz vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Sie seien wie Unterhaltungen „zwischen Taubstummen“ gewesen. Truss habe zwei Regionen Russlands mit Gebieten in der Ukraine verwechselt und auch sonst wenig Fachwissen über das Verhältnis der beiden Länder zueinander gezeigt. Das berichtet das Nachrichtenportal Moscow Times.

Liz Truss tritt zurück: So ist die Nachfolge geregelt

Während man sich im Kreml der Häme über das Ende der britischen Regierung ergibt, arbeitet man in London bereits an der Nachfolge von Liz Truss. Auch diesmal soll die Parteibasis der Konservativen entscheiden. Das kündigte der Chef des zuständigen Fraktionskomitees an. Die Entscheidung soll diesmal aber deutlich schneller fallen als beim letzten Mal. Bis Ende nächster Woche.

Die Nominierung soll bis Montag nächster Woche abgeschlossen sein. Im Anschluss stimmt die Fraktion so lang ab, bis nur noch zwei Tories übrig bleiben. Bis spätestens Freitag (28. Oktober) sollen dann alle Parteimitglieder in einer Online-Befragung bestimmen, wer die Nachfolge von Liz Truss antritt.

Liz Truss tritt zurück: Wer ihr Erbe antreten könnte

Am höchsten gehandelt werden Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Penny Mordaunt, aktuell Ministerin für Parlamentsfragen. Sie waren bei der letzten parteiinternen Abstimmung hinter Truss auf den Plätzen zwei und drei gelandet. Als Möglichkeit gilt, dass sie eine Art Dreierbündnis mit dem amtierenden Schatzkanzler Jeremy Hunt führen, der im Sommer ebenfalls kandidiert hatte, aber nun eine Bewerbung für die Downing Street ausgeschlossen haben soll.

In diesem Szenario würde Sunak neuer Premierminister und Mordaunt würde ins Außenministerium wechseln. Hunt bliebe Finanzminister. Daneben könnte auch Suella Braverman, Ex-Innenministerin, ihr Glück versuchen. Zu guter Letzt bringt sich aus der Ferne ein weiterer Protagonist ins Spiel: Boris Johnson. Der ehemalige Premierminister erwägt offenbar ebenfalls eine erneute Kandidatur. Das berichten übereinstimmend die britischen Zeitungen Times und Telegraph.

Wer könnte das Erbe von Liz Truss antreten? Ein Überblick

Immer lauter werden indes die Rufe nach einer Neuwahl in Großbritannien. Die nächste reguläre Parlamentswahl ist für 2024 geplant, spätester Termin ist der Januar 2025. Aufgrund der miserablen Umfragewerte der Konservativen ist ein vorgezogener Wahlgang sehr unwahrscheinlich. Und so werden wohl erneut 0,3 Prozent der Wahlberechtigten über die nächste Regierung Großbritanniens entscheiden. (dil/dpa/afp)