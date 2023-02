Drei Paprika pro Kunde: Britische Supermärkte rationieren Lebensmittel - Ministerin empört mit Spruch

Von: Franziska Schwarz

Die Briten müssen beim Essen aktuell verzichten. Einiges fehlt schlicht in den Läden. Die Regierung schiebt es auf das Wetter – viele andere aber auf den Brexit.

London/München - Tomate, Gurken und Paprika sind in Großbritannien aktuell schwer zu erhalten. Manche Supermärkte erlauben ihren Kunden deshalb nur jeweils drei Stück von der Ware zu kaufen, berichtete am Montag (27. Februar) der Sender France 24 – und der Einzelhandelsverband British Retail Consortium (BRC) warnte, dass dies noch „ein paar Wochen“ so weitergehen wird.

Britische Medien debattieren deshalb jetzt hitzig die Schuldfrage. Die Politik schiebt es auf das ungewöhnlich kalte Wetter in den Anbaugebieten Spanien und Marokko. Landwirtschaftsministerin Therese Coffey empfahl deshalb den Briten vergangene Woche, die heimischen Spezialitäten wertzuschätzen: „Viele Leute essen derzeit Rüben.“ Der Aufruf der konservativen Politikerin, die raren Tomaten also einfach weniger zu begehren, sorgte laut France 24 allerdings für Empörung.

Branchenkenner sehen die Fehler ohnehin bei der britischen Regierung mit Premier Rishi Sunak. Die Liste der Vorwürfe ist lang. So habe die Politik die Gemüseproduzenten trotz steigender Strom- und Gaspreise nach Beginn des Ukraine-Kriegs von Energiesubventionen ausgeschlossen. Gewächshäuser lohnten so nicht mehr. Die Folge: Großbritannien importiert im Winter rund 95 Prozent der Tomaten. Doch nun kam nur ein Viertel der in Spanien oder Marokko bestellten Ware an, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Kaum Gemüse: die Auswahl in einem Supermarkt in Manchester im Februar 2023 © Jon Super/Imago

Lebensmittel-Engpässe in Großbritannien: Experten sehen Brexit als Ursache

Ist im Grund der Brexit an der Misere schuld, fragt nicht nur das französische Fernsehen. „Die Sache hier ist nur die Spitze des Eisbergs“, zitierte es einen Vertreter des britischen Bauernverbandes National Farmers Union (NFU). „Der Grund für die Lebensmittelengpässe, die es so nicht in Spanien oder sonst wo in der EU gibt, ist natürlich der Brexit – und auch diese katastrophale konservative Regierung, die sich nicht für eigenen Anbau und Versorgung interessiert“, sagte Liz Webster von der Kampagne Save British Farming zu France 24.

Und auch wenn etwa Greg Hands, deutschsprachiger Generalsekretär der Konservativen Partei, kürzlich betonte, dass die Lebensmittelpreise in der Eurozone noch stärker gestiegen seien und die Engpässe nichts mit dem Brexit zu tun hätten - Experten sind anderer Ansicht. So fehlen britischen Produzenten die Saisonkräfte, die sonst aus EU-Ländern wie Rumänien zum Pflücken einreisten. Grund sind verschärfte Regeln für Arbeitskräfte nach dem EU-Austrit, was unter anderem zu Ärztemangel in Großbritannien führen könnte. (frs mit Material der dpa)