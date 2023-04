Vor Abschiebung: Großbritannien will 500 Migranten auf Wohnschiff internieren

Von: Erkan Pehlivan

Die britische Regierung will illegal Eingereiste auf Schiffen unterbringen. © Mike Ruane/IMAGO

Die britische Regierung will illegal Eingereiste auf Lastkähnen internieren und später nach Ruanda abschieben. Die Pläne stoßen auf heftige Kritik.

London - Die konservative Regierung in Großbritannien will Medien zufolge etwa 500 unerwünscht eingereiste Migranten auf einer schwimmenden Unterkunft unterbringen und sorgt damit in den eigenen Reihen für Ärger. Das Innenministerium wolle den dreistöckigen Lastkahn „Bibby Stockholm“ anmieten und vor der südenglischen Küste bei Weymouth ankern lassen, berichteten die Zeitungen Times und Guardian am Dienstag (4. April). Die Kosten betragen demnach rund 20.000 britische Pfund (22.780 Euro) pro Tag plus Security, Verpflegung und Gesundheitsversorgung. Das Schiff verfügt derzeit über einen Fitnessraum, eine gut ausgestattete Bar und mehr als 220 Zimmer mit eigenem Bad auf drei Decks.

London will Schutzsuchende nach Ruanda abschieben

Die Regierung will mit aller Macht gegen unerwünschte Migranten vorgehen. Ein umstrittenes Gesetz sieht vor, alle Menschen, die illegal einreisen, wochenlang zu internieren und dann nach Ruanda oder andere Länder abzuschieben. Das Recht auf einen Asylantrag soll ihnen verwehrt bleiben. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) kritisiert das Vorhaben scharf. Kritiker werfen den Tories vor, das Problem aufzubauschen und mit demonstrativ hartem Vorgehen Wähler zurückgewinnen zu wollen. Wegen des Brexits hat London kein Rücknahmeabkommen mit der EU mehr. Nach Regierungsangaben kostet die Unterbringung von Migranten in Hotels täglich Millionen.

Kritik an Regierungsplänen

Der Tory-Abgeordnete Richard Drax nannte den Einsatz von Booten oder Lastkähnen „völlig und absolut ausgeschlossen“. Bestehende Probleme würden verschärft. „Wir prüfen alle legalen Mittel. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, wie wir dies stoppen können“, sagte Drax. Hingegen teilte das Innenministerium mit: „Der Druck auf das Asylsystem hat weiter zugenommen und macht es nötig, dass wir nach Unterkunftsmöglichkeiten suchen, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steuerzahler bieten als Hotels.“

Auch Menschenrechtler kritisieren das Vorhaben der britischen Regierung. „Menschen, die vor Terror und Folter geflohen sind, die kriminelle Ausbeutung und traumatische Reisen hinter sich haben, sollten mit grundlegender Menschenwürde behandelt werden und nicht auf Lastkähnen oder anderen unangemessenen und isolierten Unterkünften eingepfercht werden“, sagte Steve Valdez-Symonds von Amnesty International der Zeitung The Guardian gegenüber.

Wie am Montag bekannt wurde, reisten im ersten Quartal 3.793 Menschen illegal aus Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien ein. Das ist etwa ein Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum. (Erkan Pehlivan/dpa)