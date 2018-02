GroKo-Kabinett nimmt Konturen an: Sieger Seehofer - zwei große Verlierer

Nach gut 24 Stunden zähen Ringens haben Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen einen Durchbruch geschafft. Drei Minister stehen wohl schon fest.

Berlin/München - Die Unterhändler einigten sich am Mittwochmorgen auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerien. Nun liegt es in den Händen der SPD-Mitglieder, ob eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustande kommt. Das Ergebnis des Mitgliedervotums könnte bereits am Wochenende 3./4. März bekannt gegeben werden. (Koalitionsvertrag)

Die Sozialdemokraten sollen sechs Ministerien bekommen. Darunter sind die prestigeträchtigen Ressorts Außen und Finanzen sowie Arbeit/Soziales. (Alle Infos zur GroKo im Ticker)

SPD-Chef Martin Schulz will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Außenminister werden. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Schulz noch kategorisch ausgeschlossen, in ein Kabinett von Merkel einzutreten. Außerdem soll Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz Finanzminister werden, obendrein soll die SPD noch das Familien-, Justiz- und das Umweltministerium erhalten.

Altmaier wird Wirtschaftsminister - Leyen behält Verteidigung

Lesen Sie auch unsere Merkur-Exklusivgeschichte: Wie Merkel in der Nacht Seehofer zum Innenminister machte

CSU-Chef Horst Seehofer soll als Innenminister nach Berlin wechseln - sein Ressort soll durch die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet werden. Daneben soll die CSU die Ressorts für Verkehr/Digitales und Entwicklung bekommen.

Die CDU soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer künftigen großen Koalition das Wirtschafts-, Verteidigungs-, Gesundheits- sowie das Bildungs- und Landwirtschaftsressort erhalten. Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier soll das Wirtschaftsressort übernehmen, Ursula von der Leyen bleibe Verteidigungsministerin, hieß es am Mittwoch in Berlin. Was aus dem Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel wird ist nun mehr als fraglich. Gabriel kam für das Außenamt oder das Wirtschaftsministerium in Frage. Beides ist nun offenbar vergriffen.

+ Sigmar Gabriel. © dpa Definitiv raus ist der bisherige Bundesinnenminister Thomas de Mazière (CDU). Er wird einem künftigen schwarz-roten Kabinett nicht mehr angehören, kündigte der Minister am Mittwoch in Berlin an. Damit ist der Weg für Seehofer frei.

