News-Ticker: Kanzlerwahl hat begonnen - Merkels Mutter auch da

Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin.

Heute geht das neue Bundeskabinett an die Arbeit. Zuvor steht allerdings die Wahl der Bundeskanzlerin auf dem Programm. Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 findet am Mittwoch (14. März) die Kanzlerwahl im Kabinett statt.

Die Wahl der Bundeskanzlerin beginnt am 14. März 2018 um 9 Uhr.

Um gewählt zu werden, braucht Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Also 355 von 709 Stimmen.

Wird Merkel gewählt, wird sie um 11 Uhr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt.

Die Vereidigung der neuen Bundesminister im Bundestag wurde auf ca. 13.35 Uhr terminiert.

Am Nachmittag (17 Uhr) steht dann die konstituierende Kabinettssitzung auf dem Programm.

Alle Infos zur Regierungsbildung finden Sie in diesem News-Ticker.

09.35 Uhr: Der künftige Wirtschaftsminister Peter Altmaier glaubt fest an die Beständigkeit der neuen großen Koalition über die ganze Legislaturperiode hinweg. „Das ist eine Prognose, dafür würde ich sogar ein saarländisches Bier wetten. Die GroKo wird halten, die ganze Zeit“, sagte der CDU-Politiker Altmaier dem ZDF. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde über die volle Wahlperiode zur Verfügung stehen. Nun gehe es in der Regierungsarbeit um den Bau von Wohnungen, um Vollbeschäftigung oder die Entlastung von Familien und Kindern. „Die Aufgaben sind klar. Ich bin überzeugt, dass mit dem heutigen Tag die Personalspekulationen alle zunächst einmal beendet sind, weil es um die Lösung ganz konkreter Fragen geht.“

09.20 Uhr: CDU und SPD werden nach Einschätzung von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammen regieren und trotzdem ihre Profile schärfen können. „Ich glaube, beides kann man miteinander vereinbaren“, sagte die 55-Jährige vor der vierten Wahl von CDU-Chefin Angela Merkel zur Kanzlerin im Bundestag dem Sender Phoenix. Der Koalitionsvertrag der großen Koalition sei eine „gute Geschäftsgrundlage“. In grundsätzlicheren Fragen werde die CDU „deutlich machen, was unsere ganz eigenen Werte sind, unser eigenes Profil ist, das wird sich von dem der SPD unterscheiden“.

09.05 Uhr: Die Bundestagsabgeordneten haben mit der Abstimmung zur Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel begonnen. Merkel benötigt in der geheimen Wahl 355 Stimmen, um zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt zu werden. Union und SPD verfügen gemeinsam über 399 Abgeordnete im Bundestag.

09.00 Uhr: An der vierten Vereidigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag nimmt auch ihr Ehemann Joachim Sauer teil - den drei früheren Zeremonien für seine Gattin war er fern geblieben. Auf der Ehrentribüne im Bundestag nahm am Mittwoch außer dem 68-Jährigen auch dessen Sohn Daniel Platz. Merkels Mutter Herlind Kasner kam ebenfalls ins Parlament - wie bei den drei vorangegangenen Wahlen Merkels zur Kanzlerin. Die 89-Jährige wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet.

+ Merkels Mutter Herlind Kasner kam am 14. März ebenfalls ins Parlament. © AFP / John Macdougall

08.38 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) geht fest von einer Wiederwahl von Angela Merkel zur Kanzlerin aus. „Ich bin ganz sicher, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wird“, sagte Kauder am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. „Über Ergebnisse spekuliere ich nicht, aber das Ergebnis wird so sein, dass wir ab heute wieder eine gewählte Bundesregierung unter Angela Merkel haben werden.“ Kauder weiter: „Ich sage voraus, es wird klappen.“

08.15 Uhr: Mancher Sozialdemokrat wird die Faust in der Hosentasche ballen, die Statistik ist für viele eine Schmach. Mit der Wiederwahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin wird die SPD die politische Widersacherin im Bundestag öfter zur Kanzlerin gewählt haben als die eigene Parteiikone Willy Brandt zum Kanzler. Drei Mal wird die SPD-Fraktion dann die CDU-Vorsitzende zur Regierungschefin gemacht haben (2005, 2013, 2018). Zwei Mal wurde 1969 und nach der Neuwahl 1972 Willy Brandt gewählt - ebenso wurde Gerhard Schröder zwei Mal von den Abgeordneten zum Kanzler gewählt, 1998 und 2002.

08.01 Uhr: Rund sechs Monate nach der Bundestagswahl soll Angela Merkel heute um 9 Uhr zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Im Bundestag verfügt ihre neue große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Bekommt die CDU-Vorsitzende mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, die sogenannte Kanzlermehrheit, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie zur Kanzlerin ernennen. Sonst folgen weitere Wahlgänge.

Kanzlerwahl und Vereidigung der Bundesminister: Das steht am 14. März an

Nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik geht das neue Bundeskabinett am Mittwoch (14. März 2018) an die Arbeit. 171 Tage nach der Bundestagswahl im September 2017 findet an diesem Tag nicht nur die Kanzlerwahl statt, sondern auch das neue Kabinett wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt, die neuen Bundesminister anschließend im Bundestag vereidigt.

Den Start macht am Mittwoch, 14. März, die Wahl der Bundeskanzlerin im Bundestag. Präsident Steinmeier schlug Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am 5. März zur Wiederwahl vor - dies ist nach Artikel 63 des Grundgesetzes vorgeschrieben, um die Wahl der Regierungschefin in Gang zu setzen.

Um gewählt zu werden, braucht Angela Merkel die sogenannte Kanzlermehrheit: Sie muss also die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Deshalb legen bei der Kanzlerwahl gerade die Regierungsparteien großen Wert auf die Anwesenheit ihrer Abgeordneten.

Was heißt das nun konkret? Bei der Kanzlerwahl am 14. März müssen also 355 aller Abgeordneten für Merkel stimmen; das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD kommt auf 399 von 709 Stimmen.

Wird Merkel gewählt, wird sie noch am selben Tag gegen 11 Uhr im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier zur Kanzlerin ernannt. Vereidigt würde sie vor den Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Um circa 13.35 Uhr sollen auch die Bundesminister ernannt und vereidigt werden.

Zum Abschluss des Tages kommt die neue Regierung um 17 Uhr zur konstituierenden Kabinettssitzung im Kanzleramt zusammen, nachdem sie am Dienstag die Neuauflage der großen Koalition (GroKo) besiegelt hatten.

