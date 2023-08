„Handtuch-Bewegung“: In Griechenland werden Strandstühle zum Thema der Politik

Von: Sandra Kathe

Viele Menschen in Griechenland ärgern sich über zugestellte Strände und Anbieter, die die Atmosphäre an den Urlaubsorten drastisch beeinflussen. (Symbolfoto) © Spyros Bakalis/AFP

Viele Menschen in Griechenland protestieren gegen Regelübertretungen von lokalen Unternehmen, die im Massentourismus nach Profit suchen und damit Einheimische verdrängen.

Athen – Weite weiße Stände, stahlblaues Wasser, Traumwetter – für viele Menschen gelten die griechischen Inseln genau wie das Festland Griechenlands aus diesen Gründen zu den Top-Urlaubszielen Europas. Das zeigt sich in über 25 Millionen Touristinnen und Touristen, die hier jedes Jahr ihren Urlaub verbringen, genau wie in vielen klassischen Urlaubsregionen, die im krisengeplagten Griechenland auch wirtschaftlich vor allem auf den Tourismus angewiesen sind.

Doch dem Urlaubsparadies drohen Probleme. Diese sind nicht nur begründet durch die steigenden Temperaturen und häufigere Waldbrände, die der Klimawandel über die letzten Jahre in viele Urlaubsregionen gebracht hat, was zuletzt für heftige Waldbrände etwa auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos sorgte. Für weitere Schwierigkeiten sorgt auch die landesweite Entwicklung, die die Strände von Inseln und entlang der Festland-Küste mit überteuerten Strandliegen überzieht. Dafür nehmen Einheimische nun die Politik in die Verantwortung, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Strände in Griechenland: Öffentlicher Raum gegen finanzielle Interessen

Denn nicht nur die Gäste leiden unter dem neuen Trend, sondern vor allem Einheimische sowie die Natur, was gerade für eine Protestbewegung sorgt, die sich von der Insel Paros aus über das ganze Land ausgebreitet hat. Die Gruppierung, der Medien den Namen „Handtuch-Bewegung“ verliehen haben, kritisiert, dass vielerorts Strände von privaten Firmen über und über mit Sonnenliegen und Strandbetten voll gestellt würden, die für viel Geld vermietet werden sollen. Ihre Begründung: Die Mengen von Sonnenschirmen, -liegen und -betten zerstöre die friedliche und entspannte Atmosphäre, die die Urlaubsregionen ausmacht.

So zitiert Reuters Protestierende von der Insel Paros, die beklagen, dass für zwei Strandliegen und einen Sonnenschirm teilweise bis zu 100 Euro täglich verlangt würden. Zudem überschritten viele Anbieter die für sie genehmigten Bereiche und häufig bliebe dazwischen kaum Platz, ein Handtuch auszubreiten und kostenlos einen Tag am Strand zu verbringen. Denn in Griechenland gilt wie in vielen anderen Urlaubsregionen ein Gesetz, das Strände grundsätzlich als öffentlich nutzbaren Raum deklariert.

Ärger in Griechenland: Regierung in Athen kündigt Durchgreifen gegen zugestellte Strände an

Stattdessen hatten griechische Medien sogar berichtet, dass Einheimische, die ihre Handtücher in der Nähe dieser Abschnitte ausgebreitet hätten, von den Unternehmern vertrieben worden seien. Gegen dieses Verhalten der Anbieter will die Bewegung nun vorgehen. Man sorge sich um die „Straflosigkeit“, die etwa auf Paros für Geschäftsleute herrsche, die sich nicht an die Regeln halten, wird die Protestgruppe von der griechischen Zeitung Knews zitiert: „Wir verteidigen das Recht der Einheimischen und Gäste unserer Insel und den freien Zugang zu unseren geliebten Stränden.“

Erste Erfolge hat die „Handtuch-Bewegung“ mit ihren Klagen, Protesten und Aufrufen an die Politik bereits erzielt. So seien nach einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur vergangene Woche mehrere Menschen festgenommen worden, die ohne Genehmigung Strandbars betrieben hätten oder mit Sonnenschirmen und -liegen zu viel Strandplatz eingenommen hätten. So gelte etwa ein Mindestabstand von fünf Metern zum Strand, der oft nicht eingehalten würde. Auch die Regierung in Athen hat inzwischen angekündigt, härter durchzugreifen. (saka mit dpa/Reuters)