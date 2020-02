Greta Thunberg bekommt eigene TV-Sendung - sie zeigt die Klimaaktivistin privat

Der TV-Sender BBC plant eine mehrteilige Dokumentation mit Greta Thunberg. Die Serie soll den Alltag der „globalen Ikone“ begleiten.

Greta Thunberg begann 2018 öffentlich mit ihrem Kampf gegen den Klimawandel.

begann 2018 öffentlich mit ihrem Kampf gegen den Klimawandel. Ein bekannter britischer Fernseh-Sender plant eine mehrteilige TV-Dokumentation .

. Die Serie soll den Alltag der Klimaaktivistin begleiten - und möchte dazu auch private Seiten der jungen Schwedin zeigen.

London - Greta Thunberg kennt man. Ob in Zeitung, Fernsehen oder Internet - an der jungen Klimaaktivistin* kommt man nicht vorbei. Omnipräsent ist Greta bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel in den Medien vertreten. Nun will ein britischer Fernseh-Sender einen privaten Einblick in das Leben des jungen Mädchens* geben.

Der britische Sender BBC möchte die junge Klimaaktivistin in ihrem Kampf gegen den Klimawandel begleiten. In einer mehrteiligen TV-Dokumentation soll Gretas Leben aufgezeichnet* werden und das Mädchen hinter der Aktivistin porträtieren.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z — BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) February 10, 2020

Greta Thunberg: Aus dem Alltag einer Klimaaktivistin

Die Doku-Serie soll den Alltag der „globalen Ikone“ aufzeichnen. Dabei möchte Produzent Rob Liddell Greta auf ihrem Weg vom Kind zur Erwachsenen begleiten. Ein Kamerateam soll die junge Schwedin bei wichtigen Terminen, aber auch hinter den Kulissen zeigen.

Kameras sollen dabei sein, wenn die 17-Jährige Wissenschaftler, Politiker oder Geschäftsleute trifft, aber auch in den ruhigen Momenten, etwa wenn Thunberg ihre Reden schreibt*.

Kampf gegen den Klimawandel: Auch Wissenschaftler sollen bei Greta-Doku zu Wort kommen

In der Serie soll nicht nur Greta Thunberg zu Wort kommen, sondern auch Wissenschaftler, die an der Erforschung des Klimawandels und dessen Folgen arbeiten. „Der Klimawandel ist wahrscheinlich das wichtigste Thema unseres Lebens, daher ist es an der Zeit, eine maßgebende Serie zu machen, die die Fakten und die Wissenschaft hinter diesem komplexen Thema untersucht“, erklärt Regisseur Liddell. Dies zusammen mit Greta tun zu können, sei ein Privileg.

Greta-Thunberg-Doku: Ausstrahlungs-Termin noch unbekannt

Wie die neue Produktion heißen und wann die Dokumentation im Fernsehen ausgestrahlt werden soll ist noch unklar.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

lkn/dpa