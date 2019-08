Greta Thunberg erreicht die Freiheitsstatue in New York

Greta Thunberg fährt an Bord der Malizia II an der Freiheitsstatue vorbei in den Hafen von New York.

Greta Thunberg ist mit ihrem Segelschiff vor Coney Island eingetroffen und segelt das letzte Stück nach New York, begleitet von Booten.

Update, 20.50 Uhr: Zwei Wochen nach ihrem Aufbruch über den Atlantik per Rennjacht hat Klimaaktivistin Greta Thunberg die Freiheitsstatue in New York erreicht. Bei durchwachsenem Wetter und gelegentlichem Nieselregen wurde die 16-jährige Schwedin von 17 Segelbooten der Vereinten Nationen auf der Wasserfläche vor der Skyline der US-Ostküstenmetropole begrüßt. Im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) wollte sie im Hafen North Cove Marina in Manhattan endgültig eintreffen.

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Update, 20:10 Uhr: Greta Thunberg fährt das letzte Stück in Richtung New York, begleitet von zahlreichen anderen Booten. Im Internet gibt es auch einen Livestream:

LIVE: 16-year-old climate activist Greta Thunberg sails into NYC after two-week journey across Atlantic. https://t.co/QbyALQ1Fml https://t.co/d7DiySCOvY — NBC News (@NBCNews) August 28, 2019

Update, 15:40 Uhr: Das Segelboot mit Greta Thunberg an Bord hat New York erreicht. Das teilte die Klimaaktivistin per Twitter mit. Die Crew habe kurz vor Coney Island den Anker geworfen und warte dort auf die Einreiseerlaubnis.

Wie die Bilder, die 16-jährige Schwedin auf Twitter veröffentlichte, zeigen, hat Thunberg die Bucht von New York wohl im Morgengrauen erreicht. Sie rechne damit, gegen 14.45 Ortszeit von Bord gehen und den Hafen North Cove Marina betreten zu können.

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Greta Thunberg wird von 17 Booten der UN begrüßt

Update vom Mittwoch, 28.08.2019, 11.30 Uhr: Zur Begrüßung Thunbergs wollen die Vereinten Nationen 17 Segelboote auf die Wasserfläche vor Manhattan schicken. Dazu kommt noch ein Leitboot. Jedes von ihnen stünde für eines der UN-Nachhaltigkeitsziele und sei mit einem entsprechenden Symbol auf dem Segel versehen, wie die Deutsche Presse Agentur schreibt.

Die Nachhaltigkeitsziele gelten als die globalen Vorsätze der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten. Zu ihnen gehören neben dem verstärkten Einsatz in der Klimakrise auch der Kampf gegen Armut oder für die Gleichberechtigung von Frauen. Thunberg soll voraussichtlich am Mittwochmittag in New York, also am Abend nach deutscher Zeit, eintreffen.

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 15.30 Uhr: Greta Thunberg ist fast am Ziel. Der Live-Ortung zufolge befand sich die Rennjacht „Malizia“ mit der schwedischen Klima-Aktivistin an Bord am Dienstagnachmittag noch knapp 170 Seemeilen (weniger als 320 Kilometer) Luftlinie östlich der US-Metropole.

Das Team rechnete zu diesem Zeitpunkt mit einer Ankunft in der North Cove Marina in Manhattan am Mittwochnachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland wäre das dann zwischen 20.00 und 23.00 Uhr.

Greta Thunberg: Nimmt Segeltörn schnelles Ende?

+ Greta Thunberg segelt das letzte Stück bis nach New York. © picture alliance/Jen Edney/Team Malizia/dpa Update vom Montag, 26.08.2019, 15.10 Uhr: Nun könnte es also doch noch länger dauern. Hatte Greta Thunberg zuletzt noch davon gesprochen, bereits am Dienstag in New York einzutreffen, so sieht es derzeit ganz danach aus, als sollte sich die Ankunft etwas nach hinten hinausschieben. Augenblicklich sieht es nach einer Ankunft am Mittwochabend oder gar erst Donnerstagmorgen (Ortszeit) aus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montagnachmittag erfuhr.

Der Grund ist ganz einfach: Das Team auf der „Malizia“ erwartet erheblich abnehmende Winde. Hinzu kommen drei weitere Faktoren: Zum einen muss die Rennjacht noch den Hudson River bis zum Hafen hochfahren, was etwa zwei Stunden dauern dürfte. Zum anderen hat das Boot einen Tiefgang von knapp fünf Metern, weshalb es nur zwei Stunden vor und zwei Stunden nach Hochwasser einfahren kann. Außerdem hat der US-Zoll nachts ab 22.00 Uhr geschlossen.

Update vom Montag, 26.08.2019, 11.10 Uhr: Der Segeltörn scheint schneller zu Ende zu gehen als ursprünglich gedacht. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet jedenfalls damit, auf ihrer Fahrt über den Atlantik bereits am Dienstag in New York anzukommen. Kräftiger Wind treibe sie auf dem Transatlantik-Törn voran, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Ihre Mitreisenden und sie gingen deshalb davon aus, irgendwann am Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan einzutreffen.

In einem zuvor auf Twitter veröffentlichten Video sagte Thunberg, die Rennjacht komme derzeit mit einem hohen Tempo von 20 bis 25 Knoten voran. Die Bedingungen auf See seien ziemlich rau, die Wellen hoch.

Day 12. We are getting closer to the North American mainland. Rough conditions, but downwind sailing. pic.twitter.com/n9huwHUSGI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 25. August 2019

Das Team Malizia um den norddeutschen Segelprofi Boris Herrmann schrieb dazu auf Instagram: „Sturm bedeutet Tempo.“

Laut der Live-Ortung der Rennjacht „Malizia“ war das Spezialboot am Montagvormittag nur noch etwas mehr als 900 Kilometer Luftlinie vom Zielort entfernt.

Lesen Sie auch auf fr.de*: Greta Thunberg: Ein Segeltörn im Gegenwind

Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi bringen Thunberg, ihren Vater Svante und einen Filmemacher auf der "Malizia" nach New York. Thunberg will dort im September unter anderem am UN-Klimagipfel und an mehreren Klimaprotesten teilnehmen. Das Boot war am 14. August im südenglischen Plymouth in See gestochen. Geplant war, dass die Reise etwa zwei Wochen dauert.

Greta Thunberg soll Saal bei „Fridays for Future“-Gipfel aus Protest verlassen haben

Update, 13:45 Uhr: Greta Thunberg soll den Saal beim „Fridays for Future"-Gipfel in Lausanne aus Protest verlassen haben. Sie widersprach den Vorwürfen. Sie habe den Saal nur verlassen, um eine traurige Mitstreiterin zu trösten. Nun macht sie die Medienvertreter vor Ort für die negative Stimmung verantwortlich. Der Schweizer „Blick" berichtet nun, dass sie anscheinend Journalisten aus dem Saal entfernen ließ.

+ Bereit zum Segeln: Klimaaktivistin Greta Thunberg kurz vor der Abfahrt. © Kirsty Wigglesworth/dpa Der Konferenztag am Freitag startete mit einem Rückblick, in dem die Teilnehmer der Bewegung den Verlauf des Gipfels kritisierten. Es habe wenig Struktur gegeben und es sei schwierig gewesen, sich zu einigen. Thunberg merkte dabei an, dass die Medien für die schlechte Stimmung vor Ort verantwortlich seien. Sie plädierte anschließend darauf, die Journalisten aus dem Saal „auszuschließen".

Die Medienvertreter sollen einen Streit unter den jungen Klima-Aktivisten suggeriert haben. Die Journalisten sollen daraufhin den Saal verlassen haben, nach wenigen Minuten sollen sie wieder hinein gelassen worden sein. Eine Begründung für die Entscheidung habe es nicht gegeben.

Greta Thunberg soll Saal aus Protest verlassen haben

Erstmeldung vom 9. August, 10:27 Uhr: Die Diskussionen über die künftige Ausrichtung der Bewegung „Fridays for Future“ ebben nicht ab. Im Schweizer Lausanne mit mehr als 400 Schülern kam es laut Medienberichten offenbar zum internen Streit. Initiatorin Greta Thunberg war mit dabei.

Laut dem US-Portal „Buzzfeed News“ habe Thunberg zusammen mit einer Gruppe von dreißig Personen die Haupthalle der Veranstaltung aus Protest verlassen. Mehrere Teilnehmer der Veranstaltung hätten das Verlassen des Saals als „Streik“ beschrieben. Das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ berichtet, eine Teilnehmerin wäre vor dem Saal „heulend zusammengebrochen“. Thunberg erklärte später, sie habe den Saal verlassen, um eine enttäuschte Mitstreiterin zu trösten. Sie habe an keinem Protest oder Streik teilgenommen.

Greta Thunberg: Unklare Forderungen

Grund für den internen Streit sei ein Forderungskatalog der Bewegung. Laut „Buzzfeed“ habe ein Komitee von „Fridays for Future“ konkrete Handlungsanweisungen an die Politik formuliert – etwa in Form von Reformen zur Landwirtschaft und zu CO2-Einsparungen in der Schifffahrt.

Thunberg und die Gruppe anderer Teilnehmer hätten diese Ideen mit allgemeineren Formulierungen ersetzen wollen, wie etwa mit „Hören Sie auf die Wissenschaft!“ Sie habe geäußert, dass nicht alle Teilnehmer den spezifischen Forderungen zustimmen würden.

„Fridays for Future“: Streitigkeiten innerhalb der Bewegung

Es zeichnen sich deutliche Spannungen innerhalb der Bewegung „Fridays for Future“ ab. Die Teilnehmer würden sich über die Diskussionskultur und die Schweiz als Veranstaltungsort streiten. Zudem sei man sich nicht einig, wie radikal und antikapitalistisch man auftreten solle.

Die Radikalität des Protests spielt bei der internen Diskussion immer wieder eine Rolle. Teile der Bewegung wünschen sich deutlicheren Widerstand auf der Straße. In Deutschland hat sich eine Art linker Flügel der Bewegung, eine „antikapitalistische Plattform“ gegründet.

Zudem gerät auch Luisa Neubauer, das Gesicht der deutschen „Fridays for Future“-Bewegung, ins Visier der internen Kritiker. In einer Chatgruppe linker Aktivisten sollen Bilder kursieren, die ein durchgestrichenes Foto von Neubauer mit den Worten „Gegen Personenkult und Autoritäten“ zeigen, wie die „Welt“ berichtet.

Diese Artikel auf fr.de* könnten Sie auch interessieren:

Weltklimarat fordert Umstellung unserer Ernährung



Der Weltklimarat warnt vor den Folgen exzessiver Landwirtschaft und mahnt, beim Anbau und Verzehr von Lebensmitteln umzudenken.

„Fridays for Future“ will Generalstreik fürs Klima - Verdi unterstützt die Idee

Die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ ruft zum Generalstreik auf. Verdi-Chef Bsirske ruft die Mitglieder der Gewerkschaft zum Mitmachen auf - in der Freizeit.

„Fridays for Future“ rügt stockenden Windkraft-Ausbau

Die „Fridays for Future“-Aktivisten sehen beim Windkraft-Ausbau die Landesregierung am Zug, Al-Wazir gibt dem Bund die Schuld.

Leitartikel: Gegenwind für Greta Thunberg

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.