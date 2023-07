Greta Thunberg steht heute nach Hafen-Blockade vor Gericht - kurioses Gerangel um Verteidiger

Von: Florian Naumann

Greta Thunberg steht heute in Schweden vor Gericht - sie ist persönlich angereist. Ein Boulevardblatt zitiert vorab aus Polizeiprotokollen.

Malmö - In Deutschland haben Prozesse wegen Blockade-Aktionen der Letzten Generation schon hohe Wellen geschlagen. In Schweden gibt es nun ein Äquivalent mit prominenter Beteiligung. Ab Montagmittag (24. Juli) steht Klima-Ikone Greta Thunberg im südschwedischen Malmö vor Gericht.

Der Vorwurf gegen die Aktivistin: Sie soll bei einer Blockade vor Malmös Ölhafen im Juni den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sein. Das Verfahren erregt in Schweden einige Aufmerksamkeit: Leiten soll ihn der Gerichtsvorsitzende persönlich, im größten Saal des Hauses. Die Boulevardzeitung Expressen zitierte am Montagmorgen auch schon aus Verhörprotokollen Thunbergs.

Greta Thunberg vor Gericht: Zeitung zitiert aus Verhörprotokollen der Polizei

Stein des Anstoßes ist ein Vorfall vom 19. Juni. Damals hatte Thunberg mit Vertretern der Gruppe „Ta tillbaka framtiden“, zu Deutsch „Die Zukunft zurückholen“, ein Fahrzeug daran gehindert, auf das Gelände von Malmös Nordhafen zu fahren. Schließlich führten zwei Polizisten die 20-Jährige ab.

„Wir wollten keine Zuschauer sein, stattdessen haben wir physisch die Infrastuktur der fossilen Brennstoffe gestoppt“, erklärte Thunberg auf Instagram. Mit leicht hämischem Unterton verwies Expressen auf die Verhörprotokolle der Polizei: Thunberg habe sich bei den Behörden nicht mehr so beredt gezeigt, hieß es. „Kein Kommentar“ habe die Antwort der Klima-Ikone auf alle Fragen gelautet.

Greta Thunberg nach Hafen-Blockade vor Gericht: Klima-Ikone wollte „öffentlichen Verteidiger“

Nun drohen Greta Thunberg bis zu sechs Monaten Haft - theoretisch zumindest. Wahrscheinlicher ist eine Geldbuße. Das sei ein üblicher Ausgang, erklärte Staatsanwältin Charlotte Ottosen der Nachrichtenagentur AFP. Die Verhandlung wird mit Johan Kvart der Chef des Malmöer Tingsrätt, des Bezirksgerichts, persönlich leiten. „Angesichts der gewaltigen massenmedialen Aufmerksamkeit ist es angemessen, dass ich das als Behördenchef tue“, betonte er.

Greta Thunberg am Montag in Malmös „Tingsrätt“ (Bezirksgericht) vor dem Verhandlungssaal. © IMAGO/Andreas Hillergren/TT

Unklar war lange, ob Thunberg persönlich teilnehmen wird. „Wir haben geladen, so wie wir immer laden: Man soll sich persönlich einfinden“, sagte Kvart weiter. Sollte die 20-Jährige fernbleiben, könne entweder ein Urteil in Abwesenheit fallen, das sei „recht üblich“. Sollte das Gericht das nicht für möglich halten, könnte eine Strafe fällig werden. Noch am Vormittag gab es aber Gewissheit: Thunberg reiste pünktlich zur Verhandlung an.

Durchaus pikant: Ein Verteidiger für Thunberg war zunächst nicht vorgesehen. „Sie wollte einen öffentlichen Verteidiger, aber wir haben dieses Ansinnen abgeleht“, zitierte Expressen Kvart. Dafür habe man keine Notwendigkeit gesehen. Der „öffentliche Verteidiger“, das schwedische Pendant zum Pflichtverteidiger, wird aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Einen absoluten Anspruch darauf gibt es aber nicht.

Laut einem Bericht der lokalen Zeitung Sydsvenskan sollte der Prozess um 11.30 Uhr beginnen. Auch einen ersten Auszug des im Gerichtssaal Gesprochenen lieferte das Blatt: „Man hat eine Verantwortung zu handeln, in einer so kritischen Zeit wie der, in der wir uns gerade befinden“, verteidigte sie sich dem Bericht zufolge. (fn)