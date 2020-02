Greta Thunberg will mit Tweet wachrütteln - doch viele fühlen sich davon persönlich beleidigt

„Hysterische Öko-Diktatur“ und noch weitaus heftigere Reaktionen erntete Greta Thunberg auf einen neuen Post auf Twitter. Viele wollen ihre Weltsicht nicht wahrhaben.

Stockholm - Mit einer ähnlich starken Aussage hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg* bereits auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos* für heftige Reaktionen gesorgt. Jetzt formuliert sie den schwerwiegenden Vorwurf erneut. „Verhaltet euch so, als würdet ihr eure Kinder über alles lieben“, sagte Thunberg im Dezember in Davos*. Jetzt teilt sie auf Twitter eine ähnliche Kritik und ruft zu Selbstreflexion auf: „Will you be the first generation ever not willing to sacrifice your own comfort to ensure a future for them?“ - „Werdet ihr die erste Generation überhaupt sein, die nicht bereit ist, den eigenen Komfort zu opfern, um die Zukunft für sie (Anm.d.Red.: eure Kinder) zu sichern?“

Think of your own children when you read this.

Will you be the first generation ever not willing to sacrifice your own comfort to ensure a future for them?

Because that's where we are right now...

And this is why we strike from school. https://t.co/w7rHgAQoYS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 19, 2020

Dabei hatte sich Thunberg* in den vergangenen Wochen mit Vorwürfen zurückgehalten und eher auf verschiedene Katastrophen und Entwicklungen hingewiesen, indem sie Tweets von anderen teilte. So wie etwa Tweets von Jugendlichen in Russland, die sich über das Streik-Verbot beschwerten. Oder über das Bienen- und Insektensterben. Was die 17-jährige Klimaaktivistin so empörte, dass sie sich mit diesem drastischen Vorwurf an die Erwachsenen auf der ganzen Welt richtet, ist ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

Greta Thunberg: Klimaaktivistin mit eindringlicher Warnung - Twitter-Nutzer beschimpfen sie

Demnach gibt es kein Land auf der ganzen Welt, dass seine Minderjährigen nicht in einem Bereich im Stich lasse. Das sagte Gesundheitsexperte Anthony Costello, einer der Hauptautoren des Berichts. Hinter den Ausführungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen steht eine Kommission von 40 Experten aus aller Welt.

Kinder und Jugendliche in Norwegen, Südkorea und den Niederlanden haben nach einer UN-Studie die besten Chancen auf gutes Gedeihen. Ihre Altersgenossen in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad und in Somalia sind weltweit am schlechtesten dran. Deutschland liegt demnach auf Platz 14, die Schweiz auf Platz 15 und Österreich auf Platz 19 von insgesamt 180 Ländern. Die Rangliste berücksichtigt Faktoren wie Gesundheit, Ernährung und Bildung.

Greta Thunberg: Empörung nach Tweet der Klimaaktivistin - Angst vor „hysterischer Öko-Diktatur“

Greta Thunbergs Tweet hat aber nicht nur für Einsicht bei ihren Twitter-Followern gesorgt. Dem Aufruf „Denkt an eure eigenen Kinder, wenn ihr das lest“, hat offenbar nicht bei Lesern den gewünschten Effekt und sorgt vielfach für Empörung: „Ich habe keine Kinder. Ich werde keine Kinder haben. Diese Welt ist sowieso überbevölkert“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer: „Ich denke an meine Kinder und Enkelkinder. Ich will nicht, dass sie in einer hysterischen Öko-Diktatur leben.“ Andere Nutzer greifen sogar lediglich zu inhaltsfreien Beschimpfungen.

Der Aufruf von Greta Thunberg* findet aber auch Zuspruch. So schreibt ein Nutzer: „Neueste Modelle sagen voraus, dass eure Kinder nahezu Aussterben werden. Wir können und sollten reagieren.“

Well said Greta



Once again , read updated climate models

They predict near extinction for your children

We can and should react

Join the fighthttps://t.co/4R7lQeiFsZ — Christopher Cartwright (@chriscartw83) February 19, 2020

Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg* besucht die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg die Bundesrepublik. Am Freitag, 21. Februar, will sie sich offenbar an der Fridays-for-Future-Demonstration in der Hansestadt beteiligen.

