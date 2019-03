Greta Thunberg in Berlin - 15.000 Schüler erwartet, hunderte Polizisten im Einsatz

Die Schülerbewegung „Fridays For Future“ dürfte am Freitag in Berlin besondere Aufmerksamkeit erhalten - Klima-Ikone Greta Thunberg wird zu den Demonstrierenden sprechen.

Berlin - Vor dem Auftritt der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sind am Freitag in Berlin tausende Schüler zum sogenannten Klimastreik zusammengekommen. Sie versammelten sich am Vormittag im Invalidenpark nahe dem Bundeswirtschaftsministerium, um von dort zum Brandenburger Tor zu ziehen. Dort soll die 16-jährige Thunberg am Mittag zu den Demonstranten der Bewegung Fridays for Future sprechen.

Die Berliner Polizei sprach in einem Tweet von 15.000 erwarteten Teilnehmern. 300 Beamte seien im Einsatz.

In Kürze startet die Demo #FridaysForFuture am Invalidenpark in Richtung Pariser Platz. Für die erwarteten 15.000 Teilnehmenden sind wir mit ca. 300 Kolleg. im Einsatz.

Wer in #Mitte nicht mitdemonstriert, muss mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 29. März 2019

Fridays For Future in Berlin: Greta Thunberg spricht - und soll einen Preis erhalten

Thunberg begann im Sommer 2018, vor dem Parlamentsgebäude in Stockholm für besseren Klimaschutz zu protestieren. Mit Reden bei internationalen politischen Konferenzen erlangte sie weltweite Bekanntheit. Neben Berliner Schülern streiken am Freitag auch wieder Jugendliche in zahlreichen weiteren Städten. Die junge Aktivistin war Anfang März zum ersten Mal in Deutschland bei einer Demo aufgetreten.

Thunberg will nach dem Streik das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besuchen. Zudem erhält sie am Samstag in Berlin einen Sonderpreis Klimaschutz bei der Verleihung der Goldenen Kamera.

