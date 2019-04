Anne Will: CDU-Politiker attackiert Grünen-Wähler - und erntet erstauntes Gelächter

Greta Thunberg war am Sonntagabend bei „Anne Will“ zu Gast. Die junge Klimaaktivistin zeigte sich bescheiden - in die Offensive ging hingegen CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Update vom 31. März, 22.45 Uhr: Ohne größeren Eklat, aber mit einigen nachdenklichen Tönen ist am Sonntagabend die „Anne Will“-Ausgabe rund um Klimaaktivistin Greta Thunberg und ihre „Fridays For Future“-Bewegung über die Bühne gegangen. Thunberg trat in einem vorab aufgezeichneten Interview mit Moderatorin Anne Will auf - den größten Aufreger lieferte unterdessen ausgerechnet Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Studio.

Haseloff brach zunächst eine Lanze für den Klimaschutz: In seinem Beruf als Physiker habe er selbst Umweltbelastungen gemessen - in ostdeutschen Gegenden, etwa um die Industriereviere Leuna und Buhna herrschten heute „paradiesische Verhältnisse“ verglichen mit dem Zustand vor „30 oder 40 Jahren“, erklärte der CDU-Politiker. Das reiche aber nicht, um die Lage global zu retten. Er versprach, Deutschland werde seine Klimaziele einhalten - es müssten aber auch andere Länder mithelfen.

Jetzt alle Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen, vernichte volkswirtschaftliche Werte, mit denen man viele Kraftwerke in anderen Ländern sanieren könne, betonte Haseloff - der selbst Mitglied in der Kohlekommission ist. Im Prinzip müsse man anderenorts nur Sachsen-Anhalt nacheifern, sagt er. Und schob so zumindest die persönliche Verantwortung weiter.

Video: Greta Thunberg demonstriert mit Tausenden für besseren Klimaschutz in Berlin

Reiner Haseloff (CDU) stichelt gegen Grüne-Wähler: „Wenn die gleichen CO2-Ausstoß wie CDU-Wähler hätten...“

Dann holte Haseloff zum Schlag gegen die Wähler der Grünen aus: „Wenn alle Grünen-Wähler denselben CO2-Ausstoß hätten, wie die CDU-Wähler, dann würden wir das Klimaziel 2020 erreichen“, behauptete er. Das Klimaverhalten der verschiedenen Parteianhänger sei „sehr, sehr gut durchgemessen“, sagte Haseloff auf erstaunte Nachfrage Wills - die CDU-Wähler verhielten sich am „defensivsten“. „Das glaube ich jetzt nicht“, wunderte sich FDP-Vize Kubicki.

Auch die Medien nahm Haseloff unter Beschuss: „In welcher Medienwelt leben wir eigentlich, dass ein Rechtsbruch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nötig ist“, damit über die Klimaproblematik berichtet werde, sagte er mit Blick auf den Schülerstreik „Fridays For Future“.

Greta Thunberg bei „Anne Will“: „Ich schreibe niemandem etwas vor“

Greta Thunberg wiederum widersprach im eingespielten Interview Vorwürfen, sie wolle anderen Menschen einen nachhaltigen Lebensstil aufzuzwingen. „Ich schreibe niemandem vor, einen solchen Lebensstil zu führen. Alles, was ich versuche ist, Aufmerksamkeit zu erregen“, sagte sie - die Entscheidung über sein eigenes Verhalten müsse letztlich jeder Mensch selbst fällen.

„Es ist einfach wirklich lächerlich, dass Menschen so wenig voneinander halten, dass sie sich gegenseitig niedermachen“, sagte Thunberg mit Blick auf Behauptungen, sie fungiere lediglich als Marionette für Interessengruppen. Dass sie ihre großen Ziele für das Klima selbst erreichen werde, glaube sie nicht: „Ich weiß, dass nicht ich das erreichen werde. Eine Person kann das nicht erreichen – wir brauchen Kooperation.“

„Anne Will“: TV-Moderator Harald Lesch bricht eine Lanze für das „Nichtstun“

Kubicki trat den Forderungen der „Fridays For Future“ nach einem sofortigen Kohle-Ausstieg entgegen. „In einem Rechtsstaat“ könne man nicht sofort als Kraftwerke abschalten.

Einen unorthoxen Vorschlag hatte TV-Moderator und Wissenschaftler Harald Lesch parat: Ein „Energie-Sabbat“, eine Phase in der etwa alle Autos stillstünden, könne von Nutzen sein: „Nichtstun kann Unheil verhindern“, erwiderte Lesch trocken auf Wills Nachfrage, ob es gut für das Klima sei, auf dem Sofa zu liegen. Die jungen Klimaaktivisten bedachte er mit Lob: „Die jungen Leute, sind die einzigen, die die Wissenschaft wirklich ernstnehmen“, erklärte er - möglicherweise auch ein Seitenhieb auf FDP-Chef Christian Lindner, der gefordert hatte, „Profis“ sollten sich anstelle von Schülern mit der Thematik befassen.

Vorschau - Anne Will (ARD): Greta Thunberg soll über „Generation Greta“ sprechen - Gibt Kubicki Kontra?

+ Anne Will beschäftigt sich am Sonntagabend in ihrem Talk mit Klimapolitik - und hat Greta Thunberg zu Gast. © obs / © NDR, Wolfgang Borrs

Meldung vom 31. März 2019: Erst am Freitag war die junge Klima-Ikone Greta Thunberg zu Gast bei der Schüler-Demo „Fridays For Future“ in Berlin - nun kommt die 16-Jährige auf das wohl größte Polit-Podium im deutschen TV: Am Sonntagabend wird Thunberg in der ARD-Talkrunde „Anne Will“ sitzen.

„Streiken statt Pauken - ändert die Generation Greta die Politik?“ lautet das Motto der Sendung. Unter anderem über die Frage, ob das Engagement der Jugendlichen „glaubwürdig“ sei, werde „Anne Will mit Greta Thunberg sprechen“, heißt es in der sendereigenen Vorschau. Durchaus bemerkenswerter Weise - denn wann steht schon eine bereits vorab zur generationsdefinierenden Figur erklärte Person selbst Rede und Antwort im Fernsehen?

Anne Will: Prominenter Klima-Schützer Lesch dabei - Soll Kubicki den Gegenpol geben?

Klar ist beim Blick auf die Gästeliste auch: Nicht nur um die Grenzen des Einflusses von Schülerdemos wird es gehen. Sondern auch um den Klimawandel an sich. Mit dabei sind etwa auch der Physiker und TV-Moderator Harald Lesch, der hierzulande zu den prominentesten Mahnern vor der globalen Erwärmung zählt und Grünen-Chef Robert Habeck. Lesch hatte unlängst in einem Interview mit dem Münchner Merkur* die „Fridays For Future“-Bewegung unterstützt.

Auf eine Einladung an erklärte Klima-Skeptiker haben die Macher allerdings verzichtet. Am ehesten in diese Kategorie fällt in der Runde noch Wolfgang Kubicki. Der FDP-Vize hatte sich in der Debatte um Luftgrenzwerte äußerst kritisch geäußert: Bei den Stickstoffdioxidgrenzwerten sei „viel Glaube im Spiel“ gewesen, schrieb er im Februar in einem Gastbeitrag für Focus Online - und von einer „beispiellosen Hysterie“ rund um die Grenzwertsetzungen.

„Anne Will“ am Sonntag: Auch Haseloff und Habeck könnten Zündstoff in die Runde bringen

Weitere Gäste bei „Anne Will“ sind Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff - unter anderem Mitglied der Kohlekommission - und die deutsche Klimaaktivistin Therese Kah. Haseloffs Präsenz könnte für weiteren Zündstoff sorgen: Als Regierungschef eines kohlefördernden Bundeslandes dürfte er sich in der Pflicht sehen, Widerspruch zumindest gegen einen allzu schnellen Ausstieg aus der Kohle zu leisten.

Spannend könnte der Abend aber durchaus auch für Habeck werden: Die deutschen Klima-Aktivisten von „Fridays For Future“ hatten zuletzt auch Kritik an den Grünen geübt - und Nachbesserungen von der Partei gefordert.

Klar ist aber allen Beteiligten wohl zugleich, dass allzu harte Opposition gegen die Arbeit der jungen Aktivisten nicht ohne Risiko ist. Denn sie beobachten die Reaktionen der Politik mit Argusaugen. FDP-Chef Christian Lindner hatte just nach einem Auftritt bei „Anne Will“ einen Shitstorm kassiert, weil er seine Forderung, Klimapolitik „Profis“ zu überlassen, in der Sendung zwar relativierte, aber nicht zurücknahm.

Die neueste Ausgabe von „Anne Will“ beginnt am Sonntag um 21.45 Uhr im Ersten. Vergangene Woche war der Talk ausgefallen - aus einem überraschenden Grund.

Auch interessant: Grenzwerte-Streit: Lungenarzt gesteht peinlichen Fehler - wehrt sich aber gegen Kritik oder Erdogan zittert in Türkei um Istanbul und Ankara oder Paukenschlag bei der Ukraine-Wahl: Komiker in der Stichwahl - Timoschenko zweifelt Ergebnis an oder Umfrage-Beben: Grüne auf dem Weg zur Volkspartei oder Fremdscham-Szene bei der „Goldenen Kamera“: Erst Greta Thunberg geehrt, dann SUV verschenkt

fn

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.