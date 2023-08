Klimaaktivismus für die Atomenergie? 18-jährige Schülerin klagt gegen Greenpeace

Von: Emanuel Zylla

Kann man sich als Klimaaktivistin für Atomenergie einsetzen? Schülerin Ia Aanstoot findet das schon und legt sich daher mit Greenpeace vor Gericht an.

Brüssel – In der am Dienstag (29. August) gestarteten Kampagne „Dear Greenpeace“, des Umwelt-NGO-Netzwerks Replanet, fordert die 18-jährige Schülerin Ia Aanstoot von Greenpeace mal eben eine Kehrtwende bei einem seiner Kernthemen: beim Widerstand gegen die Atomkraft. Seit Jahrzehnten warnt die NGO wegen der Gefahren von nuklearer Energie. „Ich fordere Greenpeace vor dem Europäischen Gerichtshof auf, den Widerstand gegen klimaschonende Kernenergie in Europa aufzugeben!“ Auf der Internetseite von Replanet finden sich diverse Fotos der Schwedin mit entschlossenem Gesichtsausdruck und mindestens einem Megafon in der Hand – der Klimaaktivistin ist ihre Forderung ernst.

Kampagne „Dear Greenpeace“ findet EU-Entscheidung richtig, Atomenergie als nachhaltig einzustufen

Mit ihren jungen Mitstreitenden aus Schweden, den Niederlanden, Polen, Frankreich und Finland beruft sich Ia Aanstoot in ihrem Kampagnen-Text auf die Abstimmung des Europäischen Parlaments von 2022. Zur Erinnerung: Hier erklärte Brüssel, Kernenergie als nachhaltig zu deklarieren und stimmte dafür, sie in die Liste „Grüne Taxomie“ aufzunehmen, also als saubere Energiequelle neben Wind, Sonne und Wasser einzustufen. „Das war ein riesiger Erfolg für die Wissenschaft und eine wirklich gute Nachricht für mich und meine Generation“, kommentiert Ia Aanstoot.

Das sieht Greenpeace bekanntlich anders. Die Umweltorganisation steht im Rechtsstreit mit der EU-Kommission, eben weil Atomenergie in die Liste der EU-Taxonomie aufgenommen wurde. Mit dieser Liste entscheidet sich auch, wer Investitionen seitens der EU für umweltfreundliche Energiequellen erhält.

Die Warnungen von Greenpeace sind bekannt: Die Atomenergie sei anfällig für Katastrophen und benötigt Endlager für ihre radioaktiven Abfälle, die nur schwer zu finden sind.

Greenpeace beim gemeinsamen Atomausstiegsfest mit dem BUND Naturschutz und den Grünen auf dem Münchner Odeonsplatz am 15. April 2023. Greenpeace kämpft seit Jahrzehnten gegen die Atomkraft. Eine 18-jährige Schwedin bittet nun die Umweltorganisation, ihren Widerstand gegen Kernenergie aufzugeben. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Greenpeace die „Stirn bieten“: Replanet-Kampagne möchte mit EU-Kommission vor Gericht ziehen

Ia Aanstoot argumentiert hingegen so: „Im Gegensatz zu vielen Entscheidern und Entscheiderinnen von Greenpeace ist es meine Generation, die mit den Folgen des Klimawandels leben wird.“ Viele junge Menschen würden der Kernkraft aufgeschlossen gegenüber stehen, so die 18-Jährige. Fossile Brennstoffe seien der „wahre Feind“ und man müsse Greenpeace „die Stirn bieten“, auch wenn Ia Aanstoot die Organisation an sich „bewundere“.

Dennoch möchte sie lieber die EU-Kommission im Rechtsstreit gegen Greenpeace unterstützen: „Deshalb habe ich mich mit der Grassroots-Organisation RePlanet zusammengetan und mithilfe der Amsterdamer Anwaltskanzlei Houthoff beim EU-Gerichtshof beantragt, dem Anti-Atomkraft-Prozess von Greenpeace als ‚interessierte Partei‘ beizutreten, und zwar zur Verteidigung der Kernenergie.“ Auf der Kampagnenseite bittet die Schülerin daher um Spenden für ihren Rechtsstreit.

Replanet veröffentlichte auch einen offenen Brief an Greepeace. „Lieber Greenpeace, wir sind die jungen Leute, die Sie bitten, Ihren Widerstand gegen kohlenstofffreie Kernenergie einzustellen“, wird in dem Brief eingeleitet. „Wir wollen uns der Klage auf Seiten der Kommission anschließen, um die Atomkraft zu verteidigen.“ Zwar würden die Mitglieder der „Dear Greenpeace“-Kampagne die Umweltorganisation in weiten Teilen unterstützen, allerdings hätten sie ihre „veralteten Kampagnen gegen die Atomkraft einfach satt“. Kernenergie sei „eine saubere Energiequelle, die die Welt dringend braucht“. (Emanuel Zylla)