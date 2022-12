„Grausam und nicht umsetzbar“: Sunaks Asylpolitik in der Kritik

Von: Bona Hyun

Teilen

Steht wieder in der Kritik: Premierminister Rishi Sunak will härter gegen illegale Einreisen aus Albanien durchgreifen. © Jacob King/dpa

Premierminister Rishi Sunak will härter gegen illegale Einreisen durchgreifen. Flüchtlingshelfer und Politiker verurteilen seine Vorstöße aufs Schärfste.

London – Premierminister Rishi Sunak will durch ein neues Abkommen mit Albanien die illegale Einreise von Asylanten eingrenzen. Dadurch wolle Sunak die Bearbeitung der noch offenen Asylanträge beschleunigen. Sunak versprach zudem mehr Razzien, um Abschiebungen besser durchzusetzen und nimmt vor allem die Boots-Migranten ins Visier. „Wir müssen die Boote stoppen“, zitierte nytimes den britischen Premierminister. Politiker und Flüchtlingsinitiativen verurteilten Sunak aufs Schärfste für die Pläne seiner Asylpolitik. Der Unmut gegenüber dem Premierminister wächst nicht nur in der Politik.

Premierminister Rishi Sunak wegen Asylpolitik und Deal mit Albanien in der Kritik

Erst am Dienstag, 13. Dezember 2022, hatte Premierminister Sunak härtere Maßnahmen verkündet, um vor allem den illegalen Einreisen aus Albanien entgegenzuwirken. Das neue Abkommen mit Albanien würde vereinfachen, illegal Eingereiste sofort nach Albanien zurückzuschicken, sagte Sunak. Die dafür vorgesehen Maßnahmen, worunter auch der Deal mit Albanien fällt, hat Sunak laut skynews.de unter einem „Fünf-Punkte-Plan“ zusammengefasst: Unter anderem sollen sich 400 Beamte ausschließlich um Asylanträge von Menschen aus Albanien kümmern. Am wichtigsten Flughafen des Balkanstaats sollen zudem britische Grenzschützer stationiert werden. Eine neue Einheit soll zudem Überquerungen am Ärmelkanal strenger überwachen.

Die Zahl der Überquerungen über den Ärmelkanal hat zuletzt stark zugenommen – mit fatalen Folgen. Am Mittwoch, 14. Dezember 2022, vermeldet die britische Regierung ein Bootsunglück vor der englischen Küste, bei dem mindestens vier Menschen ums Leben kamen. Tim Naoir Hilton, Chef der Flüchtlingshilfsorganisation Refugee Action sieht die Ursache des Unglücks bei der „feindseligen Politik der Regierung verursacht, die dafür geschaffen ist, Menschen aus dem Land zu halten, anstatt ihnen Sicherheit zu geben“.

„Grausam“ Sunak erntet nach Vorstoß für Änderungen in der Asylpolitik scharfe Kritik

Sunaks neue Gesetzesvorhaben finden auch in der Politik wenig Anklang. Keir Starmer, Parteiführer der Labour Party kritisierte Sunak für seine „nicht umsetzbaren Spielereien.” Das letzte Mal als die Regierung versucht habe, die bereits kaputte Asylpolitik zu aufzuwerten, sei es schlimmer geworden, so Starner laut The Guardian. Flüchtlingshilfen verurteilten Sunaks Vorschläge scharf. Die Regierung habe wieder bewiesen, dass es keine umsetzbare Lösung erarbeitet, sagte Hauptgeschäftsführer des Refugee Council, Enver Solomon.

Hilton zufolge seien die Vorschläge Sunaks grausam, ineffektiv, und würden zur Lösung des Problems nichts beitragen. Trotz massiver Kritik hält Sunak an den Plänen in seiner Asypolitik fest. „Wir werden klarstellen, dass keiner das Recht dazu haben wird zu bleiben, wenn man illegal einreist“, zitierten mehrere Medien den britischen Premierminister.

Seit Amstreintritt von Premierminister Sunak wächst Unmut in der Politik und in der Bevölkerung

Seit dem Amtseintritt Sunaks kehrte bislang keine Ruhe ein. Nicht nur in der Politik könnte Sunak Rückhalt verlieren. Innerhalb der Bevölkerung gibt es Unmut gegenüber der Politik Sunaks. Zuletzt sind viele Briten am Dienstagmorgen, 13. Dezember 2022, auf die Straßen gegangen, um auf wirtschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Im kommenden Winter sollen noch weitere Proteste folgen.

Die Gründe sind laut dem Handelsblatt meist rasant wachsende Lebenshaltungskosten, steigende Hypothekenzinsen bis hin zur unkontrollierten Einwanderung. Hinzu habe der Brexit vieles schlimmer gemacht, sagte John McCabe, Chef Handelskammer im Nordosten Englands. Viele Briten sind im Hinblick auf die gebrochenen Brexit-Versprechen der konservativen Regierung abgekämpft. Es könnte nicht lange dauern, bis der Zusammenhalt Großbritanniens anfängt zu bröckeln.