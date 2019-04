Fremdscham-Szene bei der „Goldenen Kamera“: Erst Greta Thunberg geehrt, dann SUV verschenkt

Preisverleihung der Goldenen Kamera an Greta Thunberg.

Bei der Goldenen Kamera wurde Greta Thunberg für ihren Einsatz für den Klimaschutz geehrt. Kurz darauf erhielt eine Schauspielerin einen SUV als Geschenk.

Berlin - Die „Goldene Kamera“ ist einer der wichtigsten Filmpreise Deutschlands. Am vergangenen Samstag wurde die Auszeichnung wieder einmal vergeben. 1200 geladene Gäste fanden sich im Hangar des stillgelegten Flughafens Tempelhof ein.

Greta wird für den Umweltschutz geehrt - Schauspielerin kriegt SUV geschenkt

Die Prominenten erlebten einen vielseitigen Abend. Für die größte Begeisterung sorgte Greta Thunberg. Die schwedische Schülerin und Klimaschutz-Aktivistin wurde für ihr Engagement ausgezeichnet. Bei ihrer Rede nahm sie die anwesenden Stars in die Pflicht. „Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte“, sagte sie. Den Zustand der Welt beschrieb sie drastisch: „Unser Haus brennt!" Die 16-Jährige musste ihre Rede immer wieder wegen lautem Applaus unterbrechen. Am Ende forderte sie das Publikum auf, sich mehr für den Klimaschutz zu engagieren, da sie als Prominente Einfluss auf Milliarden Menschen weltweit hätten.

Kurz danach hatte sich der Einsatz für den Umweltschutz wieder gelegt. Die Schauspielerin Milena Tscharntke, bekam als bestes Nachwuchstalent eine Goldene Kamera überreicht. Die 22-Jährige erhielt zusätzlich noch einen Autoschlüssel von Moderator Steven Gätjen überreicht. Der Schlüssel gehörte zu einem VW-SUV vom Typ T-Cross, den sie als Geschenk bekam. Gätjen mutmaßte, dass sie nicht jede Anfahrt zu ihren Castings bezahlt bekäme: „Deshalb haben wir noch eine kleine Überraschung für Dich." VW war auch der offizielle Sponsor der Veranstaltung.

Glückliche Gewinnerin des Nachwuchspreises der Goldenen Kamera: Milena Tscharntke. Hier mit Christian Hellmann, Chefredakteur der Programmzeitschriften der Funke Mediengruppe & #VW Vertriebschef @jstackmann. Die Schauspielerin bekam zudem einen neuen #VWTCross. #GoldeneKamera pic.twitter.com/PRCk8Aom83 — Volkswagen News (@volkswagen_de) 31. März 2019

Peinliche Szene bei der „Goldenen Kamera“: Zuschauer regen sich auf Twitter auf

Bei den Zuschauern kam das nicht gut an. Auf Twitter echauffierten sich zahlreiche Nutzer. Einer schrieb: „Erst Greta Thunberg geehrt, dann SUV verschenkt.“ Ein anderer User empfand die Aktion als Realsatire: „Erst wird Greta Thunberg geehrt, weil sie für mehr Klimaschutz kämpft. Dann schenkt Volkswagen einer anderen Gewinnerin einen neuen SUV, damit die zu ihren Castings fahren kann. Realsatire à la Goldene Kamera.“

Auch bei anderen konnte man den Zorn herauslesen: „Die Goldene Kamera für peinliche Heuchelei geht an die Goldene Kamera. Natur- und Klimaschutz als Thema samt Preisvergaben & wichtiger Reden. Und dann VW als Sponsor und ein SUV als Geschenk für die Nachwuchskünstlerin. Kann man sich nicht ausdenken. Ich schmelze vor Fremdscham.“

Ein weiterer User meinte ebenfalls, dass man sich so etwas nicht hätte ausdenken können und schrieb weiter: „Klimaaktivistin mit Sonderpreis auszeichnen, um danach einen SUV als Preis an eine Schauspielerin zu überreichen.“

Den Shitstorm hätten sich die Verantwortlichen ersparen können, da VW auch einen Elektro-Golf und mehrere Hybrid-Modelle im Angebot hat, die sie stattdessen hätten verschenken können.

